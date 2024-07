Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Rischio listeria: richiamato dal mercato gorgonzola Dop

I consumatori italiani devono prestare attenzione a un nuovo richiamo dal mercato disposto dal ministero della Salute nei confronti di un lotto specifico di gorgonzola piccante Dop. Il prodotto, più nello specifico, presenta rischi per la salute umana in quanto viene sospettata la presenza di listeria monocytogenes al suo interno. Per permettere ai cittadini di riconoscere il prodotto ed evitare di consumarlo, il dicastero di riferimento ha fornito tutte le informazioni necessarie inerenti il codice, la marca, il produttore.

Richiamato dal mercato gorgonzola Dop

Il gorgonzola piccante Dop richiamato dal mercato per rischio listeria viene venduto ai consumatori con il marchio Auricchio e Colombo in forme intere di diversi formati: da 1/8, 1/16 e 200 grammi.

Il lotto del prodotto, consultabile sulla confezione stessa, corrisponde al numero 259404601, mentre non è prevista nessuna data di scadenza cui poter fare riferimento nell’identificazione.

Il gorgonzola piccante Dop richiamato dal mercato è stato prodotto dall’azienda Gennaro Auricchio Spa, il cui stabilimento produttivo è situato in via Alessandria 1, a Cava Manara, in provincia di Pavia. Il marchio di identificazione è IT 03 194 CE.

Il rischio listeria del gorgonzola Dop

Come detto in precedenza, il richiamo del gorgonzola piccante Dop è stato attuato dal ministero della Salute in via cautelativa per la possibile presenza nel prodotto di listeria monocytogenes. Si tratta di un batterio che attacca il sistema immunitario, molto diffuso nell’ambiente e in grado di contaminare varie tipologie di alimenti, soprattutto latte e derivati.

Solitamente chi ingerisce il batterio può andare incontro a sintomi come febbre, brividi e dolori muscolari, uniti, nel più dei casi, a vomito e diarrea. Tale sintomatologia di natura gastrointestinale produce un grado d’allarme molto basso negli adulti privi di altre patologie, mentre può essere più gravosa nel caso di soggetti a rischio e di bambini. Il consiglio è comunque quello di rivolgersi sempre al proprio medico curante per un consulto specifico sul tema.

Cosa deve fare chi ha comprato il gorgonzola richiamato dal mercato

Chi, a seguito di un controllo autonomo, dovesse riscontrare di aver comprato il lotto di gorgonzola Dop richiamato dal mercato deve, prima di tutto, evitare di consumarlo. È prevista inoltre la sostituzione del prodotto o il rimborso delle cifre spese per l’acquisto: sarà necessario recarsi nel punto vendita e presentare un regolare scontrino d’acquisto o la ricevuta fiscale.

L’app per i richiami alimentari

Al fine di permettere ai cittadini di essere sempre informati in tempo reale in merito ai richiami alimentari dal mercato disposti dal ministero della Salute, lo stesso dicastero ha sviluppato e reso disponibile un’app. Si tratta di Richiami Prodotti Italia, ed è un’applicazione presente in tutti gli store digitali e compatibile sia con i sistemi Android che con quelli iOS.

Il funzionamento è molto semplice e prevede che, dopo aver installato l’app, i consumatori autorizzino la ricezione delle notifiche da parte della stessa, così da poter ricevere in tempo reale l’avviso di richiamo dei prodotti dal ministero della Salute.

Ai consumatori viene inoltre garantito un altro importante servizio, ovvero il controllo di quanto hanno già nella loro credenza. Con pochi semplici click potranno infatti comprendere se un alimento o bevanda già acquistato è stato oggetto di richiamo e se si ha diritto a ottenere il rimborso delle somme spese.