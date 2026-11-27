Giorgia Meloni esclude tagli alle pensioni nel 2027: rivalutazione del 3,2% e aumenti differenziati in base all'importo degli assegni, con sei fasce previste dalla Manovra

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ANSA Giorgia Meloni esclude tagli alle pensioni nel 2027: rivalutazione del 3,2% e aumenti differenziati in base all'importo degli assegni, con sei fasce previste dalla Manovra

Con un video pubblicato sui social, Giorgia Meloni ha voluto chiarire sul tema pensioni. La presidente del Consiglio ha sottolineato: “Con questo governo nessuna pensione è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate”. Dal 1° gennaio 2027 le pensioni saranno rivalutate sulla base di un tasso di inflazione del 3,2%, come stabilito dal decreto interministeriale del ministero del Lavoro e del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’entità degli aumenti dipenderà, tuttavia, dalle modifiche al meccanismo di perequazione previste dalla Legge di Bilancio 2027, ancora all’esame del Parlamento.

Le parole di Giorgia Meloni

Queste le parole di Giorgia Meloni su X: “Facciamo chiarezza. A chi ci accusa che stiamo tagliando le pensioni, rispondiamo coi fatti. Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, è accaduto il contrario. In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1 gennaio 2027 non cambierà nulla. Perchè la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi continueremo a proteggerla”.

Ha poi aggiunto: “Anche quest’anno dal 1º gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno. Chi prende fino a circa 2450 euro lordi al mese, cioè 4 volte il minimo, recupera tutta l’inflazione al 100 per 100. Poi man mano che l’importo della pensione sale, la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai”.

Pensioni, gli esempi della premier e le cifre

Nello stesso video Giorgia Meloni ha aggiunto: “Una pensione da 1200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una da 2000 euro di 64, una da 3000 euro di quasi 82. Anche una pensione superiore a 5000 euro avrà un aumento, ma sarà un aumento inferiore a quello che avrà la pensione da 2000 euro, perché sulle pensioni la nostra priorità è chiara, chi a meno va protetto di più. Insomma a differenza di quello che raccontano, nessuna pensione verrà tagliata”.

Pensioni 2027, come cambia la rivalutazione degli assegni

Dal 1° gennaio 2027 le pensioni saranno rivalutate sulla base di un tasso di inflazione del 3,2%, come stabilito dal decreto interministeriale del ministero del Lavoro e del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’entità degli aumenti dipenderà, tuttavia, dalle modifiche al meccanismo di perequazione previste dalla Legge di Bilancio 2027, ancora all’esame del Parlamento.

Il sistema ordinario prevede una rivalutazione progressiva degli assegni. L’adeguamento all’inflazione è riconosciuto al 100% sulla quota di pensione fino a quattro volte il trattamento minimo Inps, al 90% sulla parte compresa tra quattro e cinque volte il minimo e al 75% sulla quota eccedente. Considerando il trattamento minimo del 2026, pari a 611,85 euro, beneficiano della rivalutazione piena le pensioni fino a 2.447,40 euro lordi mensili. Un assegno da 1.500 euro cresce quindi di 48 euro al mese, mentre uno da 2.000 euro beneficia di un incremento di 64 euro.

L’articolo 55 del disegno di Legge di Bilancio 2027 introduce invece un meccanismo articolato in sei fasce di reddito pensionistico:

100% della rivalutazione fino a quattro volte il minimo;

85% tra quattro e cinque volte il minimo;

53% tra cinque e sei volte il minimo;

47% tra sei e otto volte il minimo;

37% tra otto e dieci volte il minimo;

32% oltre dieci volte il minimo.

L’Inps ha precisato che l’adeguamento degli assegni sarà riconosciuto già con il cedolino di gennaio 2027, anche per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo. Le eventuali differenze derivanti dall’approvazione definitiva della Manovra saranno recuperate successivamente attraverso un conguaglio.