ANSA Ultimi sondaggi: PD in forte crescita, scende poco Fratelli d’Italia, netto calo per M5S.

La media degli ultimi sondaggi politici, rilevati nel lungo arco temporale che va dal 26 marzo all’8 aprile, mostra come Fratelli d’Italia nel periodo considerato abbia perso il -0,1% andando al 28,1%.

Sempre nel periodo considerato, il Partito Democratico di Elly Schlein ha fatto un balzo in avanti del +0,6% andando al 22,4%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è calato del -0,5% andando al 12,7%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Qui di seguito le rilevazioni dei sondaggi elettorali che mostrano chi guadagna e chi perde consenso nel confronto tra i partiti politici guidati dai vari leader, ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).

Qui sotto l’ultima Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (rilevazioni del 9 aprile con variazione rispetto al 26 marzo):

Fratelli d’Italia – 28,1% (-0,1%);

Partito Democratico – 22,4% (+0,6%);

Movimento 5 Stelle – 12,7% (-0,5%);

Forza Italia – 8,6% (-0,3%);

Lega – 7,2% (+0,9%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (-0,3%);

Futuro Nazionale – 3,3% (-0,3%);

Azione – 3% (=);

Italia Viva – 2,3% (+0,1%);

+Europa – 1,5% (=);

Noi Moderati – 1% (-0,2%).

Restano fuori dalla rilevazione i partiti esigui, che sommati tutti insieme raggiungono il 3,5%.

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 26 marzo all’8 aprile ed è stata effettuata il 9 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione 8 aprile), Emg (2 aprile), Eumetra (1° aprile), Ipsos (29 marzo), Only Numbers (29 marzo e 1° aprile), Swg (30 marzo) e Tecnè (30 marzo e 6 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni

Questa è la situazione delle coalizioni relativamente al campo largo:

campo largo – 41,5% (-0,2%);

campo largo con IV e +E – 45,3% (-0,1%);

campo largo con Azione, IV e +E – 48,3% (-0,1%).

Questa è la situazione delle coalizioni relativamente al centro-destra:

centro-destra – 44,9% (+0,3%);

centro-destra con Azione – 47,9% (+0,3%);

centro-destra con FN – 48,2% (=).

Come mostrano i numeri, il campo largo progressista potrebbe superare lo zoccolo duro del centro-destra (FdI, FI, Lega, NM) in caso mettesse in atto una coalizione espansiva. Ma un allargamento della coalizione guidata da Giorgia Meloni potrebbe cambiare il risultato.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Partiti che potrebbero rimanere fuori dal Parlamento

A meno che il Governo Meloni non riesca a trovare la quadra sullo Stabilicum, la legge elettorale valida per le elezioni politiche del 2027 sarà il Rosatellum.

In ogni caso, entrambe le leggi elettorali fissano la soglia di sbarramento al 3%. Questo lascerebbe i piccoli partiti fuori da Camera e Senato (a meno di alleanze).

Se si votasse oggi, resterebbero fuori dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,3%);

+Europa di Riccardo Magi (1,5%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1%).

Fuori dal Parlamento anche tutti i piccoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, tra gli altri.