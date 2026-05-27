Nasce la prima Carta Etica sull’Invecchiamento in Salute: il decalogo per il benessere nella terza età

Al Vatican Longevity Summit, Premi Nobel, neuroscienziati e ricercatori internazionali hanno proposto un nuovo modello di longevità fondato su dignità, salute cerebrale, prevenzione, accessibilità ed equità sociale

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

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Non soltanto vivere più a lungo, ma custodire l’umanità del tempo vissuto. È da questo principio che nasce la prima Carta Etica sull’Invecchiamento in Salute e la Longevità presentata al termine della seconda edizione del Vatican Longevity Summit, appuntamento internazionale promosso dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica, in collaborazione con Brain Circle Italia e con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita.

Come nasce il documento

La Carta Etica nasce dalle riflessioni dei protagonisti internazionali del Summit — Premi Nobel, neuroscienziati, clinici, bioeticisti e ricercatori provenienti da alcuni dei più importanti istituti scientifici internazionali — come esito culturale e scientifico di un confronto che ha messo in dialogo neuroscienze, medicina rigenerativa, salute cerebrale, intelligenza artificiale, etica e futuro dell’essere umano.

Secondo gli esperti, la longevità del futuro non può trasformarsi in un privilegio biologico, tecnologico o sanitario riservato a pochi, ma deve restare una possibilità realmente umana, accessibile, sostenibile e dignitosa. La Carta Etica propone infatti una nuova visione della longevità contemporanea: non semplice estensione biologica della vita, ma costruzione di un modello umano, equo e sostenibile dell’invecchiamento nell’epoca delle neuroscienze, delle neurotecnologie e della medicina rigenerativa.

Al centro del documento viene posto il principio di “Longevità Integrale”, secondo cui una longevità autenticamente umana deve custodire simultaneamente salute fisica, salute cerebrale, relazioni, autonomia, partecipazione sociale, dignità e qualità della vita lungo tutto l’arco dell’esistenza.

“La grande questione etica contemporanea non riguarda soltanto quanti anni si possano aggiungere alla vita, ma quanta vita possa essere custodita dentro gli anni aggiunti. La longevità del futuro sarà veramente sostenibile soltanto se saprà restare profondamente umana”

segnala Padre Alberto Carrara, promotore del Summit, neuroeticista e presidente dell’Istituto Internazionale di Neurobioetica.

I dieci punti cardine

Mettere la salute prima della malattia

La vera rivoluzione della longevità non consiste soltanto nel curare meglio, ma nel prevenire prima. Alimentazione equilibrata, movimento quotidiano, sonno di qualità, prevenzione oncologica, vaccinazioni e screening devono diventare diritti realmente accessibili a ogni persona lungo tutto l’arco della vita. La prevenzione resta il più potente strumento di longevità democratica. Custodire il cervello come capitale umano

La salute cerebrale è la grande sfida del XXI secolo. Proteggere memoria, capacità cognitive, relazioni sociali, equilibrio emotivo e salute mentale significa custodire il “Brain Capital” delle società future. Una società longeva senza salute del cervello rischia di diventare più fragile, più isolata e meno umana. Trasformare lo stile di vita in medicina quotidiana

Le evidenze scientifiche mostrano che molti fattori dell’invecchiamento sono modificabili. Non fumare, limitare l’alcol, mantenere attività fisica costante, coltivare relazioni sociali e allenare la mente sono interventi concreti che possono aumentare salute e qualità della vita. Fino al 40% di molti tumori e patologie croniche è potenzialmente prevenibile attraverso comportamenti salutari. Promuovere una longevità equa e non elitista

Le innovazioni della medicina rigenerativa, delle neuroscienze e delle intelligenze artificiali non devono creare una “longevità per pochi”. L’accesso alle cure, alla prevenzione e alle tecnologie sanitarie deve essere equamente distribuito, evitando nuove forme di disuguaglianza biologica, sociale ed economica. Valorizzare tutte le età della vita

Una società longeva non può ridurre la vecchiaia a declino o marginalità. L’invecchiamento deve essere riconosciuto come stagione di esperienza, relazioni, memoria, creatività e trasmissione culturale. La longevità autentica non aggiunge soltanto anni alla vita, ma vita agli anni. Favorire ambienti che generano salute

La longevità non dipende solo dalla genetica, ma anche dall’ambiente in cui viviamo. Città sostenibili, spazi verdi, relazioni comunitarie, lavoro dignitoso, accesso all’arte e alla cultura e riduzione dell’isolamento sociale rappresentano autentici “fattori protettivi” per una lunga vita in salute. Integrare scienza, etica e umanesimo

Le grandi innovazioni sulla longevità (dalla riprogrammazione cellulare alle cellule staminali fino alle intelligenze artificiali) richiedono una guida etica condivisa. La domanda non è soltanto “quanto possiamo vivere?”, ma soprattutto “come vogliamo vivere?”. La scienza della longevità deve rimanere profondamente umana. Coltivare relazioni, senso e partecipazione

Gli studi sui semi-supercentenari mostrano che longevità e benessere sono legati anche a fattori relazionali, spirituali ed esistenziali. Solitudine, esclusione e perdita di significato accelerano fragilità e declino. Appartenenza, solidarietà e scopo di vita diventano invece autentici fattori di salute. Costruire un nuovo patto intergenerazionale

Le società che invecchiano hanno bisogno di un’alleanza tra giovani e anziani. La longevità sostenibile richiede nuove architetture sociali, economiche e culturali capaci di favorire cooperazione, trasmissione di conoscenze e responsabilità condivisa tra generazioni. Difendere la dignità umana in ogni stagione della vita

La longevità globale deve fondarsi su un principio essenziale: ogni persona umana possiede valore e dignità indipendentemente da età, efficienza o produttività. La vera misura del progresso non sarà solo l’estensione della vita, ma la capacità di custodire umanità, giustizia e solidarietà lungo tutto il percorso dell’esistenza.