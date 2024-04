Fonte: ANSA Supermercato, richiamo prodotti biologici e vegani

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti rischiosi per la salute, ha richiamato due prodotti biologici e vegani. C’era, secondo quanto riportato dal fornitore dell’azienda che li produce, un rischio elevato di presenza di allergeni. A fare la differenza è l’assenza in etichettatura della dicitura “possibile presenza di… ” e la lista degli ingredienti allergeni del prodotto. Per questo è stato disposto il richiamo dei prodotti ed è richiesto il consumo solo in caso di assenza di allergia diagnosticata o presunta.

Richiamo prodotto biologico al gusto di ceci e limone

Con la nota dell’11 aprile il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di alcuni prodotti “bio”. Si tratta del prodotto “Petali grano ceci limone e curcuma” (denominazione di vendita) che identifica l’affettato vegano del marchio Così Bio.

Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento del produttore è Golfera, nello specifico Golfera in Lavezzola S.p.a. Per identificare al meglio la confezione sotto richiamo si può controllare il lotto accusato: L 42913A06.

L’affettato, adatto a un’alimentazione vegana e con alto contenuto di proteine e fibre, ha fatto scattare l’allarme per via della possibile presenza di allergeni. In particolare è la presenza di sesamo, non trascritta in etichetta, a creare il rischio per la salute dei consumatori allergici o anche solo intolleranti gravi. Il fornitore Fibra di Psyllium ha comunicato al ministero la possibile presenza di allergeni non dichiarata e questo ha pubblicato la nota di richiamo. Non ci sono avvertenza particolari, se non quella di evitare il consumo in caso di allergia.

Richiamo affettato vegano di barbabietola e sambuco

Un altro prodotto dello stabilimento in Via Dell’Industria 6-8, 48017 di Lavezzola (RA) in Italia ha fatto scattare il richiamo da parte del ministero della Salute. Si tratta dei “Petali grano barbabietola bacche di sambuco nero”, ovvero un affettato vegano dall’aspetto simile alla bresaola di origine animale.

Il lotto richiamato è il numero: L 43221A05. Lo stabilimento e il produttore del marchio Così Bio nel quale sono stati rintracciati possibili rischi di presenza di allergeni è sempre Golfera in Lavezzola S.p.a.

Il motivo del richiamo è assimilabile a quello dell’affettavo vegano gusto ceci e limone. Infatti com si legge nella nota dell’11 aprile del ministero, il fornitore Fibra di Psyllium ha comunicato all’istituzione di controllo della salute che il prodotto Così Bio (lotto 43221A05) non presentava in etichettatura la scritta di “possibile presenza di allergene” quale è il sesamo. Per questo e per il rischio di presenza di senape e sesamo tra gli ingredienti, è richiesto un consumo consapevole e sicuro del prodotto da parte dei consumatori allergici.

Revoca di richiamo per uvetta sultanina

A differenza delle note di ieri, nella giornata del 12 aprile è stata pubblicata una nota di revoca di richiamo per l’uvetta sultanina del marchio Mister Sibamba. Il lotto di produzione precedentemente richiamato, ovvero “L 23136”, non presenta il livello elevato di ocratossina precedentemente individuato.

Dettagli del prodotto “Uvetta sultanina 250 grammi” che può essere acquistato e consumato: