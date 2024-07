Il Rassemblement National non ripete il successo del primo turno elettorale. Euro e future sui titoli francesi calano per l'incertezza politica

Elezioni francesi 2024, vince la sinistra, Le Pen terza: la reazione dei mercati

Al secondo turno, il Rassemblement National (Rn) non è riuscito a ripetere il successo del primo turno delle elezioni legislative francesi. Sebbene il partito di estrema destra guidato da Jordan Bardella avesse grandi aspettative, non è riuscito a ottenere il maggior numero di seggi, fermandosi al secondo posto.

L’esito elettorale ha provocato una lieve flessione dell’euro e una diminuzione dei future sui titoli di Stato francesi. La mancanza di una maggioranza chiara ha aumentato l’incertezza nei mercati, suggerendo un periodo di stallo politico. L’euro è sceso dello 0,2% nel mercato asiatico, attestandosi a 1,0819 dollari, mentre i future sui bond francesi a lungo termine sono calati di 20 tick, con un rendimento del 3,13%.

La reazione del leader Bardella

Jordan Bardella ha definito i risultati “il più importante risultato della storia del nostro partito”. Nel suo discorso, ha cercato di trasformare la sconfitta in una preparazione per le elezioni presidenziali del 2027.

Al primo turno delle legislative, il Rn di Marine le Pen aveva ottenuto circa il 33% dei voti, con una proiezione fino a 240 seggi. Ma, come c’era da aspettarsi, il “fronte repubblicano”, formato da coalizioni centriste e di sinistra, ha bloccato l’avanzata del Rn, limitando i seggi del partito tra 134 e 152.

L’exit poll pubblicato ha indicato che il Nuovo Fronte Popolare (Nfp) di sinistra si è posizionato primo, con una proiezione tra 171 e 187 seggi. La coalizione Ensemble di Macron ha ottenuto tra 152 e 163 seggi. Nessun partito ha raggiunto la maggioranza assoluta di 289 seggi, rendendo necessaria una coalizione per governare.

Perché non ha vinto il Rn

Secondo Adam Hsakou, coordinatore del programma del German Marshall Fund degli Stati Uniti, il Rn ha pagato il prezzo del ritiro di molti candidati in situazioni triangolari.

L’assenza di una maggioranza assoluta potrebbe però avvantaggiare il Rn, evitando responsabilità di governo nei prossimi tre anni. Douglas Webber, professore emerito di scienze politiche, ha affermato che questa situazione potrebbe aumentare le probabilità del Rn di vincere le elezioni presidenziali del 2027.

Cosa dovrà fare ora Macron

Formare un governo di coalizione sarà difficile per Macron, data la mancanza di una tradizione di coalizioni in Francia. Il primo ministro Gabriel Attal ha escluso un’alleanza con la sinistra della France Insoumise, considerata estrema quanto il Rn.

I mercati, le preoccupazioni degli investitori

Gli analisti ritengono che i mercati possano essere sollevati dal fatto che il Rassemblement National di Marine Le Pen si trovi al terzo posto, nonostante le previsioni dei sondaggi che lo vedevano in testa al secondo turno. Esistono timori riguardo ai piani della sinistra, che potrebbero mettere in discussione molte delle riforme pro-mercato di Emmanuel Macron. Un possibile stallo legislativo potrebbe ostacolare gli sforzi per ridurre il debito pubblico francese, che nel 2023 ammontava al 110,6% del prodotto interno lordo.

I mercati avevano subito un duro colpo quando Macron aveva convocato inaspettatamente le elezioni parlamentari dopo una pesante sconfitta alle elezioni europee contro il Rn. Le azioni francesi, guidate dalle banche, erano scese poiché gli investitori erano preoccupati per i loro investimenti in debito pubblico, nuove regolamentazioni e incertezze economiche.

Sebbene la prospettiva di un primo ministro di estrema destra sia sfumata, il programma della sinistra, con proposte costose, potrebbe sconvolgere le relazioni con l’Europa, rendendo l’outlook per gli asset francesi incerto. L’alleanza di sinistra Nuovo Fronte Popolare, che mira a governare, ha annunciato iniziative come un aumento del 10% dei salari dei dipendenti pubblici, pasti scolastici gratuiti e un incremento delle sovvenzioni per l’alloggio del 10%.

Jan von Gerich, analista di Nordea, ha dichiarato a Reuters: “Il programma economico della sinistra è in molti modi molto più problematico di quello della destra, e sebbene la sinistra non possa governare da sola, l’outlook per le finanze pubbliche francesi peggiora con questi risultati”.