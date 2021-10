Quali sono i codici CER dei rifiuti e a cosa servono

I codici CER dei rifiuti vengono utilizzati per dare una nomenclatura agli scarti. Oggi l’attenzione per la sostenibilità ambientale e i numerosi studi sull’ecologia hanno portato a un focus sulla raccolta differenziata e sul trattamento delle sostanze riciclabili o dannose.

L’elenco dei codici CER nasce per aiutare i Paesi europei a gestire più facilmente i rifiuti. Attraverso questa nomenclatura gli scarti possono essere individuati allo stesso modo in più Stati, rendendo più facile la cooperazione in Europa per la gestione sostenibile dei rifiuti, persino quelli tossici o pericolosi.

La tabella codici CER e le classi di pericolosità nascono da diverse direttive europee, volte a migliorare la comunicazione tra gli Stati e la cooperazione in ambito ambientale.

Cosa sono i codici CER

I codici CER possono essere definiti come gli elementi che compongono il Catalogo Europeo dei Rifiuti. Con questo termine si indica un metodo di classificazione e una lista di codici che identificano i rifiuti.

Nello specifico la direttiva 75/442/CEE descrive questi scarti come “qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi“. L’elenco dei codici CER conosciuto anche come List of Wastes, è dedicato a tutti i rifiuti destinati al recupero e allo smaltimento.

Originariamente questi codici erano 839 e oggi sono in continuo aggiornamento. In Italia questa nomenclatura viene utilizzata a partire dal 1° gennaio 2002, ma tramite due provvedimenti del 2006 si ufficializza l’utilizzo dei codici smaltimento rifiuti. Nello specifico la normativa più incisiva è il D. Lgs 152/2006, “Norme in materia ambientale”, con gli allegati alla parte quarta, come l’allegato D.

Codici CER dei rifiuti: da cosa sono composti

La composizione dei codici CER aggiornati è piuttosto semplice e intuitiva. Infatti queste stringhe di codice sono composte esclusivamente da numeri, che vengono scritti in coppie. Il codice presenta solitamente 6 cifre che identificano una particolare provenienza del rifiuto.

Inoltre i numeri che compongono i codici CER dei rifiuti comunicano il processo produttivo da cui è originato lo scarto. Un esempio può essere la stringa numerica 03 01 01 che descrive gli scarti della corteccia e del sughero. Attraverso il codice perciò non si indica la descrizione di un rifiuto, bensì la sua provenienza.

Tabella codici CER e classi di pericolosità

I codici CER dei rifiuti possono aiutare anche a individuare il grado di pericolosità. Infatti gli scarti pericolosi vengono individuati con un asterisco * dopo le cifre. Un esempio è il 02 01 08* per identificare i rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose.

Ecco l’elenco dei codici CER principali.