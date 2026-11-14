ANSA Sondaggi politici: Meloni arretra mentre Conte spicca il volo.

Secondo gli ultimissimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia cede il -0,4% andando al 27,5%. Regge il Partito Democratico che incassa il +0,2% e va al 20,4%. Decolla letteralmente il Movimento 5 Stelle che porta a casa un +1,1% e va al 13%.

Sul fronte delle coalizioni, il fronte progressista è avanti col 43,3% delle preferenze contro il 42,6% dei conservatori. Ma se il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin dovesse aderire al progetto di Meloni, i conservatori andrebbero in testa col 43,8%.

Sondaggi politici oggi

Qui sotto la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto. Data di pubblicazione 12 novembre. Fra parentesi la variazione rispetto al 29 ottobre:

Fratelli d’Italia – 27,5% (-0,4%);

Partito Democratico – 20,4% (+0,2%);

Movimento 5 Stelle – 13% (+1,1%);

Forza Italia – 7,2% (-0,2%);

Futuro Nazionale – 6,6% (+0,5%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,2% (=);

Lega – 5,8% (-0,3%);

Azione – 3,1% (-0,2%);

Italia Viva – 2,3% (-0,1%);

+Europa – 1,4% (-0,1%);*

Partito Liberaldemocratico – 1,2% (-0,1%);**

Noi Moderati – 1,1% (=);*

Sud chiama Nord – 1% (-0,1%).*

* Non mostrato da Youtrend e Ixè;

** Non mostrato da Eumetra, Ipsos, Ixè, Only Numbers, Swg, Tecnè e Youtrend.

Nota metodologica

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 29 ottobre all’11 novembre ed è stata effettuata il 12 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Emg (data di pubblicazione: 5 novembre), Eumetra (5 novembre), Ipsos (31 ottobre), Ixè (11 novembre), Noto (5 novembre), Only Numbers (31 ottobre e 6 novembre), Piepoli (6 novembre), Swg (2 e 9 novembre), Tecnè (5 novembre) e Youtrend (11 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

Coalizioni politiche verso le elezioni 2027

Qui sotto lo stato delle coalizioni politiche. Attenzione: nelle due coalizioni non vengono indicati i partiti con consenso inferiore all’1%.

I numeri della coalizione di centrodestra:

coalizione di centrodestra senza PLD – 42,6%;

coalizione di centrodestra con PLD – 43,8%.

La coalizione di centrosinistra sta al 43,3%.

Rimangono fuori dalle coalizioni di destra e di sinistra Futuro Nazionale (6,6%) e Azione (3,1%).

Che succede in politica oggi

Il mondo della politica è animato dalle interlocuzioni sulla Manovra 2027, con il centrodestra che cerca la quadra (anche litigando coi banchieri) e il centrosinistra che lamenta tagli a settori strategici. Il tempo si assottiglia: scade alle 18:00 di martedì 17 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio.

Ma il Governo è sotto pressione anche per l’escalation di attacchi hacker: la guerra ibrida, anche in Italia, è realtà.

Il 17 novembre c’è un altro appuntamento: Matteo Salvini vuole sfiduciare Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. Salvini non tollera più l’opposizione interna di Romeo e le sue interviste in cui critica la linea del partito. Si dovrà attendere per capire se questo basterà a Salvini per ridimensionare la componente nordista della Lega.

Il Campo largo (anzi larghissimo, vista la sua espansione a nuove componenti) sta cercando la quadra sul programma. Il punto di partenza sembra essere stato trovato: sarà il Reddito di cittadinanza, che tornerà in una nuova veste. La redistribuzione si conferma il piatto forte dei progressisti. Il nuovo Reddito, spinto da Giuseppe Conte, migliora le performance del Movimento 5 Stelle nei sondaggi che, come detto, incassa un +1,1% andando al 13%. Ora bisognerà trovare la quadra su altri fronti a partire da patrimoniale e Ucraina.