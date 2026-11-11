Bitcoin, Deutsche Bank avvia la custodia: il business delle banche nelle criptovalute

Il servizio parte per imprese e investitori istituzionali. La banca punta sui servizi agli asset digitali, mentre il rischio di prezzo resta ai clienti.

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123RF Deutsche Bank avvia la custodia di asset digitali per imprese e investitori istituzionali. Il servizio non è destinato alla clientela retail.

Deutsche Bank ha reso operativo il proprio servizio di custodia di asset digitali per clienti paganti. Il progetto annunciato a settembre diventa un’attività commerciale. Il destinatario è il mondo delle imprese e degli investitori istituzionali, non la generalità dei correntisti.

La novità apre una prospettiva diversa sul Bitcoin. Accanto a chi lo compra sperando in un rialzo, c’è chi costruisce un’attività per custodirlo e gestirne i trasferimenti. Per una banca, la partita consiste nel diventare l’intermediario al quale i grandi clienti affidano queste operazioni.

È un passaggio importante anche per comprendere il rapporto tra finanza tradizionale e criptovalute: gli istituti cercano spazio nei servizi necessari a far funzionare il mercato, oltre le oscillazioni delle quotazioni.

Che cosa significa custodire Bitcoin ed Ether

La custodia riguarda la gestione delle chiavi private, i codici che consentono di accedere agli asset digitali e autorizzarne i trasferimenti. Affidarle a un intermediario significa delegare una responsabilità tecnica e operativa delicata.

Nel progetto presentato a settembre, Deutsche Bank prevedeva la gestione di portafogli digitali e chiavi per conto dei clienti, con possibilità di trasferire gli asset a terzi. Tra le attività indicate figuravano Bitcoin ed Ether. L’infrastruttura comprende protezioni hardware, procedure di approvazione e sistemi di recupero.

Commissioni e grandi clienti: la strategia di Deutsche Bank

Con la custodia degli asset digitali, Deutsche Bank estende al mercato delle criptovalute un’attività centrale della finanza tradizionale: amministrare e proteggere le attività dei clienti in cambio di commissioni.

La posta in gioco è il rapporto con imprese e investitori istituzionali. Per questi operatori, affidare gli asset digitali a una banca significa poter integrare la custodia con procedure di controllo e rapporti finanziari già esistenti. Per l’istituto, significa presidiare una nuova area di domanda e ampliare i servizi offerti alla clientela professionale.

La sostenibilità economica dell’attività dipenderà dalla capacità di attrarre patrimoni sufficienti a remunerare gli investimenti in tecnologia, sicurezza e conformità normativa. Le commissioni rappresentano una fonte potenziale di ricavi, ma vanno confrontate con i costi necessari a gestire un’infrastruttura complessa.

Il lancio segna, quindi, un ampliamento dell’offerta, mentre il contributo alla redditività resta da misurare. Nelle informazioni disponibili non sono quantificati i patrimoni in custodia né gli obiettivi di ricavo del servizio: saranno questi elementi a permettere agli investitori di valutarne il peso nei conti del gruppo.

Perché il progetto guarda oltre le criptovalute

Deutsche Bank ha, inoltre, annunciato un memorandum d’intesa con Deutsche Asset Management, già DWS, per esplorare collaborazioni commerciali e tecniche negli asset digitali. La banca indica come obiettivo di medio periodo l’integrazione di custodia, tokenizzazione e regolamento delle operazioni.

La tokenizzazione consiste nella rappresentazione digitale di attività o diritti attraverso token, utilizzando tecnologie come la blockchain. Può riguardare anche strumenti finanziari: il mercato potenziale va, quindi, oltre Bitcoin.

La prospettiva è accompagnare un’attività lungo più passaggi, dalla sua rappresentazione digitale alla custodia e al completamento degli scambi. Il memorandum, però, resta un’intesa esplorativa: non equivale all’annuncio di nuovi prodotti già disponibili.

Che cosa cambia per i clienti italiani

Il collegamento con l’Italia riguarda, innanzitutto, le imprese e gli operatori professionali. I clienti istituzionali e aziendali italiani possono accedere attraverso Deutsche Bank AG a Francoforte, diventando clienti della Corporate Bank.

Non è, dunque, l’annuncio di un portafoglio Bitcoin disponibile per ogni correntista italiano. È un’offerta rivolta a una clientela specifica, con requisiti di accesso e verifiche.

Per i lettori che investono, l’interesse è seguire come cambia l’offerta finanziaria: prima arrivano le infrastrutture per gli operatori professionali; eventuali nuovi servizi al pubblico richiedono decisioni ulteriori, che non vanno anticipate.

Custodia bancaria e rischio di mercato restano distinti

L’ingresso di Deutsche Bank rafforza l’offerta di infrastrutture regolamentate per gli asset digitali. Per gli investitori professionali, il valore del servizio risiede nella gestione delle chiavi private, nei controlli sulle operazioni e nelle procedure di sicurezza. Queste funzioni riguardano la custodia, senza offrire protezione dalle perdite di mercato.

Bitcoin ed Ether conservano la propria volatilità indipendentemente dall’intermediario che li custodisce. Inoltre, come ricordano le autorità europee, le criptoattività non beneficiano di una copertura equivalente alla garanzia sui depositi bancari. La presenza di una banca modifica il rapporto di servizio, non la natura dell’investimento.

La scelta di Deutsche Bank indica dove si sta concentrando una parte della competizione finanziaria: fornire a imprese e gestori gli strumenti necessari per operare negli asset digitali.

Il passaggio successivo sarà verificare se alla custodia seguiranno servizi integrati di tokenizzazione e regolamento, secondo la direzione indicata dal gruppo. È su questo sviluppo che si misurerà la portata industriale dell’iniziativa.