Sondaggi: FdI resta primo partito, Forza Italia cresce, la Lega arretra e Futuro Nazionale avanza. Ma la differenza la fanno le coalizioni

ANSA Ultimi sondaggi politici: Meloni cresce, Pd e M5S calano, il campo largo è avanti.

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia guadagna il +0,1% andando al 27,2% mentre il Partito Democratico cala del -0,2% andando al 21,3% e il Movimento 5 Stelle scende del -0,2% andando al 12,9%.

I conti sulle coalizioni mostrano come il campo largo (41,9%) abbia superato l’alleanza di centrodestra (41,4%).

Ultimi sondaggi politici, chi è in vantaggio

Qui di seguito i dati dell’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso in data 13 luglio 2026 (con variazione rispetto al 6 luglio):

Fratelli d’Italia – 27,2% (+0,1%);

Partito Democratico – 21,3% (-0,2%);

Movimento 5 Stelle – 12,9% (-0,2%);

Forza Italia – 7,7% (+0,3%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (-0,1%);

Futuro Nazionale – 6,3% (+0,3%);

Lega – 5,4% (-0,2%);

Azione – 3,5% (+0,1%);

Italia Viva – 2,5% (=);

+Europa – 1,3% (-0,1%);

Noi Moderati – 1,1% (=);

Avanti PSI – 1% (=);

altri partiti sotto l’1% – 3,4% (=).

Non si esprime il 27% degli intervistati (=).

Nota metodologica

Metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee; consistenza numerica campione 1.200 intervistati, 4.195 non rispondenti; campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, zona, partito votato alle ultime elezioni europee. margine di errore +/- 2,8; sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI.

Info complete su sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica oggi

Il sondaggio Swg è stato diffuso prima del terremoto che ha colpito la politica italiana, ovvero la bocciatura per un solo voto della legge elettorale Stabilicum a causa di 30 franchi tiratori del centrodestra che hanno “tradito” la maggioranza.

Le opposizioni chiedono le dimissioni del Governo e nella maggioranza parte il redde rationem.

I notisti politici si dividono fra due posizioni: da un lato c’è chi dipinge la premier Giorgia Meloni per lo più come “irritata, a tratti furibonda, di sicuro delusa” (Marco Galluzzo sul Corriere della Sera) e chi come Roberto D’Agostino su Dagospia sostiene che la premier abbia ottenuto “quello che voleva: una sconfitta per andare a votare subito” alle politiche senza aspettare l’autunno del 2027, cioè prima che il logoramento faccia perdere altro consenso alla maggioranza.

Ma non è detto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accetti di sciogliere le Camere: è sempre possibile che, piuttosto, introni un governo tecnico o di larghe intese.

Per il resto, stando ai numeri del sondaggio Swg, nella maggioranza si osserva che FdI 27,2% (+0,1%) sembra avere fermato la sua caduta mentre FI 7,7% (+0,3%) guadagna terreno e NM 1,1% (=) regge. Del quartetto che tiene la maggioranza di Governo solo la Lega 5,4% (-0,2%) soffre, venendo surclassata da FN 6,3% (+0,3%) del generale Roberto Vannacci (è ancora generale perché i gradi militari durano a vita).

Fra le opposizioni la situazione è di leggera perdita o di stabilità: il PD (21,3%, -0,2%) e il M5S (12,9%, -0,2%) arretrano leggermente, così come AVS 6,4%, -0,1%) e +E (1,3%, -0,1%).

Azione (3,5%, +0,1%) è ampiamente sopra la soglia di sbarramento del 3% e può correre in solitaria, mentre IV (2,5%, =) ha bisogno di aggregarsi a qualche coalizione.

Le coalizioni politiche

Di seguito alcune ipotesi in merito a possibili coalizioni in vista delle elezioni politiche 2027. Si tratta di mere somme aritmetiche che saranno confermate o smentite dal tempo (non si includono i partiti contenuti nella voce “altri”).

Qui lo stato della coalizione conservatrice:

centrodestra senza Vannacci – 41,4%;

centrodestra con Vannacci – 47,7%.

Qui lo stato della coalizione progressista:

campo largo – 41,9%;

campo largo con Renzi – 44,4%.

I numeri raccontano che la versione base dell’alleanza di centrodestra (FdI, FI, Lega, NM) è al 41,4%, quindi al di sotto della versione base dell’alleanza di centrosinistra (41,9%).

Per superare gli avversari, Giorgia Meloni potrebbe provare a imbracciare il “bazooka” Vannacci (47,7%). Rischiando però di far scappare i moderati Tajani e Lupi.