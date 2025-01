Fonte: ANSA Terzo mandato, sgambetto di Meloni a De Luca

Il terzo mandato dei presidenti di Regione agita la politica e spacca il governo. In ballo ci sono le ricandidature di pezzi da novanta come Vincenzo De Luca del Pd in Campania e dei leghisti Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia).

In Campania una legge regionale, in deroga alla disciplina nazionale, permetterebbe di fatto il terzo mandato per “Lo Sceriffo” De Luca. Il governo Meloni, da sempre in attrito con il presidente campano, ha però deciso di intervenire a gamba tesa presentando un ricorso di fronte alla Corte costituzionale.

Il termine per la presentazione scade il 10 gennaio. L’impugnativa è stata redatta da due ministri: l’azzurra Elisabetta Casellati (Riforme) e il verde Roberto Calderoli (Affari regionali). Il testo verrà approvato nel corso del primo Consiglio dei ministri del 2025, previsto per le 18:00 di giovedì 9 gennaio.

La soluzione di De Luca

Nonostante la materia sia normata da una legge nazionale (l’articolo 2 della 165/2004), diverse Regioni negli anni hanno già trovato una serie di escamotage, del tutto legali, per aggirare il limite dei mandati relativi alla carica di Presidente.

In Campania, Vincenzo De Luca ha trovato una soluzione per poter correre per un ulteriore mandato nella primavera del 2025: “Il computo di due mandati consecutivi decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”, recita la normativa regionale approvata il 5 novembre 2024. In pratica, secondo tale disciplina, il conteggio dei mandati parte dall’entrata in vigore della legge, così da non tenere in considerazione quelli ricoperti negli anni precedenti.

L’escamotage ha fatto storcere il naso alla segreteria del Pd, che ha criticato l’iniziativa. La trovata ha inoltre raffreddato ulteriormente i rapporti fra la segretaria nazionale Elly Schlein e il presidente della Regione Vincenzo De Luca, già prossimi allo zero assoluto.

Solo il governo ha la facoltà di opporsi a tale legge, entro 60 giorni dalla sua promulgazione. E il termine, come detto, scade il 10 gennaio.

E la guerra dei cavilli non è finita: con un colpo di teatro, De Luca potrebbe dimettersi così da tentare la rielezione prima della pronuncia della Corte. I giudici potrebbero però decretare la sospensiva in base alla legge 87 del 1953 al fine di “evitare irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o ai diritti dei cittadini”.

Malcontento nella Lega

La questione rappresenta il culmine della tensione nei già tormentati rapporti fra Meloni e De Luca. Ma il niet dell’esecutivo al terzo mandato dei presidenti regionali suscita malumori anche nella Lega, nonostante uno dei relatori dell’impugnativa sia Calderoli.

Zaia e Fedriga sono popolari nei territori amministrati: nella classifica Governance Poll 2024 stilata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, Fedriga si è aggiudicato il primo posto fra i presidenti di Regione, e Zaia il terzo.

Nel quartier generale di via Bellerio a Milano, i leghisti meditano di astenersi in Cdm, come svela il Sole 24 Ore.

L’obiettivo di Giorgia Meloni

Fra gli obiettivi della premier Meloni c’è quello di rimodulare gli equilibri del potere nel Nord del Paese, rimpiazzando i leghisti con uomini e donne di Fratelli d’Italia.

Un eventuale cartellino rosso della Corte costituzionale a De Luca azzopperebbe di fatto la corsa di tutti i leghisti che sognano la riconferma per un terzo mandato. Resta però da vedere come Matteo Salvini deciderebbe di reagire allo sgambetto dell’alleata di governo.