I sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia sia in ritirata (-0,4%), pur restando saldamente sopra la soglia psicologica del trenta percento: il partito della premier Giorgia Meloni è al 30,1%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein perde un decimale (0,1%) andando al 21,7%. In accelerazione il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: il +0,4% lo porta al 12,6%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Di seguito la Supermedia Youtrend rilevata per Agi sulle intenzioni di voto degli italiani (con le variazioni rispetto al 30 ottobre):

Fratelli d’Italia – 30,1% (-0,4%);

Partito Democratico – 21,7% (-0,1%);

Movimento 5 Stelle – 12,6% (+0,4%);

Forza Italia – 9,2% (=);

Lega – 8,1% (-0,4%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,4% (-0,2%);

Azione – 3,4% (+0,1%);

Italia Viva – 2,4% (-0,1%);

+Europa – 1,7% (-0,1%);

Noi Moderati – 1% (+0,2%).*

La Supermedia Youtrend/Agi è una ponderazione dei sondaggi elettorali. I sondaggi considerati sono stati realizzati da Eumetra (data di pubblicazione 6 novembre), Ipsos (1 e 4 novembre), Noto (5 novembre), Only Numbers (10 e 11 novembre), Piepoli (9 novembre) Swg (3 e 10 novembre), Tecnè (31 ottobre e 7 novembre) e Youtrend (3 novembre). La nota metodologica di ciascun sondaggio è consultabile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 48,4%,

centro-sinistra – 29,8%;

Movimento 5 Stelle – 12,6%;

Terzo Polo – 5,8%;

altri – 3,4%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum è rappresenta un fuoco di sbarramento per i piccoli partiti che, correndo da soli, non superano la soglia del 3%. Se oggi si andasse a votare resterebbero fuori dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%);

+Europa di Riccardo Magi (1,7%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1%).

Fuori dal Parlamento anche tutti i piccoli partiti indicati nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutare di correre in una coalizione.

Astensionismo e indecisione

L’astensionismo in Italia è sempre fortissimo: il sondaggio Ipsos del 30 ottobre stima che il 42% dei potenziali aventi diritto al voto sono astenuti o indecisi, oppure voterebbero scheda bianca o nulla. Scremato il non-voto, è questo il quadro relativo alle preferenze dell’elettorato italiano:

Fratelli d’Italia – 18,07%;

Partito Democratico – 13,03%;

Movimento 5 Stelle – 7,57%;

Forza Italia – 5,52%;

Lega – 4,86%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 3,84%;

Azione – 2,04%;

Italia Viva – 1,44%;

+Europa – 1,02%;

Noi Moderati – 0,6%.

Sondaggi elezioni regionali

Fra poche settimane milioni di italiani saranno chiamati a votare per le elezioni regionali, finalizzate al rinnovo dei consigli regionali e all’elezione del presidente di Regione.

Si è già votato in Valle d’Aosta, nelle Marche, in Calabria e in Toscana. I prossimi appuntamenti elettorali sono fissati per il 23 e 24 novembre in:

Campania con la sfida fra Roberto Fico (centro-sinistra) ed Edmondo Cirielli (centro-destra);

Puglia con la sfida fra Antonio Decaro (centro-sinistra) e Luigi Lobuono (centro-destra);Veneto con la sfida fra Giovanni Manildo (centro-sinistra) e Alberto Stefani (centro-destra).

Sondaggio Campania

Sondaggio realizzato da BiDiMedia per Alleanza Verdi e Sinistra.

Domanda: “Se domani si votasse per le elezioni regionali in Campania, lei per quale candidato voterebbe?”.

Roberto Fico – 54,4%;

Edmondo Cirielli – 42%;

Giuliano Granato – 2,3%;

Stefano Bandecchi – 0,5%;

Nicola Campanile – 0,5%;

Carlo Arnese – 0,3%.

E ancora:

Bianche/Nulle – 1,5%;

Affluenza – 42-47%;

Indecisi – 18%.

Rilevazioni effettuate dal 29 ottobre all’1 novembre. Data di pubblicazione 7 novembre. Domande rivolte a popolazione maggiorenne residente in Campania. Metodo di campionamento: campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, ampiezza del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. 1000 intervistati su 1661 contatti totali. Tasso di risposta utile complessiva: 60%. Rappresentatività: +/- 3,1% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. Metodo: CAWI / Rilevazione telematica su Panel.

Sondaggio Puglia

Sondaggio realizzato da Only Numbers per Editrice del Mezzogiorno.

Domanda: “Se dovesse scegliere il Presidente della Regione Puglia, tra i seguenti personaggi Lei a chi darebbe il suo voto?”.

Luigi Lobuono – 36,1%;

Antonio Decaro – 61,9%;

Ada Donno – 1,2%;

Sabino Mangano – 0,8%.

E ancora:

Indecisi-Astenuti – 43,7%.

Rilevazioni effettuate dal 3 a 5 novembre. Data di pubblicazione 7 novembre. Domande rivolte a Popolazione residente nella Regione Puglia, di 18 anni e oltre di entrambi i sessi appartenenti a qualsiasi condizione sociale 3.302.606 (Fonte Istat 2025). Metodo di campionamento: campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione pugliese maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, provincia di residenza, dimensione del comune di residenza. Consistenza numerica campione intervistati: (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.958 – totale contatti effettuati: 2.758. Rappresentatività: il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodo: CATI-CAMI-CAWI.

Sondaggio Veneto

Sondaggio realizzato da Sondaggio realizzato da BiDiMedia per Alleanza Verdi e Sinistra.

Domanda: “Se domani si votasse per le elezioni regionali in Veneto, lei per quale candidato voterebbe?”.

Alberto Stefani – 64,5%;

Giovanni Manildo – 32,6%;

Riccardo Szumski – 1,6%;

Fabio Bui – 0,8%;

Lorenzo Damiano – 0,5%.

E ancora:

Affluenza – 47-52%;

Indecisi – 18%.

Rilevazioni effettuate dal 20 al 24 ottobre. Data di pubblicazione 7 novembre. Domande rivolte a popolazione maggiorenne residente nella regione Veneto. Metodo di campionamento: campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, provincia, dimensione del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. Consistenza numerica campione intervistati: +/- 3,1% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. Rappresentatività: +/- 3,1% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. Metodo: CAWI/Rilevazione telematica da Panel.