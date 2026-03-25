ANSA Ultimi sondaggi politici: Fratelli d'Italia in testa, opposizioni in ripresa.

I nuovi sondaggi politici, archiviato il silenzio elettorale relativo al referendum sulla Giustizia, mostrano una situazione sovrascrivibile a quella precedente al voto, relativamente al consenso dei partiti. Ma con l’aggiunta di un importante novità: l’aumento dell’affluenza oggi stimata al 60%.

Per quanto riguarda il consenso elettorale, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni domina col 29% delle preferenze pur avendo perso il -0,5%. Seguono il Partito Democratico di Elly Schlein al 22% e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 13%. Tali forze d’opposizione hanno entrambe guadagnato il +0,5%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Qui sotto le rilevazioni dei sondaggi elettorali che mostrano, in dettaglio, chi guadagna e chi perde nel confronto tra i partiti politici guidati dai vari leader: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).

Di seguito il sondaggio Noto per la trasmissione Rai Porta a Porta, di Bruno Vespa, del 24 marzo 2026, con variazione percentuale rispetto al 4 marzo:

Fratelli d’Italia – 29% (-0,5%);

Partito Democratico – 22% (+0,5%);

Movimento 5 Stelle – 13% (+0,5%);

Forza Italia – 8,5% (+0,5%);

Lega – 8% (+1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6% (-0,5%);

Azione – 3% (-0,5%);

Futuro Nazionale – 3% (n.d.);

Casa Riformista IV – 2% (-0,5%);

Noi Moderati – 1,5% (=);

+Europa – 1% (=);

Udc – 0,3% (+0,2%);

altri – 2,7% (+0,7%).

Aumenta l’affluenza, che sale al 60% (+3%). Il popolo degli ex astenuti, è stato evidenziato, non è ascrivibile all’opposizione così come non è ascrivibile al Governo. Al momento si tratta di un grande bacino potenziale, ma non è detto che si trasformi poi in un reale target elettorale.

La situazione delle coalizioni è la seguente (per comodità si ipotizza l’alleanza di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci con le altre forze conservatrici):

centro-destra – 50,3%;

centro-sinistra – 29%;

Movimento 5 Stelle – 13%;

Terzo Polo – 5%;

altri – 2,7%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Partiti che potrebbero rimanere fuori dal Parlamento

I piccoli partiti rischiano di rimanere fuori dal Parlamento: non è chiaro con quale legge elettorale si andrà al voto nel 2027, se con l’attuale Rosatellum o con lo Stabilicum attualmente in cantiere nella maggioranza. Comunque sia, entrambe le leggi elettorali stabiliscono una soglia di sbarramento al 3%, che lascerebbe per i partiti con pochi elettori fuori da Camera e Senato. A meno che, naturalmente, non dovessero unirsi in coalizioni.

Se si votasse oggi, resterebbero fuori dal Parlamento (salvo alleanze strategiche):

Casa Riformista Italia Viva di Matteo Renzi (2%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,5%);

+Europa di Riccardo Magi (1%);

Unione di centro di Antonio De Poli (0,3%).

Resterebbero fuori dal Parlamento anche tutti i piccoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, tra gli altri. A patto che, come detto, i loro segretari dovessero rifiutare un’alleanza strategica.

Astensionismo e indecisione

Il sondaggio Noto per Porta a Porta del 24 marzo 2026, come detto, ha rilevato un’affluenza al 60%. Che si traduce in una propensione al non-voto pari al 40%.

È questo il ricalcolo del peso elettorale di ciascun partito alla luce delle ultime rilevazioni sul non-voto: