Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA La Manovra amplia il secondo scaglione Irpef fino a 55mila euro. I benefici maggiori riguarderebbero i redditi più alti

Il taglio dell’Irpef previsto dalla Legge di Bilancio 2027 potrebbe garantire un risparmio fiscale fino a 500 euro all’anno, ma non tutti i contribuenti ne beneficeranno. Secondo le simulazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), la misura interesserà circa 3,25 milioni di persone, pari all’8% del totale. Il beneficio medio tra i contribuenti interessati è stimato in 446 euro annui, mentre il costo per lo Stato ammonterebbe a circa 1,45 miliardi di euro. L’analisi presentata il 12 novembre alle commissioni Bilancio di Camera e Senato mostra differenze significative tra dirigenti, impiegati, operai e pensionati. Cambia anche la distribuzione dei vantaggi in base all’età e alla zona di residenza.

Chi ci guadagna dal taglio Irpef

La Legge di Bilancio propone di ampliare il secondo scaglione Irpef, portando il limite massimo da 50.000 a 55.000 euro di reddito. L’aliquota del 33% si applicherebbe quindi anche alla quota di reddito compresa tra 50.000 e 55.000 euro, attualmente soggetta al 43%. Per un contribuente con almeno 55.000 euro di reddito imponibile, il risparmio massimo sarebbe di 500 euro all’anno. Chi guadagna meno di 50.000 euro non riceverebbe invece un beneficio diretto da questa specifica modifica. La misura è prevista per il solo 2027 e deve ancora completare l’esame parlamentare.

Secondo l’Upb, la distribuzione del risparmio fiscale varia considerevolmente tra le categorie professionali. Tra i dirigenti, l’89% beneficerebbe dello sconto, con un vantaggio medio di 444 euro calcolato sull’intera categoria. La percentuale dei beneficiari scende al 30% tra i lavoratori autonomi in regime ordinario, con un risparmio medio di 142 euro. Per gli impiegati, invece, il taglio interesserebbe il 12% della categoria, con un beneficio medio di 52 euro.

Soltanto l’1% degli operai riceverebbe uno sconto, mediamente pari a 4 euro considerando tutti i contribuenti appartenenti alla categoria. Tra i lavoratori dipendenti a tempo pieno la quota dei beneficiari sarebbe dell’11%, contro il 2% dei lavoratori part-time. Gli importi medi riferiti alle singole categorie includono anche chi non ottiene alcun risparmio. Non vanno quindi confusi con i 446 euro medi calcolati esclusivamente sui beneficiari.

Pensionati, tra taglio Irpef e rivalutazione chi perde fino a 520 euro

Per i pensionati il quadro è diverso, perché al taglio Irpef si aggiunge la modifica della rivalutazione degli assegni. Secondo l’Upb, solo il 6% dei pensionati beneficerebbe della riduzione fiscale, con uno sconto medio di 29 euro calcolato sull’intera categoria. Le simulazioni, ipotizzando una rivalutazione del 2,8%, evidenziano risultati differenti in base all’importo della pensione.

Per un trattamento lordo annuo di 40.000 euro, la perdita complessiva stimata è di 367 euro. A 50.000 euro salirebbe a 520 euro, mentre per una pensione di 60.000 euro scenderebbe a 137 euro, grazie al maggiore vantaggio fiscale. Per un trattamento da 200.000 euro annui, la perdita stimata raggiungerebbe invece 1.241 euro. Queste cifre considerano congiuntamente la minore rivalutazione, il beneficio Irpef e il drenaggio fiscale. Sono confronti con la normativa vigente e non tagli diretti degli assegni attuali.

Taglio Irpef 2027, differenze tra Nord, Sud e fasce d’età

Il beneficio fiscale risulta distribuito in modo diverso anche sul territorio nazionale. Nel Centro-Nord la quota dei contribuenti interessati varia tra il 9% e l’11%, mentre nel Sud e nelle Isole si ferma al 4%. Il risparmio medio, calcolato su tutti i contribuenti, oscilla tra 38 e 48 euro nel Centro-Nord e scende a 19 euro nel Mezzogiorno.

Tra i giovani fino a 35 anni, soltanto il 2% beneficerebbe della misura. La percentuale sale al 12% tra i 51 e i 67 anni. La distribuzione per reddito familiare mostra che nessuna famiglia appartenente alla metà economicamente più debole riceverebbe un beneficio diretto. Nell’ultimo decile, quello con i redditi più elevati, il 79% delle famiglie risulterebbe invece interessato, con un risparmio medio di 423 euro considerando anche i nuclei esclusi dal beneficio.