Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, regga al 29% senza movimenti dall’ultima rilevazione.

Il Partito Democratico di Elly Schlein cresce del +0,5% e va al 22,5%. Stabile al 13% il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

In questa pagina sono disponibili le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali che mostrano chi guadagna e chi perde consenso politico nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader. Ovvero Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).

Di seguito il sondaggio Noto diffuso durante la trasmissione Porta a Porta di martedì 14 aprile, con variazione rispetto al 24 marzo.

Il sondaggio Noto per Porta a Porta stima una affluenza al 60% (=).

Questa è la situazione delle coalizioni:

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

Il sondaggio Noto sonda gli umori degli italiani introducendo una variabile in più, ovvero una lista di centro-sinistra guidata da Silvia Salis, attuale sindaca di Genova.

I risultati a sinistra:

In tale scenario il campo-largo andrebbe al 45,5% (+0,5%).

Il commento del sondaggista Antonio Noto evidenzia come

la lista riformista più che aggiungere valore al campo largo in realtà divide, riproporziona i pesi dal momento che ci sarebbe un impatto significativo sul Partito Democratico che scenderebbe al 19%, il risultato che ebbe Renzi più o meno nel 2018, quindi si ritornerebbe indietro.

Ma il sondaggista evidenzia come sia ancora presto per dare giudizi certi:

Non c’è nuovo elettorato che possa votare un partito del campo largo. Non c’è campagna elettorale, non c’è progetto, quindi è ancora presto per capire. Però, comunque sia, in questa prima analisi non abbiamo registrato un forte valore aggiunto al campo largo.