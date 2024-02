Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: iStock Gorgonzola DOP ritirato

Nuova allerta per quanto riguarda un cibo rapidamente ritirato dai supermercati italiani. Per quanto ciò accada in tempi celeri, è prevedibile come alcune beni siano stati venduti prima del “codice rosso”. Per questo motivo è importante fornire quante più informazioni possibile, al fine di garantire i mezzi necessari per capire cosa c’è attualmente nel proprio frigo.

Si ricorda che, in caso di acquisto di un prodotto in seguito ritirato, su direttiva del ministero della Salute, occorre agire nel seguente modo:

evitare assolutamente di consumare il prodotto, al di là dell’aspetto;

riportare il bene acquistato presso il punto vendita d’acquisto;

richiedere un pieno rimborso economico o, in alternativa, una sostituzione.

Nel caso specifico, l’allerta stavolta è scattata per un rischio listeria all’interno di differenti forme di gorgonzola DOP. Non un solo marchio nel mirino, il che ovviamente aumenta le statistiche di rischio per i cittadini. Di seguito riportiamo tutte le informazioni del caso, comprese quelle connesse al lotto pericoloso.

Gorgonzola ritirato: rischio listeria

Attraverso il portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, il ministero della Salute ha sancito un rischio microbiologico per un lotto di gorgonzola dolce DOP. Un richiamo alimentare che desta preoccupazione, considerando come il pericolo listeria riguardi differenti marchi.

Una possibile contaminazione inerente forme intere. Il ministero ha volto lo sguardo su uno specifico gorgonzola dolce DOP. Quest’ultimo viene però venduto sotto differenti marchi. Si ritiene possano esserci tracce di listeria, batterio che generalmente attacca il sistema immunitario. Ampiamente diffuso nell’ambiente, può contaminare alimenti di vario genere, come latte e derivati. Ingerendo cibi corrotti, si manifesteranno sintomi come febbre, brividi e dolori muscolari, insieme con vomito e diarrea.

Il lotto richiamato

Come detto, informare in maniera adeguata in casi del genere è di fondamentale importanza. I cittadini devono sapere con rapidità quali cibi andranno restituiti nel punto vendita d’acquisto. Nel caso specifico, i marchi coinvolti nel ritiro a opera del ministero della Salute, in seguito a segnalazioni su possibili casi di listeria per gorgonzola dolce DOP, sono i seguenti:

Palzola;

Sovrano;

R.P.;

Dolce&Blu;

Romanin

Abbiamo parlato di forme intere, vendute da differenti marchi. Ciò non vuol dire, però, che sia consentito consumare sezioni di tale prodotto. La vendita potrebbe essere avvenuta in mezzi, quarti e ottavi di forma. Tutto deriva dall’azienda Palzola S.r.l., indicata anche con il marchio di identificazione IT 0162CE.

Scendendo nel dettaglio, un solo lotto è stato reputato contaminato, precisamente il numero D16423A, con data di scadenza fissata per il 20 marzo 2024. Ciò dovrebbe facilitare l’individuazione. In caso di dubbi, però, è possibile recarsi presso il punto vendita e richiedere informazioni dettagliate.

Il ministero della Salute, nel documento rilasciato, evidenzia un rischio di presenza di listeria M. all’interno della crosta del gorgonzola dolce DOP. Come detto, la sintomatologia è di tipo gastrointestinale, negli adulti privi di altre patologie. Generalmente il grado d’allarme è molto basso, considerando sintomi lievi nei soggetti ritenuti sani. In caso di ingestione da parte di soggetti a rischio e bambini, invece, le conseguenze potrebbero essere più serie. In entrambi i casi, si consiglia di contattare il proprio medico curante.