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ANSA Via libera del Senato al Dl carburanti

Il decreto carburanti diventa legge. Il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento che contiene misure per sostenere famiglie e imprese alle prese con il rincaro dei prodotti energetici e per limitare gli effetti dell’aumento dei prezzi alla pompa. Tra le novità più rilevanti introdotte durante l’iter parlamentare c’è l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2027, riservata a determinate categorie di veicoli e con specifici limiti di potenza. Il testo, già approvato dalla Camera, interviene anche sulla disciplina delle accise e contiene disposizioni in materia fiscale, universitaria e di finanziamento della Fondazione Milano-Cortina 2026.

Dl carburanti, che cosa prevede il provvedimento

Il provvedimento nasce con il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, intitolato alle disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Il testo è stato successivamente modificato nel corso dell’esame parlamentare alla Camera, dove è stato approvato il 5 novembre, prima di arrivare al Senato per il voto definitivo. La misura si inserisce nel quadro degli interventi adottati dal Governo per contenere le conseguenze dell’aumento dei prezzi energetici, che incidono direttamente sui bilanci delle famiglie e sui costi sostenuti dalle imprese, in particolare quelle che dipendono dal trasporto su strada.

Esenzione bollo auto 2027: i requisiti per ottenere l’agevolazione

La novità che interessa maggiormente gli automobilisti è contenuta nell’articolo 2 del provvedimento, che introduce per il 2027 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Il beneficio, tuttavia, non riguarda tutti i proprietari di veicoli, ma soltanto le persone fisiche che rispettano determinati requisiti. Per le autovetture, l’agevolazione è riconosciuta a chi possiede uno o più veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, con una potenza non superiore a 80 kW.

Il limite corrisponde a circa 109 cavalli. L’esenzione riguarda un solo veicolo per persona fisica e viene riconosciuta, in presenza di più automobili che rispettano i requisiti, a quella con la potenza inferiore. Se due o più vetture hanno la stessa potenza, viene scelta quella per cui il bollo dovuto sarebbe meno elevato. Per beneficiare dell’agevolazione, inoltre, il veicolo deve essere regolarmente assicurato. La misura riguarda i versamenti del bollo auto con scadenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Non si tratta quindi di un’esenzione permanente, ma di un intervento limitato a un solo anno.

Sono previste agevolazioni anche per i proprietari di motocicli e ciclomotori. In questo caso, però, il beneficio spetta esclusivamente a chi non usufruisce già dell’esenzione per un’autovettura. Anche per le due ruote l’agevolazione riguarda un solo mezzo: in presenza di più veicoli, viene individuato quello con la potenza inferiore.

L’esenzione è prevista anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia. Poiché il bollo auto è un tributo di competenza regionale, il provvedimento stabilisce inoltre un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per il 2027 a favore delle amministrazioni territoriali, per compensare le minori entrate. La ripartizione delle risorse sarà definita con un decreto ministeriale entro il 31 marzo 2027.

Carburanti, cosa cambia con le accise

Il decreto interviene anche sul fronte delle accise, con una riduzione temporanea della tassazione sul gasolio utilizzato come carburante. In particolare, per il periodo compreso tra il 18 e il 25 settembre 2026 è stata prevista una riduzione di 10 centesimi al litro, mentre dal 26 settembre al 5 ottobre il taglio è sceso a 5 centesimi al litro. Per il biodiesel e alcuni gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento (HVO) era prevista una riduzione specifica.

L’intervento aveva l’obiettivo di alleggerire il costo del rifornimento per gli automobilisti e contenere le ricadute dell’aumento dei prezzi energetici. Si è trattato, tuttavia, di una misura con una durata limitata: lo sconto previsto dal decreto si è concluso il 5 ottobre 2026 e non costituisce quindi un taglio permanente delle accise. Sul fronte dell’autotrasporto, alcune disposizioni inizialmente contenute nel decreto sono state successivamente superate e sostituite da misure inserite nel decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026, dedicato al sostegno dei comparti dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.

Le altre misure: risorse per università e Milano-Cortina

Il provvedimento non si limita agli interventi sul costo dei carburanti e alla nuova esenzione dal bollo auto. Nel testo trovano spazio anche disposizioni per il sostegno al diritto allo studio universitario, attraverso risorse aggiuntive destinate alle borse di studio.

Un altro capitolo riguarda la Fondazione Milano-Cortina 2026, per la quale è stato previsto un finanziamento straordinario di 150 milioni di euro, destinato a contribuire al mantenimento dell’equilibrio finanziario dell’ente.