Il governo si muove per sbloccare le liste d’attesa negli ospedali con il Consiglio dei ministri fissato delle 11:30 di martedì 4 giugno. Il cuore della riforma è un Centro unico di prenotazione nazionale, al quale collaboreranno anche le strutture private convenzionate. Due i provvedimenti sul tavolo: un decreto legge e un disegno di legge. Le Regioni, sulle cui spalle ricadono i costi della Sanità, hanno immediatamente sollevato alcuni dubbi sulla gestione dei fondi. L’incontro fra governo e tecnici regionali si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 3.

La riforma della Sanità secondo il governo Meloni

All’ordine del giorno un dl recante “misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” e il ddl sulle “misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie“. Su questo secondo provvedimento dovrebbero ricadere gli aspetti più operativi che necessitano di una copertura finanziaria. Nelle intenzioni dell’esecutivo, alcune misure dovrebbero essere immediatamente operative.

Questi alcuni dei punti anticipati dal ministro della Salute Orazio Schillaci:

aumento del tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario , che passerà dal 10 al 15%;

un Cup (Centro unico di prenotazione) nazionale "per capire cosa e dove manca". In questa agenda pubblica di prenotazione si vedranno le disponibilità nel pubblico e nel privato convenzionato;

(Centro unico di prenotazione) “per capire cosa e dove manca”. In questa agenda pubblica di prenotazione si vedranno le disponibilità nel pubblico e nel ; visite anche sabato e domenica ;

e ; una riduzione dell’imposta fiscale per gli straordinari del lavoro medico dal 43 al 15%;

del lavoro medico dal 43 al 15%; 80 milioni di euro stanziati per la prevenzione e la cura del disagio mentale.

Ma nel mirino del ministro Schillaci c’è anche la figura del gettonista, un medico libero professionista che presta la sua opera nelle strutture pubbliche dietro pagamento di un gettone di presenza. Tali figure sono utilizzate per tamponare i vuoti di organico, ma aggravano i costi del Servizio sanitario nazionale. Il tema dei gettonisti potrebbe venire trattato in un secondo momento.

A completare il quadro c’è poi la, già annunciata, riforma del primo anno di Medicina, con l’eliminazione del test di ingresso e la selezione in itinere. La riforma del test di Medicina arriverà nel 2025.

Il nodo delle risorse regionali

A preoccupare le Regioni, come riporta Sky TG24, è l’aggravio economico risultante da un potenziamento delle liste d’attesa, dal momento che la Sanità è tradizionalmente la fetta più corposa dei bilanci regionali. “Un incontro garbato nei toni – ha definito quello di lunedì Raffaele Donini, assessore alla Salute dell’Emilia-Romagna e coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni – ma con qualche motivo di imbarazzo per le Regioni”. Il motivo: “Noi non sappiamo ancora a oggi quali siano i testi di un eventuale decreto e di un disegno di legge né di eventuali coperture”. E dunque, ha aggiunto Donini, “ci piacerebbe contribuire alla genesi della norme, non fare solo osservazioni quando approvate”. Il governo ha annunciato un “tema privatizzazione ma non sappiamo come si declinerebbe”, ha aggiunto. Tra le direttrici accennate alle Regioni anche “un Cup unico nazionale”.

Altre misure in Cdm

Nel corso del Cdm, la premier Giorgia Meloni terrà anche “un’informativa sui flussi d’ingresso degli stranieri per motivi di lavoro”, analizzerà un ddl su “modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento”, terrà l’esame definitivo del ddl per la “semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie” e analizzerà il decreto legislativo di “recepimento della direttiva (UE) 2022/431”, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.