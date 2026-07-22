ANSA Sondaggi politici, cresce Futuro Nazionale: Meloni perde terreno e il campo largo passa in vantaggio.

I sondaggi politici evidenziano il calo di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni cala del -0,3% andando al 26,9%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il campo largo batte il centrodestra 41,8% a 41,1%. Roberto Vannacci con Futuro Nazionale diventa ago della bilancia.

I sondaggi elettorali oggi

Qui sotto l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso in data 20 luglio 2026 (con variazione rispetto al 13 luglio):

Fratelli d’Italia – 26,9% (-0,3%);

Partito Democratico – 21,1% (-0,2%);

Movimento 5 Stelle – 13,1% (+0,2%);

Forza Italia – 7,7% (=);

Futuro Nazionale – 6,7% (+0,4%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (=);

Lega – 5,5% (+0,1%);

Azione – 3,4% (-0,1%);

Italia Viva – 2,5% (=);

+Europa – 1,2% (-0,1%);

Noi Moderati – 1% (-0,1%);

Sud chiama Nord – 1% (+0,1%);

altri partiti sotto l’1% – 3,5% (=).

Non si esprime il 26% degli intervistati (-1%).

Nota metodologica

Metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione intervistati 1.200 intervistati, 4.311 non rispondenti; campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, zona, partito votato alle ultime elezioni europee. margine di errore +/- 2,8; sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI. Maggiori informazioni su sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica oggi

Il dato più interessante in politica riguarda il calo di FdI sotto la soglia psicologica del 27%. Il partito della premier Giorgia Meloni ha perso il -0,3% calando al 26,9%, il livello più basso da inizio legislatura. Da una parte c’è il logoramento fisiologico, da un’altra parte ha pesato il fattore Vannacci che ha eroso consenso nel centrodestra.

E proprio grazie al suo continuo “rosicchiare” consenso ai cugini di centrodestra, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci ha raggiunto oggi il 6,7%, incassando un ulteriore +0,4%. Oggi il partito del generale è al quinto posto, davanti AVS e Lega.

È plausibile che in vista delle elezioni 2027 Meloni provi a trovare la quadra, introducendo Vannacci in coalizione. Cosa non facile. In primis perché Salvini è riluttante, considerando Vannacci un voltagabbana. C’è poi il disagio di Tajani per le posizioni estreme. Forza Italia è su posizioni liberali, europeiste, atlantiste e aperturiste nei confronti dei diritti civili. Al momento non si può escludere che l’ingresso di Vannacci in partita possa spingere Tajani fuori.

La questione non riguarda solo il ristretto perimetro italiano: attualmente in Ue, dopo l’uscita dal gruppo dei Patrioti per l’Europa, Vannacci è entrato a far parte del gruppo sovranista Esn (Europa delle Nazioni Sovrane), dove militano anche gli estremisti tedeschi di Afd, nemici giurati del governo di Berlino. Se Vannacci entrasse in coalizione, per la neoeuropeista Meloni si aprirebbe un paradosso: ai vertici europei sarebbe dialogante con il cancelliere Friedrich Merz mentre nei Cdm a Roma sarebbe dialogante con Vannacci, che però in Europa milita contro Merz.

Queste le condizioni poste da Vannacci in un’intervista al Corriere dell’Umbria per entrare in coalizione con Meloni:

un accordo programmatico scritto, pubblico e verificabile con tempi precisi: controllo sull’immigrazione e emigrazione nel rispetto della legge, revisione del Green Deal, ritorno al nucleare, riduzione delle tasse su lavoro e famiglie, sicurezza, nuove carceri, tutela delle imprese e politica estera fondata sull’interesse nazionale.

E ancora: secondo il generale, Giorgia Meloni

dovrebbe cambiare anche la linea sull’Ucraina: niente armi e denaro senza strategia e obiettivi raggiungibili. Se i nostri voti fossero decisivi, nessuna cambiale in bianco – continua – sostegno solo su provvedimenti e scadenze certe. Gli incarichi sarebbero la conseguenza del consenso, non il prezzo di scambio.

Le coalizioni

Qui lo stato della coalizione conservatrice:

centrodestra senza Vannacci – 41,1%;

centrodestra con Vannacci – 47,8%.

Qui lo stato della coalizione progressista: