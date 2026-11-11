Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

Le imprese sostengono una quota significativa del finanziamento della manovra 2027, mentre restano da rafforzare gli interventi per la competitività e gli investimenti. È questo uno dei principali rilievi presentati da Confindustria durante le audizioni parlamentari sulla legge di Bilancio, attraverso l’intervento del direttore generale Maurizio Tarquini. Nel corso della stessa giornata anche l’Istat ha illustrato gli effetti delle misure su imprese, contribuenti, pensionati e famiglie, mettendo in evidenza benefici e penalizzazioni della politica fiscale prevista per il prossimo anno.

Manovra 2027: per Confindustria il 43% delle coperture grava sulle imprese

Uno dei principali elementi di criticità evidenziati da Confindustria riguarda la distribuzione degli oneri necessari a finanziare la legge di Bilancio. Secondo le valutazioni dell’associazione degli industriali, circa il 43% delle coperture complessive della manovra è a carico delle imprese. Una parte consistente del contributo deriva da interventi che interessano specifici comparti produttivi, tra cui quello bancario, assicurativo, energetico e dei giochi. A questi si aggiungono disposizioni che, secondo Confindustria, rischiano di incidere sulla liquidità delle aziende, limitando le risorse disponibili per sostenere l’attività ordinaria e programmare nuovi investimenti.

Il direttore generale Maurizio Tarquini ha riconosciuto alcuni aspetti positivi della manovra, ma ha sottolineato la necessità di intervenire durante l’iter parlamentare per correggere le misure che potrebbero penalizzare il sistema produttivo. La richiesta degli industriali è quella di utilizzare il confronto sulla legge di Bilancio per riequilibrare il peso degli interventi e rafforzare le politiche a sostegno della crescita. L’obiettivo è evitare che il finanziamento delle misure di bilancio si traduca in un ulteriore aggravio per le aziende, soprattutto in una fase in cui la competitività del sistema industriale italiano deve fare i conti con costi elevati e incertezze economiche.

Energia e competitività: le priorità indicate dagli industriali

Tra i temi sui quali Confindustria chiede un intervento più incisivo c’è soprattutto il costo dell’energia, considerato uno dei principali fattori che condizionano la competitività delle imprese italiane. L’associazione valuta positivamente le misure introdotte dalla manovra per contenere il prezzo delle forniture energetiche, ma ritiene che gli interventi debbano essere ampliati. In particolare, propone di estendere il meccanismo dell’Energy Release anche alle imprese di grandi dimensioni, superando l’attuale impostazione maggiormente orientata alle piccole e medie aziende.

Un’altra richiesta riguarda la proroga dell’Interconnector virtuale, insieme a un rafforzamento delle misure di compensazione dei costi indiretti legati al sistema europeo di scambio delle emissioni, il cosiddetto Ets. Su questo fronte Confindustria propone di aumentare le risorse destinate al fondo di compensazione, portandole dagli attuali 600 milioni a una cifra compresa tra 800 e 900 milioni di euro. Il finanziamento potrebbe arrivare attraverso i proventi delle aste Ets, evitando così di gravare ulteriormente sul bilancio pubblico. La questione energetica si inserisce in una richiesta più ampia: costruire una strategia industriale di medio-lungo periodo, capace di individuare alcuni settori strategici e concentrare su di essi risorse adeguate. Per Confindustria, infatti, non è sufficiente intervenire con misure annuali, ma occorre garantire alle aziende un quadro stabile che permetta di pianificare gli investimenti.

Superbonus e liquidità, i dubbi sulle modifiche ai crediti fiscali

Un altro punto sollevato durante l’audizione riguarda le disposizioni che modificano le condizioni di operazioni già avviate. In particolare, Confindustria ha espresso perplessità sulla dilazione in dieci anni dei crediti fiscali legati al Superbonus.

La preoccupazione riguarda soprattutto le imprese che hanno già maturato crediti sulla base di accordi e previsioni di incasso definiti, contando sulla possibilità di utilizzare o recuperare le somme nei tempi originariamente stabiliti. Un cambiamento delle modalità di fruizione può avere conseguenze sulla programmazione finanziaria delle aziende, riducendo la liquidità disponibile e creando difficoltà nella gestione dei flussi di cassa. Il principio richiamato dagli industriali è quello della certezza delle regole: le imprese devono poter contare su condizioni normative prevedibili, soprattutto quando hanno assunto impegni economici sulla base della legislazione vigente.

Istat, Flat tax fino a 100mila euro: risparmio fiscale di 8mila euro

Durante la stessa giornata di audizioni è intervenuto anche l’Istat, che ha presentato una valutazione quantitativa degli effetti della manovra sui diversi soggetti economici. Tra le misure analizzate figura l’innalzamento da 85mila a 100mila euro della soglia di ricavi e compensi per accedere al regime forfettario. Secondo le stime dell’Istituto nazionale di statistica, circa 55mila contribuenti potrebbero beneficiare dell’estensione.

Per questi soggetti il risparmio fiscale medio rispetto alla tassazione ordinaria, basata su Irpef e addizionali, potrebbe arrivare a circa 8mila euro. La modifica comporterebbe per lo Stato una riduzione del gettito stimata intorno ai 400 milioni di euro. L’Istat ha esaminato anche la riduzione dell’aliquota Irpef del secondo scaglione, che per il 2027 dovrebbe scendere dal 35% al 33%, con applicazione fino a 55mila euro di reddito. La misura interesserebbe circa 3,7 milioni di contribuenti e determinerebbe un minore gettito di poco meno di 1,7 miliardi di euro. Il beneficio medio stimato sarebbe di circa 450 euro per contribuente.

Famiglie, beneficio medio di 250 euro ma quasi 3 milioni rischiano una perdita

L’Istat ha valutato anche l’impatto complessivo delle misure rivolte alle famiglie, considerando la riduzione dell’Irpef, le modifiche alla rivalutazione delle pensioni e il bonus destinato alle lavoratrici madri. Nel complesso, gli interventi interesserebbero circa 6,5 milioni di famiglie, pari a una su quattro, con un beneficio medio stimato di circa 250 euro all’anno.

Questo dato, tuttavia, nasconde situazioni molto differenti. Per quasi 3 milioni di famiglie l’effetto della manovra sarebbe negativo, con una perdita media superiore a 200 euro. Si tratta soprattutto di nuclei nei quali sono presenti pensionati che non beneficiano della riduzione Irpef, ma risentono delle modifiche alla rivalutazione degli assegni. Per le restanti 3,5 milioni di famiglie, invece, il vantaggio medio sarebbe di circa 600 euro annui. A incidere maggiormente sono il taglio dell’Irpef per i redditi più elevati e il bonus per le lavoratrici madri, che produce effetti più significativi tra le famiglie con redditi più bassi.

Anche il bonus mamme presenta differenze tra le beneficiarie. Nel 2027 la misura dovrebbe coinvolgere poco meno di un milione di lavoratrici, con un importo medio annuo di circa 1.100 euro. Per le circa 820mila donne che già nel 2026 hanno ricevuto il beneficio mensile di 60 euro, il nuovo intervento comporterebbe un vantaggio aggiuntivo di circa 460 euro all’anno. Diversa la situazione per le restanti 160mila beneficiarie: passando dal precedente esonero contributivo totale, che garantiva un beneficio medio netto di circa 1.500 euro, al nuovo bonus, il vantaggio economico diminuirebbe di circa 400 euro.