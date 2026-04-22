ANSA Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia al 29,3%, cala il PD, cresce il M5S.

I sondaggi politici di oggi mostrano come Fratelli d’Italia sia ancora fortissimo nonostante scandali, inchieste mini-rimpasti: il partito della premier Giorgia Meloni rimane al 29,3% delle preferenze.

Cala invece il Partito Democratico di Elly Schlein che perdendo il -0,3% va al 21,6%. Guadagna (+0,2%) il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che va al 12,4%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

In questa pagina sono mostrate le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali che evidenziano chi guadagna e chi perde consenso politico nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader. Ovvero Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).

Questi i risultati del sondaggio Swg per il TgLa7 del 20 aprile 2026, con variazioni rispetto al 13 aprile:

Fratelli d’Italia – 29,3% (=);

Partito Democratico – 21,6% (-0,3%);

Movimento 5 Stelle – 12,4% (+0,2%);

Forza Italia – 7,8% (+0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,7% (+0,1%);

Lega – 6,5% (+0,2%);

Futuro Nazionale – 3,4% (-0,1%);

Azione – 3,3% (-0,1%);

Italia Viva – 2,4% (=);

+Europa – 1,5% (-0,1%);

Noi Moderati – 1,1% (-0,1%);

altri partiti – 4% (+0,2%).

Non si esprime il 29% degli intervistati (+1%).

Nota metodologica: 1.200 intervistati e 4.181 non rispondenti; sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online Cawi, telefonica Cati e Cami.

Nessuno scossone particolare questa settimana: i partiti che si muovono lo fanno di pochi decimali. Il movimento più forte si rileva nel PD (-0,3%). E la Lega conferma la sua sofferenza, avendo subito da inizio della legislatura il sorpasso di Forza Italia, prima, e di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo.

Questa è la situazione delle coalizioni:

centro-destra senza Vannacci – 44,7%;

centro-destra con Vannacci – 48,1%;

centro-sinistra – 29,8%;

campo largo senza Renzi (PD, AVS, +E, M5S) – 42,2%;

campo largo con Renzi – 44,6%.

Resta conteso da destra e da sinistra il centrista Carlo Calenda, con il suo partito Azione. In vista delle elezioni politiche del 2027 le alchimie sono ancora in divenire. A destra si soppesa il fattore Vannacci: sulla carta, far entrare FN in coalizione porterebbe a un vantaggio aritmetico (48,1%). Ma la presenza di Vannacci, che pretende un programma di “destra vera” agiterebbe i moderati di FI e NM). A sinistra si lavora è ancora lontani dall’avere un programma condiviso e un leader di coalizione.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Partiti che potrebbero rimanere fuori dal Parlamento

La matematica non perdona: se si votasse oggi resterebbero fuori dal Parlamento

Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%);

+Europa di Riccardo Magi (1,5%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%).

Fuori dal Parlamento anche tutti i minuscoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, tra gli altri.

Salvi per un pelo

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (3,4%);

Azione di Carlo Calenda (3,3%).

Il motivo è correlato all’attuale legge elettorale, il Rosatellum, che prevede una soglia di sbarramento al 3%. La soglia viene confermata anche dalla legge elettorale attualmente in discussione, lo Stabilicum. L’unico modo che hanno i piccoli partiti per superare tale muro è unirsi in coalizioni.