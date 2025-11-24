Chi ha vinto le elezioni nelle tre regioni? I risultati aggiornati per ogni partito e candidato presidente e i dati sull'affluenza alle urne

Alle 15 di lunedì 24 novembre si chiude il voto per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, dove oltre 11,5 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi presidenti e i Consigli regionali. L’appuntamento segna la fine di una lunga tornata elettorale che, da settembre a oggi, ha coinvolto 7 regioni italiane.

Veneto, Campania e Puglia al voto

Il voto di oggi arriva al termine di settimane di tensioni interne ai partiti e strategie politiche molto diverse nei tre territori. In Veneto e Campania pesano le eredità di Luca Zaia e Vincenzo De Luca, dopo il tentativo fallito dei due governatori uscenti di ottenere il terzo mandato.

Il centrodestra punta a confermare la guida del Veneto con il leghista Alberto Stefani, schierato contro la proposta dem Giovanni Manildo, ma la tensione è alta per via della competizione interna con Fratelli d’Italia per il primato regionale.

La maggioranza punta anche a strappare la Campania al centrosinistra, dove la sfida tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico è stata accompagnata da accuse e polemiche anche in pieno silenzio elettorale.

Il centrosinistra guarda anche alla Puglia con un campo largo guidato da Antonio Decaro, forte del risultato alle europee, allo scontro con Luigi Lobuono.

I risultati delle elezioni regionali in Campania

Sono chiamati al voto 4.977.974 elettori.

Le sezioni scrutinate finora in Campania sono 0 su 5.825.

Candidato presidente Lista Voti % Granato Giuliano detto Giuliano Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente Fico Roberto Casa Riformista per la Campania Partito Democratico A Testa Alta Mastella Noi di Centro Noi Sud Alleanza Verdi e Sinistra Movimento 5 Stelle 2050 Roberto Fico Presidente Avanti Campania Totale liste Arnese Carlo Forza del Popolo Bandeccchi Stefano Dimensione Bandecchi Cirielli Edmondo Lega – Cirielli Presidente Noi Moderati – Cirielli Presidente Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia PPE Forza Italia Berlusconi Totale liste Campanile Nicola Per Nicola Campanile Presidente

I risultati delle elezioni regionali in Puglia

Sono chiamati al voto 3.527.187 elettori.

Le sezioni scrutinate finora in Puglia sono 0 su 4.032.

Candidato presidente Lista Voti % Donno Ada Puglia Pacifista e Popolare Mangano Sabino Alleanza Civica per la Puglia Decaro Antonio Alleanza Verdi e Sinistra Per la Puglia Decaro Candidato Presidente Decaro Presidente Partito Democratico – Candidato Presidente Decaro Movimento 5 Stelle Avanti Popolari con Decaro Candidato Presidente Totale liste Lobuono Luigi Forza Italia – Berlusconi – PPE – Lobuono Presidente Noi Moderati – Civici per Lobuono Lega Puglia Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni La Puglia con Noi Totale liste

I risultati delle elezioni regionali in Veneto

In Veneto sono chiamati alle urne 4.294.608 elettori.

Le sezioni scrutinate finora in Veneto sono 0 su 4.729.

Candidato presidente Lista Voti % Manildo Giovanni Creare Futuro Manildo Presidente Pace Salute Lavoro – Rifondazione Comunista Alleanza Verdi e Sinistra Movimento 5 Stelle Volt Europa – Manildo Presidente Le Civiche Venete per Manildo Presidente Partito Democratico – Manildo Presidente Uniti per Manildo Presidente Totale liste Szumski Riccardo Elezioni Regionali Resistere Veneto 2025 Szumski Resistere Veneto Bui Fabio Bui Fabio Popolari per il Veneto Popolari per il Veneto Rizzo Marco Democrazia Sovrana Popolare – DSP per Rizzo Presidente Democrazia Sovrana Popolare Stefani Alberto Veneto 2025 Sostenibile Innovativo Coraggioso Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni Liga Veneta Repubblica V.A. Lega – Liga Veneta Stefani Presidente Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto Noi Moderati Civici per Stefani Unione di Centro Totale liste

L’affluenza alle urne

La prima giornata ai seggi, quella di domenica 23 novembre 2025, si è chiusa con un calo dell’affluenza in due delle tre regioni:

in Veneto solo il 33,88% degli elettori è andato ai seggi (erano il 46% nel 2020);

in Puglia solo il 29,45% (40% nel 2020);

in Campania il 32,09% (38,91% del 2020).