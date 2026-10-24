Secondo gli ultimi sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia (+0,6%) si rafforza salendo al 27,9%. Bene il Partito Democratico (+0,3%) che sale al 20,3%. Male il Movimento 5 Stelle che perde molto (-0,7%) calando al 12,1%.
Sul fronte delle coalizioni, il centrodestra in versione base vince sul Campo Largo in versione base: 41,9% contro 38,9%. Numeri del tutto teorici: l’allargamento delle alleanze farà la differenza alle urne.
Indice
Ultimi sondaggi elettorali di ottobre 2026
Qui di seguito la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto. La rilevazione è stata effettuata il 22 ottobre (fra parentesi la variazione rispetto all’8 ottobre):
- Fratelli d’Italia – 27,9% (+0,6%);
- Partito Democratico – 20,3% (+0,3%);
- Movimento 5 Stelle – 12,1% (-0,7%);
- Forza Italia – 7,3% (=);
- Futuro Nazionale – 6,8% (-0,8%);
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (-0,1%);
- Lega – 5,6% (=);
- Azione – 3,3% (+0,1%);
- Italia Viva – 2,4% (+0,1%);
- +Europa – 1,4% (-0,3%);
- Noi Moderati – 1,1% (=).
La rilevazione non riporta i partiti inferiori all’1%.
Nota metodologica: la Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna include sondaggi realizzati dall’8 al 21 ottobre ed è stata effettuata il 22 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione 15 ottobre), Noto (20 ottobre), Only Numbers (10, 15 e 16 ottobre), Piepoli (19 ottobre) e Swg (12 e 19 ottobre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.
Che succede in politica oggi
I numeri evidenziano alcuni trend. Uno riguarda il balzo in avanti di FdI, che incassando il +0,6% sale al 27,9%. Un consenso importante considerando che il partito di Giorgia Meloni è già al quarto anno di legislatura. L’effetto logoramento, tirando le somme, non c’è stato.
A sinistra si consuma l’eterno derby fra PD e M5S e gli altri partiti progressisti: se sale uno ne cala un altro. Oggi il PD cresce del +0,3% andando al 20,3% mentre il M5S inciampa forte del -0,7% calando al 12,1%.
Il titolo di quarto partito d’Italia lo mantiene FI (7,3%) mentre FN, che sognava la doppia cifra, precipita del -0,8% andando al 6,8%. Parte del consenso che Vannacci aveva rosicchiato a destra sta ritornando ai “proprietari” originali. Questa settimana FdI si riprende il suo.
Per il resto, solo scosse d’assestamento.
Sondaggi, chi è in vantaggio nelle coalizioni
In vista delle elezioni politiche 2027 i fari sono puntati sulle possibili coalizioni.
Qui lo stato della coalizione conservatrice:
- centrodestra (FdI, FI, Lega, NM) senza Vannacci – 41,9%;
- centrodestra (FdI, FI, Lega, NM) con Vannacci – 48,7%.
Qui lo stato della coalizione progressista:
- campo largo (PD, M5S, AVS) – 38,9%;
- campo largo (PD, M5S, AVS) con Renzi e Magi – 42,7%.
Attenzione: il sondaggio sopra riportato non tiene conto dei partiti considerati inferiori all’1%. Vengono meno, così, forze politiche che potrebbero portare un vantaggio a una parte o all’altra:
- Partito Liberaldemocratico > centrodestra;
- Sud chiama Nord > centrodestra;
- Avanti Psi > centrosinistra.
Non si tratta di un dettaglio banale: con l’attuale legge elettorale (lo Stabilicum) un solo decimale in più che permetta di raggiungere la fatidica soglia del 42% può far scattare il premio di maggioranza che garantisce la governabilità.
Per il resto, a destra si ragiona se aprire a Vannacci. Al momento, pare che la strada sia in salita data l’incompatibilità del generale con Tajani, Salvini e Lupi. E date le sue posizioni sulla Russia, del tutto antitetiche con quelle della premier.
E a sinistra si cercano programma condiviso e candidato premier, anche tramite eventuali primarie. L’ultimissimo retroscena lo svela il Corriere della Sera: in una riunione riservata, Giuseppe Conte avrebbe espresso disistima per la leader del PD: “Non lo dico per interesse personale. Lo dico perché con Elly Schlein non si vince”.