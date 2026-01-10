ANSA Ultimi sondaggi politici: Meloni salda al comando, Schlein avanza.

I sondaggi elettorali di inizio anno mostrano come Fratelli d’Italia sia sempre il primo partito: la forza politica guidata dalla premier Giorgia Meloni rimane stabile al 28,8%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein incassa il +0,6% rispetto all’ultima rilevazione, andando al 22%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, perdendo il -0,5%, va al 22%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

I primi sondaggi politici del 2026 fotografano l’andamento dei partiti in questo inizio d’anno. Il sondaggio Emg Different pubblicato, l’8 gennaio, mostra chi sarebbe in vantaggio se si votasse oggi e come stanno cambiando i rapporti di forza sia nella maggioranza che nell’opposizione.

Le rilevazioni indicano chi guadagna consensi e chi ne perde rispetto alla fine del 2025, nel confronto tra i principali leader politici: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Matteo Renzi (Italia Viva), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e altri. I dati vengono confrontati con il precedente sondaggio Emg Different di fine 2025 o, se assente, con la Supermedia YouTrend/Agi (viene indicato all’occorrenza).

Fratelli d’Italia – 28,8% (=);

Partito Democratico – 22% (+0,6%);

Movimento 5 Stelle – 13% (-0,5%);

Lega – 8,4% (-1,2%);

Forza Italia – 8,4% (-0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 5,7% (-0,1%);

Azione – 3,1% (-0,1%);

Italia Viva – 2,9% (+0,3%);

+Europa – 1,8% (1,1%);

Noi Moderati – 1,6% (+0,5%);*

altri – 4,3%.

*Confronto con Supermedia YouTrend/Agi.

La nota metodologica completa del sondaggio è disponibile sul sito ufficiale: sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 47,2%;

centro-sinistra – 29,5%;

Movimento 5 Stelle – 13%;

Terzo Polo – 6%;

altri – 4,3%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum rappresenta una minaccia per i piccoli partiti incapaci di superare la soglia di sbarramento del 3%. Se si votasse oggi, tre forze politiche rischierebbero di rimanere escluse dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,9%);

+Europa di Riccardo Magi (1,8%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,6%).

Fuori dal Parlamento anche i piccoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutare di correre in una coalizione. Per tentare di superare la soglia di sbarramento, i partiti cercano di unirsi in coalizioni. Coalizioni che poi, alla prova dell’Aula, non sempre reggono in Parlamento.

Astensionismo e indecisione

L’astensionismo in Italia resta elevato: il sondaggio Swg per La7 (22 dicembre) stima indecisi e astenuti al 33%. Ecco come si distribuiscono le attuali preferenze degli elettori italiani, incrociando i due sondaggi e scremando il non-voto:

astensione – 33%;

Fratelli d’Italia – 19,3%;

Partito Democratico – 14,74%;

Movimento 5 Stelle – 8,71%;

Lega – 5,63%;

Forza Italia – 5,63%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 3,82%;

Azione – 2,08%;

Italia Viva – 1,94%;

+Europa – 1,21%;

Noi Moderati – 1,07%;

altri – 2,88%.

Fiducia nel Governo Meloni

Sempre il sondaggio Emg Different pone agli intervistati la seguente domanda: “Lei quanta fiducia ha nel Governo Meloni?”.

Le risposte:

molta – 13%;

abbastanza – 27%;

poca – 24%;

per nulla – 36%.

Referendum sulla Giustizia

Emg Different chiede inoltre agli italiani se si recheranno a votare al referendum sulla Giustizia, che per la premier Meloni dovrebbe venire fissato per il 22 e 23 marzo.

Così rispondono gli intervistati alla domanda su cosa abbiano intenzione di votare: