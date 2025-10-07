Vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto è stato riconfermato presidente della Calabria, ma ha serie ambizioni nazionali e potrebbe sfidare Tajani alla guida del partito

Le elezioni regionali in Calabria hanno sancito la vittoria del presidente dimissionario Roberto Occhiuto, a capo della coalizione di centrodestra. Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia a livello nazionale, ha vinto sfiorando il 60% dei voti contro Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle, candidato per il cosiddetto Campo largo, il centrosinistra.

Occhiuto è arrivato a queste elezioni con una mossa da molti ritenuta spregiudicata e sicuramente senza precedenti. Si è infatti dimesso pochi giorni dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione e si è subito ricandidato. Descritto come molto legato alla sua regione, in molti anche in Forza Italia sottolineano le sue ambizioni nazionali.

Il centrodestra ha vinto le elezioni in Calabria

La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni in Calabria. Il presidente uscente Roberto Occhiuto ha ottenuto il 57,26% dei voti, contro il 41,73% del suo sfidante Pasquale Tridico, che guidava il centrosinistra. Occhiuto ha dichiarato:

Ringrazio i leader della coalizione con cui ho concordato la decisione che poi ho assunto portando la Calabria alle elezioni con un anno d’anticipo. Ma ancora di più voglio ringraziare i calabresi e sono ancora più orgoglioso per questo risultato che penso sarà ancora maggiore. Ringrazio Tridico che mi ha fatto i complimenti. E ho chiesto anche a lui di collaborare con me in qualsiasi ruolo decida di farlo. Gli ho detto anche che sarebbe il caso di pacificare questa regione dopo una campagna elettorale anche violenta.

Per quanto riguarda i singoli partiti, il più votato è stato Forza Italia. Male il Movimento 5 Stelle, che ha preso meno voti della lista Tridico:

Forza Italia 17,98%;

Partito democratico 13,59%;

Fratelli d’Italia 11,64%;

Lega 9,40%;

Movimento 5 Stelle 6,43%.

Chi è il presidente della Calabria Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto è un politico calabrese di lunghissimo corso. Comincia la sua carriera poco più che 20enne, alla fine degli anni ’80, nella Democrazia cristiana, per poi proseguirla in Forza Italia. È descritto spesso come molto attaccato alla propria regione e soprattutto alla propria città, Cosenza. È un moderato e si è spesso scontrato con gli alleati più radicali della coalizione, tra cui Matteo Salvini.

Dopo diversi mandati da deputato, nel 2020 Occhiuto si è candidato alla presidenza della Calabria dopo la morte di Jole Santelli, allora presidente. Ha ottenuto una vittoria molto ampia ed è poi riuscito a farsi assegnare il ruolo di commissario straordinario alla sanità, tra i servizi pubblici più complessi da gestire in tutta la regione. Sua l’iniziativa di assumere medici cubani per colmare le mancanze di personale negli ospedali.

La mossa di Occhiuto per arrivare alle elezioni

Le elezioni in Calabria avrebbero dovuto tenersi nel 2026, ma sono state svolte con un anno di anticipo perché Occhiuto si è dimesso. Il presidente aveva ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, nell’ambito di un’inchiesta ancora piuttosto vaga. Il presidente della Calabria si è però subito ricandidato, dicendo di voler ribadire il supporto popolare per paura che l’indagine in corso potesse ostacolare l’operato della sua giunta.

Molti analisti hanno però visto questa mossa anche come un modo per ottenere un’importante e relativamente semplice vittoria elettorale verso la fine della legislatura nazionale. Occhiuto avrebbe infatti anche l’ambizione di sfidare Antonio Tajani per la segreteria di Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 2027.