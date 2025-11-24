Alle 15 di lunedì 24 novembre si chiude il voto per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, dove oltre 11,5 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi presidenti e i Consigli regionali. L’appuntamento segna la fine di una lunga tornata elettorale che, da settembre a oggi, ha coinvolto 7 regioni italiane.
Veneto, Campania e Puglia al voto
Il voto di oggi arriva al termine di settimane di tensioni interne ai partiti e strategie politiche molto diverse nei tre territori. In Veneto e Campania pesano le eredità di Luca Zaia e Vincenzo De Luca, dopo il tentativo fallito dei due governatori uscenti di ottenere il terzo mandato.
Il centrodestra punta a confermare la guida del Veneto con il leghista Alberto Stefani, schierato contro la proposta dem Giovanni Manildo, ma la tensione è alta per via della competizione interna con Fratelli d’Italia per il primato regionale.
La maggioranza punta anche a strappare la Campania al centrosinistra, dove la sfida tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico è stata accompagnata da accuse e polemiche anche in pieno silenzio elettorale.
Il centrosinistra guarda anche alla Puglia con un campo largo guidato da Antonio Decaro, forte del risultato alle europee, allo scontro con Luigi Lobuono.
I risultati delle elezioni regionali in Campania
Sono chiamati al voto 4.977.974 elettori.
Le sezioni scrutinate finora in Campania sono 0 su 5.825.
|Candidato presidente
|Lista
|Voti
|%
|Granato Giuliano detto Giuliano
|Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente
|Fico Roberto
|Casa Riformista per la Campania
|Partito Democratico
|A Testa Alta
|Mastella Noi di Centro Noi Sud
|Alleanza Verdi e Sinistra
|Movimento 5 Stelle 2050
|Roberto Fico Presidente
|Avanti Campania
|Totale liste
|Arnese Carlo
|Forza del Popolo
|Bandeccchi Stefano
|Dimensione Bandecchi
|Cirielli Edmondo
|Lega – Cirielli Presidente
|Noi Moderati – Cirielli Presidente
|Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti
|Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente
|Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana
|Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà
|Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia
|PPE Forza Italia Berlusconi
|Totale liste
|Campanile Nicola
|Per Nicola Campanile Presidente
I risultati delle elezioni regionali in Puglia
Sono chiamati al voto 3.527.187 elettori.
Le sezioni scrutinate finora in Puglia sono 0 su 4.032.
|Candidato presidente
|Lista
|Voti
|%
|Donno Ada
|Puglia Pacifista e Popolare
|Mangano Sabino
|Alleanza Civica per la Puglia
|Decaro Antonio
|Alleanza Verdi e Sinistra
|Per la Puglia Decaro Candidato Presidente
|Decaro Presidente
|Partito Democratico – Candidato Presidente Decaro
|Movimento 5 Stelle
|Avanti Popolari con Decaro Candidato Presidente
|Totale liste
|Lobuono Luigi
|Forza Italia – Berlusconi – PPE – Lobuono Presidente
|Noi Moderati – Civici per Lobuono
|Lega Puglia
|Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni
|La Puglia con Noi
|Totale liste
I risultati delle elezioni regionali in Veneto
In Veneto sono chiamati alle urne 4.294.608 elettori.
Le sezioni scrutinate finora in Veneto sono 0 su 4.729.
|Candidato presidente
|Lista
|Voti
|%
|Manildo Giovanni
|Creare Futuro Manildo Presidente
|Pace Salute Lavoro – Rifondazione Comunista
|Alleanza Verdi e Sinistra
|Movimento 5 Stelle
|Volt Europa – Manildo Presidente
|Le Civiche Venete per Manildo Presidente
|Partito Democratico – Manildo Presidente
|Uniti per Manildo Presidente
|Totale liste
|Szumski Riccardo
|Elezioni Regionali Resistere Veneto 2025
|Szumski Resistere Veneto
|Bui Fabio
|Bui Fabio Popolari per il Veneto
|Popolari per il Veneto
|Rizzo Marco
|Democrazia Sovrana Popolare – DSP per Rizzo Presidente
|Democrazia Sovrana Popolare
|Stefani Alberto
|Veneto 2025 Sostenibile Innovativo Coraggioso
|Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni
|Liga Veneta Repubblica V.A.
|Lega – Liga Veneta Stefani Presidente
|Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto
|Noi Moderati Civici per Stefani
|Unione di Centro
|Totale liste
L’affluenza alle urne
La prima giornata ai seggi, quella di domenica 23 novembre 2025, si è chiusa con un calo dell’affluenza in due delle tre regioni:
- in Veneto solo il 33,88% degli elettori è andato ai seggi (erano il 46% nel 2020);
- in Puglia solo il 29,45% (40% nel 2020);
- in Campania il 32,09% (38,91% del 2020).