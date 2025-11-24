Elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: i risultati aggiornati

Chi ha vinto le elezioni nelle tre regioni? I risultati aggiornati per ogni partito e candidato presidente e i dati sull'affluenza alle urne

Pubblicato: 24 Novembre 2025 14:00

Alle 15 di lunedì 24 novembre si chiude il voto per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, dove oltre 11,5 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi presidenti e i Consigli regionali. L’appuntamento segna la fine di una lunga tornata elettorale che, da settembre a oggi, ha coinvolto 7 regioni italiane.

Veneto, Campania e Puglia al voto

Il voto di oggi arriva al termine di settimane di tensioni interne ai partiti e strategie politiche molto diverse nei tre territori. In Veneto e Campania pesano le eredità di Luca Zaia e Vincenzo De Luca, dopo il tentativo fallito dei due governatori uscenti di ottenere il terzo mandato.

Il centrodestra punta a confermare la guida del Veneto con il leghista Alberto Stefani, schierato contro la proposta dem Giovanni Manildo, ma la tensione è alta per via della competizione interna con Fratelli d’Italia per il primato regionale.

La maggioranza punta anche a strappare la Campania al centrosinistra, dove la sfida tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico è stata accompagnata da accuse e polemiche anche in pieno silenzio elettorale.

Il centrosinistra guarda anche alla Puglia con un campo largo guidato da Antonio Decaro, forte del risultato alle europee, allo scontro con Luigi Lobuono.

I risultati delle elezioni regionali in Campania

Sono chiamati al voto 4.977.974 elettori.

Le sezioni scrutinate finora in Campania sono 0 su 5.825.

Candidato presidente Lista Voti %
Granato Giuliano detto Giuliano
Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente
Fico Roberto
Casa Riformista per la Campania
Partito Democratico
A Testa Alta
Mastella Noi di Centro Noi Sud
Alleanza Verdi e Sinistra
Movimento 5 Stelle 2050
Roberto Fico Presidente
Avanti Campania
Totale liste
Arnese Carlo
Forza del Popolo
Bandeccchi Stefano
Dimensione Bandecchi
Cirielli Edmondo
Lega – Cirielli Presidente
Noi Moderati – Cirielli Presidente
Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti
Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente
Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana
Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia
PPE Forza Italia Berlusconi
Totale liste
Campanile Nicola
Per Nicola Campanile Presidente

I risultati delle elezioni regionali in Puglia

Sono chiamati al voto 3.527.187 elettori.

Le sezioni scrutinate finora in Puglia sono 0 su 4.032.

Candidato presidente Lista Voti %
Donno Ada
Puglia Pacifista e Popolare
Mangano Sabino
Alleanza Civica per la Puglia
Decaro Antonio
Alleanza Verdi e Sinistra
Per la Puglia Decaro Candidato Presidente
Decaro Presidente
Partito Democratico – Candidato Presidente Decaro
Movimento 5 Stelle
Avanti Popolari con Decaro Candidato Presidente
Totale liste
Lobuono Luigi
Forza Italia – Berlusconi – PPE – Lobuono Presidente
Noi Moderati – Civici per Lobuono
Lega Puglia
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni
La Puglia con Noi
Totale liste

I risultati delle elezioni regionali in Veneto

In Veneto sono chiamati alle urne 4.294.608 elettori.

Le sezioni scrutinate finora in Veneto sono 0 su 4.729.

Candidato presidente Lista Voti %
Manildo Giovanni Creare Futuro Manildo Presidente
Pace Salute Lavoro – Rifondazione Comunista
Alleanza Verdi e Sinistra
Movimento 5 Stelle
Volt Europa – Manildo Presidente
Le Civiche Venete per Manildo Presidente
Partito Democratico – Manildo Presidente
Uniti per Manildo Presidente
Totale liste
Szumski Riccardo Elezioni Regionali Resistere Veneto 2025
Szumski Resistere Veneto
Bui Fabio Bui Fabio Popolari per il Veneto
Popolari per il Veneto
Rizzo Marco Democrazia Sovrana Popolare – DSP per Rizzo Presidente
Democrazia Sovrana Popolare
Stefani Alberto Veneto 2025 Sostenibile Innovativo Coraggioso
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni
Liga Veneta Repubblica V.A.
Lega – Liga Veneta Stefani Presidente
Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto
Noi Moderati Civici per Stefani
Unione di Centro
Totale liste

L’affluenza alle urne

La prima giornata ai seggi, quella di domenica 23 novembre 2025, si è chiusa con un calo dell’affluenza in due delle tre regioni:

  • in Veneto solo il 33,88% degli elettori è andato ai seggi (erano il 46% nel 2020);
  • in Puglia solo il 29,45% (40% nel 2020);
  • in Campania il 32,09% (38,91% del 2020).

