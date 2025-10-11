I sondaggi elettorali evidenziano una situazione di sostanziale stabilità: FdI perde il -0,2% e va al 29,8%, Pd avanza del +0,1% e va al 21,9% e M5S guadagna il +0,2% andando al 13,2%

IPA Fratelli d’Italia scende sotto il 30%, Pd e M5S avanzano di pochi decimali.

I sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia, pur perdendo qualche decimale (-0,2%), sia ancora saldamente in testa alle preferenze. Il partito di Giorgia Meloni oggi vale il 29,8%.

Guadagna qualche decimale chi si trova sul secondo e sul terzo gradino del podio: il Partito Democratico di Elly Schlein sale del +0,1% andando al 21,9%; il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna il +0,2% andando al 13,2%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Fratelli d’Italia – 29,8% (-0,2%);

Partito Democratico – 21,9% (+0,1%);

Movimento 5 Stelle – 13,2% (+0,2%);

Forza Italia – 9% (+0,4%);

Lega – 8,5% (-0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,2% (-0,1%);

Azione – 3,2% (-0,1%);

Italia Viva – 2,4% (+0,1%);

+Europa – 1,9% (+0,1%);

Noi Moderati – 1,1% (=).*

* Non rilevato da SWG e Tecnè.

Qui è invece possibile verificare i sondaggi politici della settimana precedente (4 ottobre 2025).

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 48,4%;

centro-sinistra – 30%;

Movimento 5 Stelle – 13,2%;

Terzo Polo – 5,6%;

altri – 2,8%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum è la legge elettorale attualmente in vigore in Italia. La soglia di sbarramento è stata fissata al 3% per i partiti che si presentano da soli alle elezioni (cioè fuori da coalizioni). Questo sbarramento rappresenterebbe un blocco insormontabile per:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%);

+Europa di Riccardo Magi (1,9%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%).

Fuori dal Parlamento anche i tutti i piccoli partiti indicati nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin, Potere al Popolo, eccetera.

Sondaggi elezioni regionali

Entro fine novembre milioni di italiani saranno chiamati a votare per le elezioni regionali, finalizzate al rinnovo dei consigli regionali e all’elezione del presidente di Regione.

Si è già votato in Valle d’Aosta, nelle Marche e in Calabria. I prossimi appuntamenti elettorali sono, nell’ordine, in:

Toscana (12-13 ottobre);

Campania (23-24 novembre);

Puglia (23-24 novembre);

Veneto (23-24 novembre).

Sondaggi Toscana

Sondaggio Swg per Sinistra Italiana e pubblicato su La Nazione. Sondaggio diffuso il 25 settembre. Essendo l’elezione imminente, in ossequio alla normativa sui sondaggi nei 15 giorni precedenti all’elezione, si aggiunge ogni informazione disponibile, comprensiva della nota metodologica:

Testo domanda: “Sempre per le elezioni regionali, a quale candidato Presidente darà il suo voto più probabilmente?”.

Eugenio Giani, sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra ed Eugenio Giani-Casa Riformista 51-55%;

Alessandro Tomasi, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, è ora e Noi Moderati 42-46%;

Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa 2-4%;

Indecisi 20%.

Sondaggio realizzato dal 17 al 23 settembre.

Gli intervistati sono italiani maggiorenni nella regione Toscana. Metodo di campionamento stratificato per provincia di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, provincia e voto alle ultime elezioni europee. 1.006 intervistati, 3.972 non rispondenti. Campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, provincia e partito votato alle elezioni europee del 2024. Margine di errore +/- 3,1. Sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online Cawi, telefonica Cati e Cami.

Sondaggi Veneto

Sondaggio Youtrend strategies per Marco Gasparinetti in merito alle elezioni regionali venete nel Comune di Venezia pubblicato il 7 ottobre:

un candidato per il centrodestra – 46,2%;*

Giovanni Manildo per il centrosinistra e il Movimento 5 stelle – 47,2%;

un altro candidato – 6,6%;

indecisi e astenuti – 52,5%.

*Al momento della pubblicazione la candidatura di Alberto Stefani non era ancora nota.