ANSA FdI perde terreno, Pd fermo, M5S cresce e Vannacci pesa sulle coalizioni.

I sondaggi politici mostrano il rallentamento di FdI che perdendo il -0,4% cala al 27,3%. Il PD è fermo al 21,8% e il M5S avanza di poco (+0,1%) andando al 13,3%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il campo largo (41,5%) batte il centrodestra (41,1%). Ma Vannacci potrebbe confermare o ribaltare il risultato.

Ultimi sondaggi politici, chi è in vantaggio

I dati che si riportano di seguito mostrano le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali. Si evidenzia chi ottiene consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai leader italiani secondo l’ultima rilevazione Swg per il Tg di La7 del 29 giugno 2026.

Vale a dire: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati), eccetera.

Di seguito si mostrano le intenzioni di voto al 29 giugno (con variazione rispetto al 22 giugno):

Fratelli d’Italia – 27,3% (-0,4%);

Partito Democratico – 21,8% (=);

Movimento 5 Stelle – 13,3% (+0,1%);

Forza Italia – 7,2% (-0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (-0,2%);

Futuro Nazionale – 5,6% (+0,3%);

Lega – 5,4% (=);

Azione – 3,5% (-0,2%);

Italia Viva – 2,4% (-0,1%);

+Europa – 1,5% (-0,1%);

Noi Moderati – 1,2% (+0,2%);

Sud chiama Nord – 1% (+0,1%);

Avanti PSI – 1% (+0,1%);

altre liste – 2,4% (+0,4%).

Non si esprime il 28% degli intervistati (+1%).

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Smg S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.378 non rispondenti) tra il 24 e il 29 giugno 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica oggi

I sondaggi politici raccontano lo stato della politica italiana.

Fratelli d’Italia è ancora solido (27,3%) ma è in discesa (-0,4%) ed è ben lontano dai picchi dei mesi scorsi in cui oscillava attorno al 30%.

Futuro Nazionale (5,6%) è in continuo derby con la Lega (5,4%): Roberto Vannacci ha già eroso consenso al centrodestra e ora pesca fra astenuti.

Azione (3,5%) è sopra la soglia di sbarramento fissata al 3% e potrebbe anche correre da solo, se Calenda lo desiderasse.

Con l’avvicinarsi della campagna elettorale, aumentano i consensi alcuni piccoli partiti che escono dalla voce “altri”: ovvero Sud chiama Nord (1%) e Avanti PSI (1%). Altri piccoli partiti, invece, vengono riassorbiti nella voce “altri” ed escono dal sondaggio: si tratta del Partito Liberal Democratico e di Ora!.

Le coalizioni

Il centrodestra nella sua formazione base (FdI, FI, Lega, NM) oggi vale il 41,1%. Giorgia Meloni e Roberto Vannacci si scambiano frecciatine da comizi, convegni e ospitate televisive. Alla premier farebbe comodo il tesoretto di voti dell’ex generale Vannacci (5,6%), che potrebbe portare la coalizione al 46,7%. Ma si tratta di un numero teorico: occorre capire come reagirebbero i moderati Tajani e Lupi all’ingresso dell’estremista Vannacci in coalizione. E Salvini ha alzato un muro a destra: “Con Vannacci a oggi evidentemente no. Non mi alleo con uno che la scorsa settimana sul piano casa ha votato contro il governo”.

Il campo largo nella sua formazione basilare (PD, M5S, AVS) vale il 41,5%. Con l’aggiunta di IV e +E si arriva al 45,4%.