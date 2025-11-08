I sondaggi politici mostrano la flessione di Fratelli d’Italia: dopo settimane sopra quota 30%, il partito della premier Giorgia Meloni cede il -0,4% andando al 29,9%.
Va peggio al Partito Democratico di Elly Schlein, trainato dal -0,7% a quota 21,5%. Sostanzialmente stabile (+0,1%) il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che va al 12,6%.
Indice
Chi sale e chi scende nei sondaggi politici
Qui sotto la Supermedia Youtrend rilevata per Agi in merito alle intenzioni di voto degli italiani (con le variazioni rispetto ai risultati del 23 ottobre):
- Fratelli d’Italia – 29,9% (-0,4)%;
- Partito Democratico – 21,5% (-0,7%);
- Movimento 5 Stelle – 12,6% (+0,1%);
- Forza Italia – 9,1% (+0,2%);
- Lega – 8,2% (-0,3%);
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,3% (-0,1%);
- Azione – 3,5% (+0,5%);
- Italia Viva – 2,4% (-0,1%);
- +Europa – 1,7% (=);
- Noi Moderati – 1,1% (+0,2)*.
* Non rilevato da Tecnè.
La Supermedia Youtrend/Agi è una ponderazione fra vari sondaggi nazionali. Il dato di oggi include sondaggi realizzati dal 23 ottobre al 5 novembre ed è stato realizzato il 6 novembre. I sondaggi considerati sono stati realizzati da Emg (data di pubblicazione 31 ottobre), Eumetra (30 ottobre), Ipsos (1° novembre), Noto (5 novembre), Only Numbers (28 ottobre), Piepoli (30 ottobre), Swg (27 ottobre e 3 novembre), Tecnè (24 e 31 ottobre) e Youtrend (3 novembre). La nota metodologica di ciascun sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.
Qui i sondaggi politici della settimana precedente (1 novembre 2025).
La situazione delle coalizioni è la seguente:
- centro-destra – 48,3%;
- centro-sinistra – 29,5%;
- Movimento 5 Stelle – 12,6%;
- Terzo Polo – 5,9%;
- altri – 3,7%.
La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:
- centro-destra – 46,4%;
- centro-sinistra – 32,1%;
- Movimento 5 Stelle – 9,8%;
- Terzo Polo – 7,1%;
- altri – 4,7%.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:
- centro-destra – 43,8%;
- centro-sinistra – 26,1%;
- Movimento 5 Stelle – 15,4%;
- Terzo Polo – 7,8%;
- altri – 6,9%.
Chi resterebbe fuori dal Parlamento
Il Rosatellum è severo con i partiti che non superano la soglia di sbarramento del 3% correndo da soli. Secondo l’attuale legge elettorale, se oggi si andasse a votare resterebbero fuori dal Parlamento:
- Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%);
- +Europa di Riccardo Magi (1,7%);
- Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%).
Fuori dal Parlamento anche i tutti piccoli partiti indicati comunemente nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutare di entrare in una coalizione.
Astensionismo e indecisione
L’astensionismo in Italia continua a essere il primo partito: il sondaggio Ipsos del 20 ottobre stima che il 42% dei potenziali aventi diritto al voto sono astenuti o indecisi, oppure voterebbero scheda bianca o nulla. Tolto il non-voto, è questo il reale quadro relativo alle preferenze dell’elettorato italiano:
- Astenuti / indecisi / scheda bianca o nulla – 42%;
- Fratelli d’Italia – 18,01%;
- Partito Democratico – 12,95%;
- Movimento 5 Stelle – 7,59%;
- Forza Italia – 5,48%;
- Lega – 4,94%;
- Alleanza Verdi e Sinistra – 3,8%;
- Azione – 2,11%;
- Italia Viva – 1,45%;
- +Europa – 1,02%;
- Noi Moderati – 0,66%.
Sondaggi elezioni regionali
Fra poche settimane milioni di italiani saranno chiamati a votare per le elezioni regionali, finalizzate al rinnovo dei consigli regionali e all’elezione del presidente di Regione.
Si è già votato in Valle d’Aosta, nelle Marche, in Calabria e in Toscana. I prossimi appuntamenti elettorali sono fissati per il 23 e 24 novembre in:
- Campania con la sfida fra Roberto Fico (centro-sinistra) ed Edmondo Cirielli (centro-destra);
- Puglia con la sfida fra Antonio Decaro (centro-sinistra) e Luigi Lobuono (centro-destra);
- Veneto con la sfida fra Giovanni Manildo (centro-sinistra) e Alberto Stefani (centro-destra).
Sondaggio Campania
Sondaggio Ipsos Doxa per il Corriere della Sera pubblicato il 7 novembre:
- Roberto Fico (centro-sinistra e Movimento 5 Stelle) – 53%;
- Edmondo Cirielli (centro-destra) – 42,5%;
- Giuliano Granato (Campania Popolare) – 1,8%;
- Nicola Campanile (Per – Campanile Presidente -Insieme-Rcc) – 1,5%;
- Carlo Arnese (Forza del Popolo) – 0,7%;
- Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi) – 0,5%.
Sondaggio Puglia
Sondaggio Tecnè per l’agenzia Dire pubblicato il 7 novembre:
- Antonio Decaro (centro-sinistra) – 62-66%;
- Luigi Lobuono (centro-destra) – 32-36%;
- Altri – 1-3%.
Sondaggio Veneto
Sondaggio Demos-Demetra per Il Gazzettino pubblicato il 5 novembre:
- Alberto Stefani (centro-destra) – 58-62%;
- Giovanni Manildo(centro-sinistra) – 32-36%;
- Riccardo Szumski (Resistere Veneto) – 2-6%;
- Altri – 0-4%.