Gli ultimi sondaggi elettorali evidenziano come FdI confermi il proprio primato, mentre l'opposizione appare in sofferenza: Pd e M5S perdono consenso e Avs è in bonaccia

IPA Meloni inarrestabile nei sondaggi, Schlein e Conte in affanno.

Secondo i sondaggi politici, Fratelli d’Italia conferma il suo predominio: anche questa settimana il partito della premier Giorgia Meloni è al 30,5%.

Cala, e non di poco, il Partito Democratico di Elly Schlein: un -0,5% lo trascina al 21,8%. Non ride neppure Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: un -0,2% spinge il partito al 12,2%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Vi proponiamo la Supermedia Youtrend effettuata per Agi in merito alle intenzioni di voto degli italiani (con le variazioni rispetto ai risultati del 16 ottobre):

Fratelli d’Italia – 30,5% (=);

Partito Democratico – 21,8% (-0,5);

Movimento 5 Stelle – 12,2% (-0,2);

Forza Italia – 9,2% (+0,3);

Lega – 8,5% (=);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,6% (=);

Azione 3,3% – (+0,2);

Italia Viva – 2,5% (-0,1);

+Europa – 1,8% (+0,2);

Noi Moderati – 0,8% (-0,1).*

* Non rilevato da Tecnè

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 16 al 29 ottobre ed è stata effettuata giorno 30 ottobre. I sondaggi considerati sono stati realizzati da Eumetra (data di pubblicazione 23 ottobre), Only Numbers (28 ottobre), Swg (20 e 27 ottobre) e Tecnè (17 e 24 ottobre). La nota metodologica di ciascun sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Qui i sondaggi politici della settimana precedente (25 ottobre 2025).

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 49%;

centro-sinistra – 30,2%;

Movimento 5 Stelle – 12,2%;

Terzo Polo – 5,8%;

altri – 2,8%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum non perdona: secondo l’attuale legge elettorale, chi non supera la soglia di sbarramento del 3%, correndo da solo, resta fuori dal Parlamento. Se oggi si andasse a votare, il Rosatellum rappresenterebbe un limite invalicabile per:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,5%);

+Europa di Riccardo Magi (1,8%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (0,8%).

Fuori dal Parlamento anche i tutti partiti esigui indicati nella voce “altri”: Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, si dovessero rifiutare di coalizzarsi.

Astensionismo e indecisione

L’astensionismo in Italia continua a farla da padrone: il sondaggio Tecnè pubblicato il 24 ottobre per l’agenzia Dire stima che il 50% dei potenziali aventi diritto al voto sono astenuti o indecisi. Tolto il non-voto, è questo il reale quadro relativo alle preferenze dell’elettorato italiano:

Astenuti o indecisi – 50%;

Fratelli d’Italia – 15,25%;

Partito Democratico – 10,9%;

Movimento 5 Stelle – 6,1%;

Forza Italia – 4,6%;

Lega – 4,25%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 3,3%;

Azione – 1,65%;

Italia Viva – 1,25%;

+Europa – 0,9%;

Noi Moderati – 0,4%.

Sondaggi elezioni regionali

Fra poche settimane milioni di italiani saranno chiamati a votare per le elezioni regionali, finalizzate al rinnovo dei consigli regionali e all’elezione del presidente di Regione.

Si è già votato in Valle d’Aosta, nelle Marche, in Calabria e in Toscana. I prossimi appuntamenti elettorali sono fissati per il 23 e 24 novembre in:

Campania con la sfida fra Roberto Fico (centro-sinistra) ed Edmondo Cirielli (centro-destra);

Puglia con la sfida fra Antonio Decaro (centro-sinistra) e Luigi Lobuono (centro-destra);

Veneto con la sfida fra Giovanni Manildo (centro-sinistra) e Alberto Stefani (centro-destra).

Sondaggi Campania

Secondo sondaggi di istituti minori e rivelazioni dei retroscenisti, in Campania Roberto Fico (centro-sinistra) sarebbe in vantaggio su Edmondo Cirielli (centro-destra) con circa 6 punti di distacco, ma settimana dopo settimana tale vantaggio andrebbe assottigliandosi.

Sondaggi Puglia

Il più recente sondaggio sulle elezioni regionali in Puglia è stato pubblicato da Winpoll per Scenari Politici in data 15 settembre. Il sondaggio assegnava a Decaro circa il 52%, contro il candidato del centro-destra al 38%. Gli equilibri, però, ora potrebbero cambiare con Lobuono in campo.

Sondaggi Veneto

Il sondaggio Youtrend strategies è arrivato prima che il centro-destra presentasse il suo candidato. Questo è il risultato: