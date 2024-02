Fonte: iStock Rischio salmonella, salame Napoli ritirato dagli scaffali dei supermercati

Il Ministero della Salute ha reso noto che il produttore del Salumificio Volpi ha emesso un richiamo precauzionale per alcuni lotti di salame Napoli a causa della possibile presenza di Salmonella spp.

I lotti interessati

Il prodotto interessato è venduto già affettato in pacchetti da 80 grammi contrassegnati con i numeri di lotto L231220, L231227, L240103 e L240105, con date di scadenza rispettivamente 08/02/2024, 15/02/2024, 22/02/2024 e 24/02/2024. Sebbene il richiamo sia stato emesso il 06/02/2024, il Ministero della Salute ha reso pubblica questa informazione solo oggi, il 09/02/2024. Il ritardo di tre giorni è stato sufficiente per far scadere uno dei lotti soggetti al richiamo.

Il Salumificio Volpi Spa, con sede in Via Roma 41 a Collebeato, provincia di Brescia (marchio di identificazione IT 210 L CE), è il produttore del salame Napoli soggetto al richiamo. Come misura precauzionale, l’azienda consiglia di non consumare il salame con le date di scadenza e i numeri di lotto menzionati. Coloro che possiedono il prodotto richiamato sono invitati a restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la Salmonella è l’agente batterico più frequentemente riscontrato nelle infezioni alimentari, sia sporadiche che epidemiche.

I rischi della salmonella

Questo batterio è presente in natura in oltre 200 varianti diverse. La Salmonella Enteritidis è inclusa nel gruppo delle “salmonelle inferiori”, responsabili di oltre il 50% delle infezioni gastrointestinali. Queste possono colpire sia gli esseri umani che gli animali domestici e da cortile (come polli, maiali, bovini, roditori, cani, gatti, pulcini), così come gli animali selvatici.

La Salmonella provoca tipicamente nausea, dolori addominali crampiformi, diarrea con feci liquide, frammiste a muco e, talvolta, a piccole quantità di sangue. Possibile è anche la presenza di feci verdi, febbre a 38-39°C, vomito, dolori articolari e mal di testa.

La salmonellosi, essendo un’infezione batterica, potrebbe far pensare che sia curabile con antibiotici. Tuttavia, spesso non è raccomandato utilizzarli perché la maggior parte dei casi di gastroenterite da Salmonella sono lievi e autolimitanti. Di solito, i sintomi regrediscono spontaneamente entro pochi giorni. Per questo motivo, il trattamento principale consiste nel riposo e nell’assunzione abbondante di liquidi, che aiutano a compensare la perdita di acqua e sali a causa di vomito e diarrea. Anche l’assunzione di fermenti lattici e probiotici è utile per ripristinare una flora batterica ottimale.

Dove trovare informazioni su ritiri e richiami di prodotti

Il sito del Ministero della Salute pubblica sia i richiami che i ritiri alimentari. Recentemente, è stato ritirato un lotto di gorgonzola dolce DOP per pericolo listeria, mentre la scorsa settimana un lotto di mirtilli Freshona è stato richiamato per la presenza del Novovirus.

Gli operatori del settore alimentare (OSA) sono obbligati a informare i clienti sulla non conformità dei prodotti e a ritirarli dal mercato. In caso di vendita già effettuata, l’OSA deve procedere anche al richiamo, informando i consumatori sui prodotti a rischio attraverso cartelli e avvisi nei punti vendita. L’OSA è tenuto a pubblicare il richiamo nel portale del Ministero della Salute, e la pubblicazione è gestita dalla Regione competente, che riceve le informazioni direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASL.

I richiami pubblicati sul portale del Ministero informano i cittadini su alimenti pericolosi quando le misure adottate possono non essere sufficienti a salvaguardare la salute del consumatore, specialmente nel caso di acquisti online di alimenti o integratori alimentari contenenti sostanze pericolose o focolai di malattie a trasmissione alimentare.