Dal 1° gennaio 2027 gli assegni pensionistici cresceranno sulla base di un tasso ufficiale di rivalutazione fissato al 3,2%. Il dato arriva dal decreto interministeriale Lavoro-Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale si legge testualmente che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è “determinata in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2027”.
Nonostante la percentuale sia ormai certa, l’importo definitivo che entrerà nelle tasche dei pensionati dipende ancora dall’esito dell’iter parlamentare della Manovra 2027.
Indice
Il calcolo con il sistema ordinario del 3,2%
L’Inps ha chiarito che la rivalutazione verrà riconosciuta già sulla rata di gennaio anche a chi percepisce assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Eventuali scostamenti legati alle nuove regole della Manovra 2027 verranno sistemati in un secondo momento tramite conguaglio.
Per capire l’impatto reale sui cedolini occorre quindi esaminare tre scenari:
- il sistema ordinario;
- lo schema previsto dal disegno di legge di Bilancio;
- i possibili correttivi ancora sul tavolo del Parlamento.
Il meccanismo ordinario, applicato anche nel 2026, funziona per fasce progressive. Si prevede la copertura piena dell’inflazione fino a quattro volte il minimo, il 90% tra quattro e cinque volte e il 75% oltre questo limite.
Il parametro di partenza è il trattamento minimo del 2026, pari a 611,85 euro, che determina i seguenti scaglioni per il 2027:
- quattro volte il minimo – 2.447,40 euro;
- cinque volte il minimo – 3.059,25 euro;
- sei volte il minimo – 3.671,10 euro;
- otto volte il minimo – 4.894,80 euro;
- dieci volte il minimo – 6.118,50 euro.
Applicando il tasso del 3,2%, la prima fascia ottiene l’aumento pieno. Sulla quota successiva la rivalutazione effettiva scende al 2,88%, mentre oltre cinque volte il minimo si attesta al 2,4%. Grazie al principio di progressività, chi supera le quattro o cinque volte il minimo conserva comunque le percentuali più favorevoli sulle quote inferiori dell’assegno, senza subire una riduzione su tutta la pensione.
Con queste regole, gli aumenti lordi mensili sarebbero i seguenti:
- 1.000 euro +32 euro (nuovo assegno 1.032 euro);
- 1.500 euro +48 euro (nuovo assegno 1.548 euro);
- 2.000 euro +64 euro (nuovo assegno 2.064 euro);
- 2.447,40 euro +78,32 euro (nuovo assegno 2.525,72 euro);
- 2.500 euro +79,83 euro (nuovo assegno 2.579,83 euro);
- 3.000 euro +94,23 euro (nuovo assegno 3.094,23 euro);
- 3.500 euro +106,52 euro (nuovo assegno 3.606,52 euro);
- 4.000 euro +118,52 euro (nuovo assegno 4.118,52 euro);
- 5.000 euro +142,52 euro (nuovo assegno 5.142,52 euro);
- 6.500 euro +178,52 euro (nuovo assegno 6.678,52 euro).
Le sei fasce della Manovra 2027 e l’aumento ridotto per gli assegni medio-alti
Con l’articolo 55 della Manovra 2027 resta confermata la rivalutazione al 100% fino a quattro volte il minimo, ma le percentuali calano per gli importi superiori attraverso sei scaglioni:
- fino a 2.447,40 euro 100%;
- da 2.447,41 a 3.059,25 euro 85%;
- da 3.059,26 a 3.671,10 euro 53%;
- da 3.671,11 a 4.894,80 euro 47%;
- da 4.894,81 a 6.118,50 euro 37%;
- oltre 6.118,50 euro 32%.
Queste aliquote si applicano all’intero importo del trattamento pensionistico e non solo alla parte eccedente la soglia. Di conseguenza, un assegno da 3.500 euro non riceve più la copertura piena sui primi 2.447,40 euro, ma viene rivalutato interamente al 53% del tasso di inflazione. Nessun assegno diminuisce: cambia solo l’entità dell’aumento, che risulta ridotto rispetto al sistema ordinario. Previste clausole di salvaguardia per evitare che superare di poco una soglia comporti un assegno inferiore rispetto a chi si ferma subito sotto.
Chi avrà un aumento più basso
Emerge, dunque, una netta penalizzazione per le pensioni medio-alte. Su un assegno lordo di 3.500 euro, il sistema ordinario garantirebbe 106,52 euro in più al mese, mentre la Manovra ferma l’incremento a 59,36 euro, con un aumento più basso di oltre 47 euro al mese. Ancora più ampio il divario per chi percepisce 5.000 euro: si passa da 142,52 euro a 59,20 euro al mese.
|Pensione lorda attuale
|Aumento sistema ordinario
|Aumento Manovra 2027
|Differenza mensile
|Fino a 2.447,40
|Fino a +78,32
|Fino a +78,32
|0,00
|2.500,00
|+79,83
|+68,00
|-11,83
|3.000,00
|+94,23
|+81,60
|-12,63
|3.500,00
|+106,52
|+59,36
|-47,16
|4.000,00
|+118,52
|+60,16
|-58,36
|5.000,00
|+142,52
|+59,20
|-83,32
|6.500,00
|+178,52
|+66,56
|-111,96
Bisognerà attendere i prossimi passaggi parlamentari sulla Manovra per verificare quali correttivi resteranno effettivamente praticabili.