Il ministero della Salute ha pubblicato note di ritiro dai supermercati per 7 prodotti per rischio alimentare

Fonte: ANSA Ritirato prodotto a base cacao e farina dal Ministero per rischio contaminazione

Il ministero della Salute, tra i diversi compiti che svolge, è attento ai prodotti alimentari rischiosi per la salute immessi sul mercato. Negli ultimi due giorni sono stati scoperti e ritirati ben 7 prodotti a rischio, ovvero non conformi agli standard alimentari e di salute. Tra questi emergono nomi di marchi noti di farina, ma anche del cacao in polvere per presenza di allergeni e tossine

Farina ritirata per presenza di allergeni

Con la nota del 9 aprile, il ministero della Salute ha invitato i consumatori a non acquistare, non consumare a consegnare al supermercato dove è avvenuta la vendita un prodotto specifico. Si tratta del preparato per pane e pizza del marchio Tre Mulini. Nello specifico la confezione reca la scritta: “Preparato Pane e Pizza – Amo essere senza glutine”.

Il lotto di produzione compromesso dalla possibile presenza di contaminazione di senape e semi di sesamo non dichiarati in etichetta è: LV23005666. Il produttore è Molino Rossetto e la sede dello stabilimento è in via San Fausto 98 (35029) a Pontelongo (PD). Anche un altro lotto di produzione, il numero LV23016666, è stato richiamato per rischio di contaminazione.

Sempre del Molino Rossetto viene richiamato anche un altro prodotto, ovvero il preparato per frittelle e castagnole senza glutine. La motivazione è la stessa: possibile presenza di semi si sesamo e senape non dichiarata in etichetta.

Farina marchio Pastas Gallo

Infine, un’altra farina richiamata per rischio di contaminazione alimentare di senape e sei di sesamo non dichiarati è la “Mix sin gluten para mutiples usos”. Anche in questo caso di parla della produzione del Molino Rossetto con data di scadenza 27 gennaio 2025. Il lotto di produzione è: LV23027102.

Con la stessa motivazione, viene richiamato anche il prodotto con nome sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato “El unico mix de harinas sin gluten para mutiples usos”. Il lotto è: LV23038102 e il pacco pesa 500 grammi con data di scadenza 7 febbraio 2025.

Infine l’ultimo lotto di produzione ritirato del marchio Pastas Gallo, sempre prodotto nello stabilimento di Pontelongo del Molino Rossetto, è quello identificabile con il numero LV23011101. La data di scadenza è l’11 gennaio 2025.

Richiamato cacao in polvere

Un ulteriore prodotto è stato richiamato nella giornata del 10 aprile. Si tratta del cacao in polvere del supermercato Penny. I lotti sottoposti a richiamo sono diversi, ma provengono tutti dallo stabilimento Chopina 10, 34-100 Wadowice in Polonia. Il produttore della confezione da 250 grammi sottoposta a richiamo è Maspex Food.

Il motivo del richiamo è relativo alla presenza di ocratossina superiore al limite di legge (regolamento Ue 915/2023). I lotti coinvolti sono:

L311202WO con data di scadenza 05/2025

L311203WO con data di scadenza 05/2025

L311212WO con data di scadenza 05/2025

L311211WO con data di scadenza 05/2025

L401033WO con data di scadenza 07/2025

L401041WO con data di scadenza 07/2025

I clienti che hanno acquistato il prodotto con i lotti e le scadenze indicate sono invitati a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita. L’ocratossina riscontrata nell’alimento è pericolosa perché può causate disturbi gastrointestinali – come accade con escherichia coli -, ma anche patologie più gravi se consumata in grandi quantità. Si tratta infatti di una micotossina del genere Aspergillus e Penicilliu ed è facile trovarla in cereali, caffè, frutta secca e vino.