ANSA Ultimi sondaggi politici, M5S vola al 13,1% e il centrosinistra supera la destra.

Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come Fratelli d’Italia rimanga stabile al 27,9%. Sul podio della politica seguono il Partito Democratico che con il -0,1% va al 20,2% e il Movimento 5 Stelle che incassa un punto andando al 13,1%.

Sul fronte delle coalizioni, la tendenza rilevata premia il centrosinistra (43,4%), che batte nettamente il centrodestra (41,6%).

Gli ultimi sondaggi politici

Qui di seguito la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto. La data di pubblicazione è il 5 novembre. Fra parentesi si riporta la variazione rispetto al 22 ottobre.

Fratelli d’Italia – 27,9% (=);

Partito Democratico – 20,2% (-0,1%);

Movimento 5 Stelle – 13,1% (+1%);

Forza Italia – 7% (-0,3%);

Futuro Nazionale – 6,9% (+0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,3% (-0,2%);

Lega – 5,7% (+0,1%);

Azione – 3,2% (-0,1%);

Italia Viva – 2,3% (-0,1%);

+Europa – 1,5% (+0,1%);

Noi Moderati – 1% (-0,1%).

Fuori dal sondaggio rimane un 4,9% che va diviso fra tutte le forze politiche che non raggiungono l’1%, quelle che di solito si accorpano nella voce “altri“. Si tratta, fra le altre forze politiche, di:

Sud chiama Nord di Cateno De Luca (centrodestra);

Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin (possibile alleanza col centrodestra);

Avanti Psi (centrosinistra);

altri.

Nota metodologica

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 22 ottobre al 4 novembre, è stata effettuata il giorno 5 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione 29 ottobre), Ipsos (31 ottobre), Only Numbers (23, 27 e 31 ottobre), Swg (26 ottobre e 2 novembre) e Youtrend (30 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

Le coalizioni politiche

Facciamo adesso il punto sollo stato delle coalizioni politiche, tenendo presente solo i partiti riportati nel sondaggio:

coalizione di centrodestra – 41,6%;

coalizione di centrosinistra – 43,4%.

In questo stato di cose (e non inserendo i partiti sotto l’1%) il centrosinistra batte il centrodestra, meritando anche il premio di maggioranza dello Stabilicum, che garantisce la governabilità. Ma attenzione: tale premio è oggetto di ricorso costituzionale e potrebbe essere modificato.

Che succede in politica oggi

Tutte le forze politiche sono impegnate sulla Manovra, con i partiti di maggioranza che cercano la quadra e le forze di opposizioni che avanzano critiche. Fra le misure più contestate: il possibile ritorno del condono edilizio in Campania, il bollo auto reso strutturale, i tagli al personale scolastico, le spese per sanità e difesa e le misure contro il caro vita.

Il movimento più significativo nei sondaggi è quello del Movimento 5 Stelle, che incassando un punto va al 13,1%. Il possibile motivo: l’annuncio di un Reddito di cittadinanza 2.0.

Carlo Calenda (Azione) ha annunciato la nascita della lista Il Centro. Così ha dichiarato all’agenzia Vista: