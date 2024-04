Il ministero della Salute ha reso noto un maxi ritiro per quasi 50 prodotti dolciari, a causa della possibile presenza di schegge di metallo

Fonte: 123rf Produzione dolciaria: ritirati 50 prodotti

Nella giornata del 22 aprile sono stati ritirati in massa quasi 50 prodotti dolciari. Il maxi ritiro si è reso necessario per il rischio grave di presenza di schegge di metallo nei prodotti. È stata la stessa azienda a fare richiesta di ritiro al ministero della Salute. Ecco tutti i prodotti da controllare, non ingerire e riportare, dove necessario e richiesto, al punto vendita dove sono stati acquistati.

Ritiro dolci: i lotti a rischio da controllare

I primi prodotti da controllare per rischio contaminazione da corpi estranei metallici, per il quale è previsto il blocco della vendita, sono:

cuori di mandorla (da 200 gr) del marchio Fantinato Lineadolce di Sorrini Dolciaria Srl, con sede dello stabilimento a Via Vomano 48 – Basciano (TE). Lotto di produzione 240314 con scadenza 10/09/2024;

di Sorrini Dolciaria Srl, con sede dello stabilimento a Via Vomano 48 – Basciano (TE). Lotto di produzione 240314 con scadenza 10/09/2024; amaretti al pistacchio (da 200 gr) del marchio Fratelli Fiori di Fimardolci Srl, con sede dello stabilimento a strada San Carlo Z.I Mazzocchio 1182 – Pontinia (LT). Lotto di produzione F0226 con scadenza 22/12/2024;

Srl, con sede dello stabilimento a strada San Carlo Z.I Mazzocchio 1182 – Pontinia (LT). Lotto di produzione F0226 con scadenza 22/12/2024; bacio dio dama (da 200 gr) del marchio Fimardolci Srl, con sede dello stabilimento a strada San Carlo Z.I Mazzocchio 1182 – Pontinia (LT). Lotti di produzione A0311, T0311, A0311 con scadenza 06/03/2025.

Ritiro bocconcini amarena: i lotti da controllare

Numerosi anche i ritiri dei bocconcini all’amarena. I lotti da controllare sono:

bocconcini amarena (da 200 gr) del marchio Fimardolci Srl, con sede dello stabilimento a strada San Carlo Z.I Mazzocchio 1182 – Pontinia (LT). Lotti di produzione A0304 con scadenza 29/12/2024 e A0318 con scadenza 12/01/2025.

Venduti con altro marchio, ma appartenenti alla stessa sede di stabilimento troviamo i lotti:

marchio Hersun con lotto di produzione H0408 (venduto in Germania);

con lotto di produzione H0408 (venduto in Germania); marchio Jadore con lotto di produzione J0226 (venduto in Canada);

con lotto di produzione J0226 (venduto in Canada); marchio Soprano con lotto di produzione M0401 (venduto in Gran Bretagna);

marchio Treo con lotto di produzione M0325 (venduto in Francia).

Ritiro bocconcini del nonno: i lotti da controllare

La nota del ministero (è possibile scarica l’app) ha individuato lo stesso stabilimento e lo stesso produttore anche per i marchi venduti all’estero. Coinvolti i “bocconcini del nonno”, per i quali bisogna fare attenzione ai lotti di produzione. I seguenti sono ritirati per rischio contaminazione da corpi estranei:

marchio Fimardolci con lotto di produzione A0325 e A0226 con scadenza 22/12/2024 (venduto in Italia);

con lotto di produzione A0325 e A0226 con scadenza 22/12/2024 (venduto in Italia); marchio Jadore con lotto di produzione J0226 (venduto in Canada);

con lotto di produzione J0226 (venduto in Canada); marchio Treo con lotto di produzione M0325 (venduto in Francia).

Sono stati ritirati altri bocconcini a gusto misto, tra cui bocconcini ai fichi (lotto A0408), alla fragola (lotto A0408) e al limone (lotti A0318 e B0318). Presenti corpi estranei anche per i rivenditori esteri come Hersun e Soprano nei gusti limone.

Fimardolci richiama per corpi metallici: mix di prodotti a cui fare attenzione

Non sono ancora terminati i prodotti a rischio. Di seguito un mix di prodotti ritirati per lo stesso rischio da corpi metallici estranei. I richiami:

campanelle mandorla – lotto A0212;

cocco – lotto H0408 (marchio Hersun per Germania);

per Germania); cocco glass cacao – lotto H0408 (marchio Hersun per Germania);

per Germania); colombine mandorla – lotto A0205;

cornettini – lotto A0325;

cornettini – lotto H0408 (marchio Hersun per Germania);

per Germania); dessert di mandorlati assortiti – lotto A0311;

mandorlati assortiti – lotto J0226 (marchio Jadore per Canda);

per Canda); petit fleur – lotto A0311 e A0318;

petit fleur – lotto T0219 (marchio Trevisan );

); pizzicotti – lotto A0325;

ricciarelli – lotto A0325;

ricciarelli – lotto A0408 (marchio Hersun per Germania).

Dallo stesso stabilimento provengono infine i prodotti, con nota di richiamo, del marchio Naturalia (da non confondere con i prodotti bio ritirati) per la vendita nei Paesi Bassi. I lotti da non acquistare e consumare sono: