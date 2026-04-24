Ictus, l’Action Plan for Stroke in Italy punta a migliorare accesso e tempestività delle cure

Fondamentale è garantire a ogni persona colpita da ictus, indipendentemente dall’area geografica di residenza, un accesso tempestivo, appropriato e continuativo alle migliori cure disponibili.

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

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Arrivare presto. Quale che sia la causa dell’ictus cerebrale, più spesso un’ischemia, meno frequentemente un’emorragia, l’urgenza nei trattamenti è fondamentale. Perché ogni minuto che si perde si “bruciano” letteralmente neuroni. Ma nel valutare il percorso dell’ictus bisogna partire prima, fin dalla prevenzione, per poi passare alla tempestività dei trattamenti e alle strategie di riabilitazione.

A ricordarlo sono gli esperti, che pure puntano l’attenzione sulla fase acuta dell’ictus, come indica l’Action Plan for Stroke in Italy 2024–2030 (SAP-1). Fondamentale è contribuire a migliorare una situazione che vede l’ictus cerebrale una delle emergenze sanitarie più rilevanti a livello europeo. Su questo si è lavorato in occasione di ISA-AII 2026, il Congresso nazionale che ha riunito clinici, ricercatori, decisori di politica sanitaria e rappresentanti delle associazioni di pazienti attorno a un obiettivo condiviso: garantire a ogni persona colpita da ictus, indipendentemente dall’area geografica di residenza, un accesso tempestivo, appropriato e continuativo alle migliori cure disponibili.

La situazione in Europa

Nel 2025, nei 47 Paesi del vecchio continente sono stati registrati circa 1,46 milioni di casi con un impatto economico stimato in 60 miliardi di euro e una persistente disomogeneità nell’accesso alle cure: Stroke Unit (ovvero unità dedicate), trombolisi sistemica, trombectomia meccanica e follow-up strutturato restano distribuiti in modo non uniforme tra i diversi sistemi sanitari nazionali. In questo senso lo Stroke Action Plan for Europe 2018–2030 (SAP-E), aggiornato a metà percorso nel 2026, propone quattro obiettivi strategici interconnessi:

ridurre di oltre il 15% l’incidenza di ictus, standardizzata per età e sesso, entro il 2030;

assicurare che almeno il 90% dei pazienti in fase acuta venga ricoverato in una Stroke Unit come primo livello di cura;

dotare ciascun Paese di un piano nazionale strutturato lungo l’intero continuum, dalla prevenzione primaria alla riabilitazione e alla vita dopo l’ictus;

intervenire in modo multisettoriale sui fattori di rischio e sui determinanti ambientali, sociali ed educativi della salute cerebrovascolare.

Cosa si propone per l’Italia

Il sistema sanitario italiano mostra risultati rilevanti nella gestione della fase acuta dell’ictus, in particolare nella somministrazione della trombolisi sistemica, ma presenta ancora aree di miglioramento significative sul fronte della prevenzione secondaria, della governance nazionale e della rendicontazione sistematica degli esiti clinici.

L’Action Plan for Stroke in Italy 2024–2030 (SAP-I) risponde a questa necessità configurandosi come piattaforma strategica per connettere reti cliniche, flussi di dati, processi di audit e responsabilità istituzionali. L’obiettivo è tradurre le buone pratiche sviluppate a livello regionale in standard nazionali confrontabili e verificabili, colmando il divario tra eccellenze locali e sistema sanitario nel suo complesso.

“L’ictus richiede oggi una visione che vada oltre la singola prestazione clinica. Costruire il futuro della cura significa rendere strutturali le buone pratiche, superare le disuguaglianze territoriali e rafforzare una governance nazionale fondata su reti, dati e responsabilità condivise. ISA-AII 2026 riafferma la necessità di trasformare l’eccellenza in un diritto concreto e misurabile per tutte le persone colpite da ictus”

segnala Mauro Silvestrini, Past President ISA-AII.

Le priorità del SAP-I e l’aiuto dell’IA

ISA-AII 2026 sancisce un cambio di paradigma: il passaggio dalla somma di eccellenze locali a una strategia nazionale misurabile, sostenibile e centrata sulla persona. Le priorità operative identificate dal SAP-I includono:

allineamento degli standard di cura italiani ai benchmark europei del SAP-E;

definizione di un dataset minimo nazionale con sistemi di audit continuo;

misurazione sistematica dell’accesso alla stroke unit entro 24 ore dall’esordio dei sintomi;

standardizzazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici e Assistenziali (PDTA) su scala nazionale.

Come ricorda Leonardo Pantoni, Presidente eletto ISA-AII, le priorità indicate dal SAP-I sono concrete:

“Allineare gli standard di cura italiani ai benchmark europei, definire un dataset minimo nazionale con audit continuo, misurare l’accesso alla stroke unit entro 24 ore, standardizzare i PDTA, rendere obbligatori il piano riabilitativo e la transizione di cura”.

In questo contesto, intelligenza artificiale, telemedicina e medicina digitale non rappresentano mere applicazioni tecnologiche, ma una vera e propria infrastruttura di equità per il sistema di cura dell’ictus. Le evidenze derivanti dall’implementazione del SAP-E nei diversi contesti europei mostrano che le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale possono migliorare la valutazione pre-ospedaliera e l’integrazione tra team territoriali e strutture ospedaliere; che la telemedicina è applicabile e clinicamente utile nelle aree a bassa densità di centri specialistici, dove facilita il triage, sostiene la decisione terapeutica in urgenza e consente modelli organizzativi flessibili lungo tutte le fasi della rete ictus.

In Italia sono attualmente operative 7 reti di Telestroke che hanno dimostrato un impatto rilevante sull’accessibilità e sull’equità delle cure. Le soluzioni di medicina digitale si estendono inoltre dalla gestione della fase acuta al monitoraggio domiciliare per la prevenzione delle recidive, alla riabilitazione motoria e cognitiva, fino al supporto alla qualità della vita nel lungo periodo.

Come seguire il paziente

La presa in carico integrata e la continuità terapeutica rappresentano il nodo più critico — e al tempo stesso la sfida più ambiziosa — dell’intero sistema di cura dell’ictus. Prevenzione secondaria, pianificazione riabilitativa individuale, transizione di cura, controllo dei fattori di rischio cardiovascolare e attenzione alla qualità della vita post-ictus — incluso il supporto ai caregiver — costituiscono i pilastri di un modello che non può essere relegato alla sola fase ospedaliera acuta. La personalizzazione della terapia, in questo quadro, non si riduce alla selezione del farmaco più appropriato, ma si traduce nella progettazione del percorso giusto per la persona giusta, nel momento giusto: un principio che richiede sistemi informativi robusti, professionisti formati e una governance in grado di garantire la coerenza del percorso clinico-assistenziale.

“L’ictus non finisce con la dimissione. La vera innovazione oggi è costruire un sistema capace di essere rapido nella fase acuta, continuo nel follow-up, solido nei dati e giusto nell’accesso. La tecnologia ha valore solo se riduce le distanze, aumenta l’equità e rende la cura più personalizzata”

conclude Paola Santalucia, Presidente ISA-AII.