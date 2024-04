L’applicazione è gratuita ed è stata pensata per riuscire ad avvisare i consumatori in tempo reale sui prodotti ritirati dal mercato

Arriva la nuova app che ti tiene informato sui ritiri di prodotti dal mercato in tempo reale. Si chiama Richiami Prodotti Italia, sviluppata per avvisare i consumatori istantaneamente riguardo le decisioni del Ministero della Salute sui prodotti potenzialmente pericolosi. L’app invierà notifiche dirette sul tuo smartphone al momento del ritiro di un prodotto e permette di verificare immediatamente se il prodotto ritirato è presente nella tua dispensa e se hai diritto a un rimborso.

Come funziona l’app

Il Ministero della Salute Italiana sorveglia attentamente i prodotti che devono essere ritirati dal mercato a causa di procedure errate, problemi di produzione o contaminazioni batteriche come la salmonella, tutti rischi per la sicurezza alimentare. Nonostante gli avvisi sui prodotti ritirati vengano diffusi attraverso vari canali, a volte non sono noti al pubblico, aumentando così il rischio di consumo involontario e impedendo la possibilità di richiedere il rimborso o la sostituzione del prodotto. Per risolvere questa problematica, l’applicazione Richiamo Prodotti Italia consente di restare costantemente aggiornati e di ricevere tempestivamente le notifiche sui ritiri dei prodotti da parte del Ministero. Questo assicura un accesso rapido alle informazioni più recenti per preservare la salute propria e dei propri cari.

Il lavoro svolto accuratamente dal Ministero della Salute e dalle forze preposte per evitare che alimenti dannosi arrivino sulle tavole degli italiani è importantissimo per riuscire a preservare la propria salute ed evitare di stare male o avere conseguenze negative sul proprio stato di benessere a causa del consumo di un alimento non idoneo alle normative sanitarie in vigore.

Disponibile per dispositivi mobili iOS e Android, questa app è fondamentale per proteggere la salute familiare e per garantire il diritto al rimborso quando necessario. È fondamentale ricordare che solo i richiami e le revoche ufficializzati sul portale del Ministero della Salute sono considerati validi e conformi agli obblighi verso i consumatori. Per questo motivo, l’applicazione “Richiami Prodotti Italia” opera esclusivamente attraverso le informazioni veicolate dal Ministero della Salute, al fine di fornire un servizio a portata di smartphone che sia realmente utile a salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari.

In questo periodo sono stati diversi i richiami alimentari: come il caso dell’insalata capricciosa della Belmonte S.A.S. ritirata dal mercato per frammenti di vetro all’interno o gli svariati lotti di patatine in busta ritirati dai locali di tutti i rivenditori per un colorante alimentare non ammesso.

Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare

Quello dell’attenzione agli alimenti che si portano in tavola è un tema a cui gli italiani si stanno interessando molto in questi ultimi tempi. Secondo il Sole24Ore, la consapevolezza riguardante salute e sostenibilità è in rapida crescita tra i consumatori italiani: una parte significativa, pari al 66,7% secondo il Censis, è disposta a escludere dalla propria dieta prodotti potenzialmente dannosi per la salute.

Inoltre, più della metà della popolazione (52,6%) evita alimenti che non rispettano gli standard di sicurezza alimentare, mentre quasi la metà (43,3%) sceglie di non sostenere pratiche produttive e distributive dannose per l’ambiente. Un altro 35,6% non acquista prodotti che non garantiscono i diritti dei lavoratori e dei fornitori.

Questi dati evidenziano un cambiamento sociale in cui l’industria alimentare gode di un alto livello di fiducia, con l’86,4% degli italiani che esprime fiducia nel settore, un sentimento che si riscontra in tutte le fasce d’età.