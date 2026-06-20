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Secondo gli ultimi sondaggi politici, il campo largo supera il centrodestra sia con Vannacci che senza Vannacci.

Andando a guardare i singoli partiti, questa settimana i movimenti più interessanti riguardano FdI che rimane saldamente in testa (27,8%), il PD che incassa mezzo punto andando al 22,2% e il M5S che viene rosicchiato da Vannacci perdendo -1,4% e andando al 12,1%. FN, intanto, diventa sesto partito con il 5,9%, avendo superato la Lega.

Ultimi sondaggi politici, chi è in vantaggio

I dati che seguono mostrano le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali.

Si mostra chi guadagna e chi perde consenso fra Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati), eccetera.

Qui sotto l’ultima rilevazione YouTrend per SkyTG24 che mette a confronto i dati del 18 giugno con quelli del 29 maggio:

Fratelli d’Italia – 27,8% (+0,1%);

Partito Democratico – 22,2% (+0,5%);

Movimento 5 Stelle – 12,1% (-1,4%);

Forza Italia – 8,2% (+0,4%);

Alleanza Verdi Sinistra – 6,8% (+0,4%);

Futuro Nazionale – 5,9% (+1,5%);

Lega – 5,8% (-0,1%);

Azione – 3,1% (-0,1%);

Italia Viva – 2,1% (-0,1%);

Partito Liberaldemocratico – 1,2% (=);

Ora! – 1,1% (=);

+Europa – 1% (-0,2%);

Noi Moderati – 0,9% (-0,1%);

un altro partito – 1,8% (-0,9%).

Indecisi e astenuti sono dati al 32,3%.

La politica italiana oggi

Il PD guadagna mezzo punto andando al 22,2% e il distacco da Fratelli d’Italia scende a 5,6 punti.

Il M5S perde -1,4 punti e va al 12,1%: è il movimento più consistente del sondaggio. Parte dell’elettorato può essersi spostata verso il PD, oppure verso l’astensione o altri partiti.

C’è poi il caso FN: il partito di Vannacci ha già eroso consenso da FdI e Lega e adesso sta intercettando i delusi del M5S e chi si era rifugiato nell’astensionismo. Questa settimana FN ha superato la Lega: il partito più giovane ha battuto il partito più antico che c’è in Parlamento.

Si segnalano inoltre gli importanti movimenti di FI (+0,4%) e AVS (+0,4%).

Le coalizioni politiche

Di seguito lo stato delle coalizioni politiche secondo YouTrend:

Schieramento CDX senza FN CDX con FN campo progressista 44,3% 46,4% centrodestra 43,2% 45,4% Futuro Nazionale 4,9% – Azione + PLD 3,8% 5,0% altre liste 3,8% 3,2%

Come si denota, oggi il campo largo sarebbe di poco davanti al centrodestra anche se quest’ultimo includesse Futuro Nazionale.

Come sta il campo largo

Nel campo largo vanno avanti le prove tecniche di coalizione. L’accelerazione è arrivata con la diffusione del selfie che ritrae Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Si cerca la quadra su programma e candidato premier. Il campo largo spera che Vannacci spacchi il fronte conservatore. Ma attualmente, dopo avere rosicchiato a destra, Vannacci sta erodendo consenso al M5S.

Come sta il centrodestra

YouTrend ha inoltre sondato gli umori a destra, scoprendo che non a tutti gli elettori conservatori piacerebbe l’alleanza. I simpatizzanti di Vannacci al 36% sono favorevoli all’ingresso in coalizione, mentre il 30% è contrario e i restanti in posizione intermedia o incerti.

Fra gli elettori di FdI il 56% sarebbe favorevole ad accogliere Vannacci nel centrodestra. Ma c’è una grossa incertezza nelle altre liste di centrodestra (Lega, FI, Noi Moderati), dove solo una minoranza degli elettori dice sì (16%) o no (17%) all’allargamento dell’alleanza. Gli altri restano in una posizione intermedia o incerta. Non c’è da stupirsi: per i leghisti Vannacci è un voltagabbana, mentre per i moderati di FI e NM è un estremista.