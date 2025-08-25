Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Bando professioni sanitarie per 37mila posti.

Mancano poche ore o pochi giorni alla scadenza della maggior parte dei bandi di ammissione per i corsi di laurea delle professioni sanitarie. Sono disponibili 36.943 posti per 23 corsi di laurea in professioni sanitarie, con oltre 500 corsi in 49 università.

Molte università hanno già chiuso i bandi. Si tratta di una mappa delle scadenze delle 41 università pubbliche. Chiusi già i corsi di Varese, Bologna e Modena Reggio, Torino, Salerno e Palermo. Dal 25 agosto sono previste tutte le altre scadenze, fino a settembre.

37mila posti disponibili, la metà per infermieri

Si tratta di una vera e propria chiamata alla professione sanitaria. Sono stati disposti quasi 37.000 posti per 23 professioni sanitarie. Rispetto al 2024, tutte le categorie hanno ricevuto conferme o aumenti di posti disponibili.

Calano soltanto i corsi di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, terapista occupazionale, terapista della neuro e psicomotricità evolutiva, e assistente sanitario. Importante il calo anche per gli infermieri, a fronte però di una richiesta sempre molto alta. Anche se in calo, comunque la maggior parte dei posti (55%) spetta proprio a loro.

Le professioni sanitarie continuano infatti a essere tra le più ambite e anche quelle con gli sbocchi occupazionali più certi e nei tempi più brevi.

Quando scadono i bandi per le professioni sanitarie: calendario

Se alcune scadenze sono già state superate, il calendario delle prossime è ancora ricco. Le prime sono scadute il 21 agosto, ma c’è tempo fino al 3 settembre per alcuni corsi in alcune università.

Il calendario delle scadenze vede:

lunedì 25 agosto per Roma Sapienza, L’Aquila, Catania e Messina;

martedì 26 agosto per Verona, Trento, Genova, Pisa, Siena, Ancona, Catanzaro, Cosenza e Sassari;

mercoledì 27 agosto chiudono Milano Bicocca, Udine e Ferrara;

giovedì 28 agosto scadono i bandi di Novara, Milano, Padova, Trieste, Perugia, Chieti, Napoli Campania e Napoli Federico II;

venerdì 29 agosto è il turno di Brescia, Parma, Firenze e Bari;

sabato 30 agosto Cagliari;

domenica 31 agosto Napoli Parthenope e Foggia;

lunedì 1 settembre chiude Pavia;

martedì 2 settembre Roma Tor Vergata e Lecce;

mercoledì 3 settembre Campobasso.

Ogni università ha pubblicato il numero di posti e le scadenze dei bandi di ammissione. Attenzione al costo della tassa di iscrizione per l’esame, che è pari a una media di 52 euro, con un minimo di 26 euro fino a un massimo di 100 euro.

I corsi di laurea nelle professioni sanitarie

Per moltissimi è quindi già scaduto o sta per scadere il tempo per decidere quale corso di laurea nelle professioni sanitarie frequentare. I corsi sono divisi in classi di laurea, ovvero:

professioni infermieristiche e ostetriche;

professioni della riabilitazione;

professioni tecniche;

professioni della prevenzione.

Queste contengono tutta una serie di corsi come infermieristica, ostetricia, fisioterapia, logopedia, podologia, dietistica, igiene dentale, tecniche ortopediche, assistenza sanitaria e osteopatia.

I posti medi nei corsi per le professioni sanitarie sono aumentati, con alcuni cali, ma il dato interessante fa riferimento alle possibili domande in diminuzione per via del periodo ristretto con il quale sono state annunciate le aperture e le scadenze dei bandi stessi. Si prospetta un calo di domande di ammissione del 3,8%.