Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato due prodotti pericolosi. Si tratta di una farina di pistacchi e dei taralli piuttosto noti.

I rischi legati ai prodotti sono piuttosto seri, tanto che il ministero ha chiesto di fare attenzione al consumo. L’avvertenza infatti è di non consumarlo per evitare disturbi gastrointestinali.

Richiamo per farina: rischio assunzione ocratossina

Con le note del 12 e 17 luglio il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di due prodotti potenzialmente pericolosi. Si tratta di una farina e una tipologia di taralli.

La farina è del marchio “Fruit’s Better”. Il nome di denominazione di vendita è proprio farina di pistacchi. Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Mocerino Frutta secca srl, l’indirizzo dello stabilimento è: via Piazzone n.5-80049 a Somma Vesuviana (NA). Per identificare al meglio le confezioni sotto richiamo si possono quindi controllare l numeri dei lotti accusati:

24074

24078

24080

24088

24094

24095

24106

24113

A far scattare l’allarme la presenza di ocratossina in valore superiore rispetto a quello previsto dal regolamento Ue 2023/915. Il richiamo, previsto dalla data 17 luglio 2024 in merito ai prodotti con data di scadenza 31/03/2025 e 04/11/2025, ha un’avvertenza. Nella nota si legge che i prodotti “possono causare disturbi gastrointestinali dovuti all’ingestione dell’alimento contaminato da elevate concentrazione di OTA”.

L’ocratossina (presente anche nella quinoa) è una micotossina, ossia una tossina prodotta da alcune specie di funghi. Le principali specie fungine responsabili della produzione di ocratossina sono il genere Aspergillus e il genere Penicillium. La più comune è l’ocratossina A (OTA), che è considerata la più tossica e studiata tra le ocratossine. L’assunzione causa diversi problemi, tra cui rischi per il sistema nervoso e aumenta il rischio di cancro.

Richiamo per taralli: rischio contaminazione da glutine

Il ministero della Salute ha deciso inoltre deciso il richiamo di una tipologia di taralli.

I taralli sono del marchio “Agluten”. Il nome di denominazione di vendita è proprio Tarali avena. Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Nove Alpi srl, l’indirizzo dello stabilimento è: via Van Gogh n.25 a Coversano (BA). Per identificare al meglio le confezioni sotto richiamo si può quindi controllare il numero del lotto accusato:

241730

A far scattare l’allarme la presenza di glutine in un prodotto dichiarato “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”. Il richiamo, previsto dalla data 12 luglio 2024 in merito al prodotto con data di scadenza 03/03/2025, ha un’avvertenza. Nella nota si legge che il prodotto “non deve essere consumato da persone affette da celiachia e sensibili all’allergene glutine e restituito al punto vendita”.

Il rischio varia da sintomi gastrointestinali a neurologici.