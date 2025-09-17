Assilt, al via la prevenzione sull’ictus ischemico: esami gratuiti per i soci tra i 40 e i 70 anni

La seconda edizione di “Fai la cosa giusta, prenditi cura di te” è dedicata al mondo del cervello: controlli periodici e consulenza gratuita per la salute dei soci Assilt.

Assilt

La salute è il bene più prezioso che si deve proteggere con comportamenti corretti e con controlli periodici. Con questo spirito Assilt lancia la seconda edizione di “Fai la cosa giusta, prenditi cura di te”, il programma di medicina preventiva rivolto ai soci. Dopo il successo del primo appuntamento, l’edizione 2025 mette al centro il mondo del cervello e la prevenzione dell’ictus ischemico, una delle principali cause di invalidità e mortalità in Italia.

L’iniziativa “Non andare in tilt, basta un test!”

Rivolta ai soci principali tra i 40 e i 70 anni, la nuova campagna prevede prestazioni sanitarie con rimborso al 100% nel periodo settembre-dicembre 2025:

Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici per un massimo di spesa di 120 euro

per un massimo di spesa di Visita cardiologica + Elettrocardiogramma per un massimo di spesa di 120 euro

Un percorso semplice ma efficace per individuare precocemente fattori di rischio e adottare misure tempestive.

Prevenzione ictus: cosa tenere sotto controllo

Ipertensione arteriosa: è il principale fattore di rischio per l’ictus ischemico

Valori superiori a 140/90 mmHg devono essere monitorati e trattati

Diabete: alti livelli di zucchero nel sangue danneggiano i vasi e aumentano il rischio di trombosi

Colesterolo alto: l’accumulo di grassi nelle arterie può favorire la formazione di placche e coaguli

Fumo: il tabacco danneggia direttamente i vasi sanguigni e favorisce l’aggregazione piastrinica

Sedentarietà e sovrappeso: peggiorano il profilo metabolico e cardiovascolare

Fibrillazione atriale: una forma di aritmia cardiaca che può favorire la formazione di trombi.

Le buone regole

Controllare la pressione arteriosa almeno una volta al mese

Monitorare glicemia e colesterolo con esami periodici

Una dieta equilibrata

30 minuti al giorno di camminata a passo sostenuto

Evitare il fumo e limitare l’alcol

Aderire Aderire agli screening cardiovascolari proposti periodicamente da ASSILT e/o dal medico di fiducia.

Un supporto dedicato

Attraverso la Linea Sanitaria, Assilt renderà disponibile un servizio di consulenza sull’iniziativa di medicina preventiva sull’ictus ischemico a chi vorrà avvalersi di un supporto qualificato per ricevere chiarimenti, fugare dubbi, formulare domande. L’iniziativa affiancherà, e non sostituirà, le diagnosi e le terapie indicate dal medico di base e/o dello specialista sanitario di prossimità che ha avuto modo di visitare la persona interessata.

Gli Assistenti Sanitari provvederanno a contattare in breve tempo il socio che ne farà richiesta. Per prenotare il servizio occorrerà compilare il form AssiltTiChiama, raggiungibile dalla home page del sito Assilt, selezionando come motivo di contatto: Iniziativa di Medicina Preventiva sull’ictus ischemico.

Qualora ci fossero difficoltà ad utilizzare il canale AssiltTiChiama, sarà possibile rivolgersi al Numero Verde 800462462 per richiedere il supporto della linea sanitaria.