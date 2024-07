Si tratta dei biscotti Petit a marchio Fior di Forno, richiami dal mercato perché l'etichetta non informa della presenza di allergeni del latte.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Nell’ottica di salvaguardare la salute dei consumatori, sono stati richiamati dal mercato alcuni biscotti che presentano al loro interno degli allergeni non dichiarati sulla confezione. Si tratta di biscotti Petit venduti con il marchio Fior di Forno, con il richiamo che è stato effettuato dalla catena Italy Discount e che interessa tutti i lotti del prodotto.

Richiamati dal mercato i biscotti Petit

Così come si legge nell’avviso di richiamo dal mercato pubblicato dalla catena di distribuzione Italy Discount, la scelta di ritirare dalla vendita i biscotti Petit a marchio Fior di Forno nasce dalla presenza di allergeni nel prodotto non adeguatamente indicati sulla confezione. Più nel dettaglio, nel prodotto dolciario sono state riscontrate delle tracce di latte, ma questa informazione non è consultabile dai consumatori leggendo l’etichetta.

I lotti richiamati dal mercato dei biscotti Petit

Il richiamo effettuato da Italy Discount interessa tutti i lotti e i termini minimi di conservazione dei biscotti Petit (Fior di Forno), proprio per l’assenza su ogni confezione delle necessarie indicazioni. Il prodotto è venduto in confezioni da 500 grammi con codice EAN 8051763015147.

Ulteriori specifiche sul prodotto richiamato interessano lo stabilimento di produzione e confezionamento. Si tratta del sito produttivo di via Alcide De Gasperi 11, a Zenson di Piave, in provincia di Treviso.

E ancora, a essere interessati dal richiamato dal mercato sono i punti vendita di Italy Discount presenti in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna, Campania, Calabria e Puglia.

Cosa deve fare chi ha acquistato i biscotti Petit

Nell’avviso di richiamo dal mercato dei biscotti Petit, Italy Discount raccomanda a tutti i clienti con allergie specifiche alle proteine del latte di non consumare il prodotto. Viene naturalmente prevista anche una procedura per il rimborso del prodotto acquistato o per la sua sostituzione.

Chi ha comprato i biscotti Petit e intende ottenere il rimborso delle somme spese o il cambio, può recarsi nel punto vendita Italy Discount di acquisto e fare espressa richiesta al centro cassa. Per il buon esito dell’operazione sarà necessario mostrare lo scontrino d’acquisto o la ricevuta, potendo poi scegliere se avere indietro lo somme o modificare il proprio acquisto.

L’app dei richiami alimentari

I richiami alimentati, nell’ottica di un sempre maggiore controllo su ciò che mangiano e bevono i consumatori, sono ormai all’ordine del giorno in Italia. Molto spesso, tuttavia, si riscontra l’impossibilità dei consumatori di essere informati in maniera tempestiva. Per ovviare a tutto questo, il ministero della Salute ha recentemente lanciato un’app che ha il principale obiettivo di rendere quanto più capillare possibile le comunicazioni sui richiami alimentari.

L’app si chiama Richiami Prodotti Italia ed è disponibile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS nei relativi store. Nel momento in cui il ministero della Salute dovesse decidere per il richiamo di un dato prodotto, gli utenti che hanno installato l’app sul proprio smartphone riceveranno una notifica con tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Un’altra possibilità offerta da quest’app ai consumatori è il controllo di quanto si ha già in casa. Con pochi semplici click, infatti, sarà possibile capire se un prodotto richiamato è presente all’interno della loro dispensa e se si abbia diritto o meno a ottenere un rimborso economico.