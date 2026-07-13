Brent verso 80 dollari, CPI USA e banche di Wall Street: mercati al test

Il petrolio resta vicino agli 80 dollari dopo le tensioni su Hormuz, mentre martedì arrivano inflazione USA e trimestrali delle grandi banche americane. Il mercato guarda a Fed, Treasury, dollaro, BTP e settore bancario europeo.

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123RF Wall Street guarda al Brent verso quota 80 dollari, ai nuovi dati sull’inflazione USA e alle trimestrali delle grandi banche americane.

Brent verso 80 dollari, l’energia riapre il rischio inflazione

Il petrolio torna a guidare la settimana dei mercati. Il Brent si è riportato verso quota 80 dollari al barile, salendo a 79,31 dollari, mentre il WTI americano è avanzato a 74,62 dollari. Il movimento arriva dopo il nuovo aumento delle tensioni nel Golfo e il ritorno dell’attenzione sullo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più sensibili per le forniture globali di energia.

Quando il greggio accelera, il mercato ricalcola subito il rischio inflazione, soprattutto in una fase in cui banche centrali e investitori cercavano conferme sulla discesa dei prezzi. Il Brent era sceso nei giorni precedenti fino a circa 70 dollari, ma il nuovo rialzo ha cancellato parte della lettura più distensiva.

Asia in rosso, chip sotto pressione e futures deboli

Il primo segnale della giornata arriva dall’Asia, dove le Borse hanno aperto la settimana in forte calo. Il Nikkei giapponese ha perso il 2,2%, l’indice MSCI Asia-Pacifico fuori dal Giappone è arretrato dell’1,8% e il Kospi coreano è sceso del 7,6%, colpito dalle vendite sui semiconduttori. È un passaggio importante perché la Corea era diventata uno dei principali termometri del rally legato all’intelligenza artificiale.

La correzione dei chip si somma al rialzo del petrolio e segnala un mercato più fragile. Dopo settimane dominate dall’entusiasmo per AI, semiconduttori e grandi società tecnologiche, gli investitori iniziano a misurare il costo del capitale, la sostenibilità degli investimenti e il rischio che i rendimenti tornino a salire.

Anche i futures occidentali hanno seguito il movimento. I contratti sull’S&P 500 sono scesi dello 0,6%, quelli sul Nasdaq dell’1,3%, mentre in Europa i futures sull’EuroStoxx 50 hanno perso lo 0,9% e quelli sul Dax l’1%. La settimana parte, quindi, con una doppia pressione: energia in rialzo e azionario in correzione.

CPI USA, il dato che può cambiare le attese sulla Fed

Il vero test macro arriverà domani con il CPI USA di giugno. Il dato sull’inflazione americana sarà pubblicato alle 8:30 di Washington, le 14:30 in Italia, e diventa ancora più rilevante dopo il rialzo del petrolio. Il mercato vuole capire se i prezzi stanno davvero rallentando o se energia, servizi e salari possono costringere la Fed a mantenere una linea più restrittiva.

Se il CPI dovesse sorprendere al rialzo, Treasury e dollaro potrebbero rafforzarsi, riducendo lo spazio per una Fed più accomodante. Se, invece, il dato confermasse un raffreddamento, gli investitori potrebbero tornare a scommettere su una banca centrale più prudente, anche in presenza di tensioni energetiche.

La reazione dei rendimenti mostra quanto il mercato sia sensibile al tema. Il Treasury a due anni è salito al 4,2393%, il livello più alto dall’inizio del 2025, mentre il dollaro è rimasto sostenuto. Sono segnali che raccontano un mercato meno convinto di una rapida normalizzazione dei tassi.

Banche di Wall Street, il test su utili, credito e margini

La settimana non sarà decisiva solo per l’inflazione. Martedì arrivano anche le trimestrali di JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e Goldman Sachs; Morgan Stanley seguirà mercoledì. È un passaggio molto importante perché le grandi banche americane aprono di fatto la stagione dei conti e offrono una fotografia dello stato dell’economia reale e finanziaria degli Stati Uniti.

Il mercato guarderà soprattutto tre elementi: margine d’interesse, qualità del credito e attività di investment banking.

Goldman Sachs e JPMorgan saranno osservate per trading e investment banking; Bank of America e Wells Fargo per margini e credito; Citigroup per il percorso di rilancio e redditività.

Treasury, dollaro e BTP: il canale finanziario per l’Italia

Per l’Italia il collegamento passa dai rendimenti. Se il CPI USA confermerà un’inflazione più resistente, i Treasury potrebbero restare sotto pressione e trascinare anche i bond europei. In questo scenario i BTP tornano al centro, perché il debito italiano è sensibile sia ai movimenti globali dei tassi sia alle aspettative sulla BCE.

Il dollaro è un altro canale da monitorare. Un biglietto verde più forte può riflettere aspettative di tassi americani più elevati e rendere più costose alcune importazioni denominate in dollari, a partire dall’energia. Il cambio euro-dollaro resta, quindi, un indicatore importante per leggere il rapporto tra petrolio, inflazione importata e politica monetaria europea.

Anche le banche italiane guardano con attenzione a Wall Street. I conti dei grandi istituti americani offriranno un primo benchmark su credito, margini e commissioni. Se il settore bancario USA darà segnali robusti, Piazza Affari potrà trovare un sostegno indiretto. Se prevarrà la prudenza, anche le banche europee potrebbero risentirne.

Mercati al test tra petrolio, inflazione e banche

La settimana del 13 luglio si apre, quindi, con tre prove decisive. Il Brent verso 80 dollari misura il rischio geopolitico e la pressione sull’energia. Il CPI USA dirà se l’inflazione americana consente alla Fed di restare prudente o se il mercato dovrà prezzare tassi più rigidi. Le banche di Wall Street mostreranno se credito, margini e attività finanziaria restano abbastanza solidi da sostenere gli utili.

Per gli investitori europei il punto è capire quale segnale prevarrà. Se petrolio e CPI alimenteranno nuove tensioni sui rendimenti, BTP, utility e settori sensibili ai tassi potranno tornare sotto pressione. Se, invece, l’inflazione darà segnali di raffreddamento e le banche americane pubblicheranno conti robusti, il mercato potrà recuperare fiducia.