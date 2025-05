Fonte: ANSA Secondo gli ultimi sondaggi elettorali Fratelli d'Italia è al 30,4%.

I sondaggi politici mostrano come nonostante le difficoltà, la luna di miele degli elettori con Giorgia Meloni non sia finita: oggi FdI vale il 30,4% dei consensi, incassando un netto +1% rispetto alla precedente rilevazione. Alle elezioni politiche del 2022 Meloni aveva incassato il 26% dei voti.

Per completare il podio, si evidenziano le scosse di assestamento nelle due grandi forze progressiste: il Partito democratico di Elly Schlein sale di poco (+0,2%) andando al 22%; e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cala di poco (-0,1%) andando al 12,3%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi oggi

La rilevazione evidenzia l’andamento medio degli ultimi 15 giorni, ponendo i dati a confronto con i sondaggi elettorali pubblicati due settimane prima (mentre qui, invece, è possibile trovare i numeri dei sondaggi politici relativi alla settimana passata):

Fratelli d’Italia – 30 ,4% (+1%);

Partito Democratico – 22% (+0,2%);

Movimento 5 Stelle – 12,3% (-0,1%);

Forza Italia – 9,2% (+0,1%);

Lega – 8,5% (-0,1%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (+0,3%);

Azione –3,3% (+0,1%);

Italia Viva – 2,5% (+0,1%);

+Europa – 1,6% (-0,2%);

Noi Moderati – 1,2% (+0,2%).

La Supermedia Youtrend ha elaborato le intenzioni di voto degli elettori italiani trovando la quadra fra una serie di sondaggi elettorali, ovvero: Noto (13 maggio), Swg (5 e 12 maggio) e Tecnè (8 maggio). Al 15 maggio 2025, data di pubblicazione della Supermedia, la situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 49,3%;

centro-sinistra – 30%;

Movimento 5 Stelle – 12,3%;

Terzo Polo – 5,8%;

altri – 2,6%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi vincerebbe se si votasse oggi

Se oggi si tornasse a votare, il centro-destra vincerebbe le elezioni politiche incassando il 49,3% delle preferenze. Rispetto a sette giorni prima, si registra un aumento del consenso pari allo 0,3% (era il 49%). Il centro-sinistra unito è stabile al 30%. Le opposizioni, tutte insieme, valgono il 48,1%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Se si votasse oggi, il Rosatellum farebbe piazza pulita di tutti i piccoli partiti che, presentandosi alle elezioni da soli, non superano lo sbarramento al 3%, ovvero:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,5%);

+Europa di Riccardo Magi (1,6%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,2%).

Astensionismo e indecisione

Il partito del non voto resta il primo in classifica: secondo l’ultima rilevazione Ipsos in materia che risale al 24 aprile. I votanti effettivi oggi sono solo il 56,5% degli aventi diritto. Gli altri (43,5%) sono astenuti, indecisi o persone che voterebbero scheda bianca o scheda nulla per protesta.

Tolto il non voto, è questo il reale quadro relativo alle preferenze dell’elettorato italiano:

Astenuti/indecisi/schede non valide – 43,5%;

Fratelli d’Italia – 17,61%;

Partito Democratico – 12,75%;

Movimento 5 Stelle – 7,13%;

Forza Italia – 5,34%;

Lega – 4,94%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 3,72%;

Azione – 1,92%;

Italia Viva – 1,45%;

+Europa – 0,93%;

Noi Moderati – 0,7%.

Elezioni amministrative

Il 25 e 26 maggio 2025 si terranno le amministrative per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali. Questi i numeri dell’appuntamento elettorale:

comuni al voto – 117;

comuni capoluogo al voto – 4 (Genova, Ravenna, Taranto e Matera);

totale residenti – 2.231.407;

totale elettori – 1.925.132.

Di seguito i dati disponibili in merito ai sondaggi elettorali relativi alle quattro città capoluogo di provincia.

Sondaggi Genova

Silvia Salis (centrosinistra) – 50,8%;

Pietro Picciocchi (centrodestra) – 44,7%;

Antonella Marras (Sinistra Alternativa) – 1,1%;

Mattia Crucioli (Lista uniti per la Costituzione) – 1%;

Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori) – 1%;

Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare – 0,9%;

Raffaella Gualco (Genova Unita) – 0,5%.

Sondaggio Tecnè del 9 maggio per Primocanale.

Sondaggi Ravenna

Nicola Grandi (FdI, Forza Italia, Viva Ravenna);

Alessandro Barattoni (centro-sinistra allargato);

Ancisi (Lega-Ancisi sindaco Lista x Ravenna-Popolo della Famiglia);

Giovanni Morgese (Democrazia Cristiana);

Iannucci (Pci, Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Rifondazione);

Veronica Verlicchi (La Pigna);

Maurizio Miserocchi (Ravenna al Centro).

Al momento non c’è alcun sondaggio.

Sondaggi Taranto

Astensione/incerti – 38%;

Piero Bitetti (civico + Pd) – 37%;

Luca Lazzaro (FdI, FI e altri) – 21%;

Francesco Tacente (civico + Lega) – 14%;

Annagrazia Angolano (M5S) – 13%;

Mirko Di Bello (Adesso) – 7%;

Mario Cito (AT6) – 7%;

Alfonso Alfano (ritirato) – 1%.

Sondaggio Winpoll per Scenari Politici del 6 maggio.

Sondaggi Matera

Antonio Nicoletti (centro-destra) – 31%;

Roberto Cifarelli (centro-sinistra) – 51%;

Domenico Bennardi (M5S) – 10%;

Luca Prisco (Democrazia materana) e Vincenzo Santochirico (Progetto Comune Matera) – 8%.

Rilevazione Noto Sondaggi per Porta a porta.