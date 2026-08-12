ANSA Ministri del Governo Meloni, la classifica della fiducia.

Secondo gli ultimi sondaggi, la situazione del Governo Meloni per quanto riguarda la fiducia è particolare.

I ministri raccolgono in media il consenso di circa un italiano su due, ma quando la domanda si sposta sull’esecutivo nel suo complesso la fiducia scende al 32%.

La fiducia nei ministri del Governo Meloni

Di seguito i dati relativi alla fiducia degli elettori nei ministri dell’esecutivo Meloni:

Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali) 52,7%;

Anna Maria Bernini (Università e Ricerca) 50,8%;

Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica) 50,7%;

Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) 50,7%;

Gianmarco Mazzi (Turismo) 50,6%;

Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) 50,6%;

Orazio Schillaci (Salute) 50,5%;

Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) 50,5%;

Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione) 50,4%;

Andrea Abodi (Sport e Giovani) 50,4%;

Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) 50,3%;

Antonio Tajani (Esteri e Cooperazione Internazionale) 50,2%;

Nello Musumeci (Protezione civile e politiche del mare) 50,1%;

Alessandro Giuli (Ministro della Cultura) 49,9%.

Nota metodologica

Campione probabilistico con estrazione randomica (casuale) e ponderazione sociodemografica rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, stratificato per genere, età, ampiezza centri, professione, livello di istruzione; contatti totali: 5.502 (100%) interviste valide e complete: 1.018 (18,5%) non rispondenti/sostituzioni: 4.484 (81,5%); campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne – margine di errore: +/- 3,0% – livello di confidenza 95%; metodologia di rilevazione ibrida: Cati./Cami./Cawi. Dati completi sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Chi sale e chi scende

Osservando il sondaggio, la distanza fra il ministro più gradito (Marina Calderone) e il meno gradito (Alessandro Giuli) è di appena 2,8 punti percentuali. Tutti i ministri vengono distribuiti fra i due estremi, con una maggiore concentrazione fra i decimali che compongono il 50% delle preferenze. Tirando le somme, si può dire che ciascun ministro del Governo Meloni piace più o meno a un elettore su due.

Facciamo ora un confronto fra i dati del sondaggio di Lab 21 per Affari Italiani di agosto con un identico sondaggio che venne realizzato a gennaio.

Il maggiore incremento è quello di Anna Maria Bernini, che incassando il +0,5% è passata dal 50,3% al 50,8%.

Sale anche Pichetto Fratin, da 50,5% a 50,7%, mentre Giorgetti (+0,1%) e Schillaci (+0,1%) rimangono praticamente stabili.

In generale, le variazioni positive sono contenute.

Fra chi scende, il dato più evidente riguarda Matteo Salvini che perde -1,2 punti, da 51,7% a 50,5%. È il calo più consistente tra tutti i ministri presenti in entrambe le rilevazioni. E cambia anche completamente la sua posizione nella classifica: a gennaio era terzo, dietro Calderone e Urso mentre oggi è settimo, testa a testa con Schillaci.

Scende anche Antonio Tajani, che passa dal 51% al 50,2%: -0,8 punti. Poi c’è Adolfo Urso, con un calo di 0,7 punti, dal 51,4% al 50,7%. Più contenuti i cali di Giuli (-0,3%), Calderone (-0,2%) e Abodi (-0,1%).

Fiducia nel Governo Meloni

Per completare il quadro, si riporta di seguito il sondaggio BiDiMedia realizzato dal 2 al 5 agosto e pubblicato giorno 6. Il sondaggio evidenzia lo stato della fiducia nel Governo Meloni:

molta – 15%;

abbastanza – 17%;

poca – 25%;

nessuna – 39%;

non so – 4%.

Tirando le somme: circa un elettore su tre ha fiducia positiva nel Governo Meloni mentre circa due elettori su tre nutrono fiducia negativa.

Un’altra domanda proposta dallo stesso sondaggio è relativa alla fiducia personale nella premier Giorgia Meloni. I risultati sono più o meno sovrapponibili, con uno scarto esiguo:

molta – 17%;

abbastanza – 18%;

poca – 20%;

nessuna – 40%;

non so – 5%.

Osservando i numeri, si vede che Giorgia Meloni personalmente è leggermente più forte del suo Governo (ha 3 punti percentuali in più).

Come sta il Governo Meloni

Tirando le somme, è questo il quadro che caratterizza la fiducia degli elettori italiani nell’attuale esecutivo:

fiducia nei ministri – circa il 50%;

fiducia nella premier Giorgia Meloni – 35%;

fiducia nel Governo Meloni nel suo complesso – 32%.

La coalizione conservatrice

Qui lo stato della coalizione conservatrice, secondo i dati estrapolati dall’ultimo sondaggio BiDiMedia:

centrodestra (FdI, FI, Lega, NM) – 39,5%;

centrodestra con Vannacci – 46,6%.

Qui lo stato della coalizione progressista: