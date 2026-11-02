A novembre si terranno diverse aste di titoli di Stato, che metteranno a disposizione del mercato Bot, Btp e CctEu di diverso tipo e durata, per venire incontro alle necessità degli investitori

ANSA La facciata della sede del Ministero dell'Economia

A novembre le aste dei titoli di Stato saranno in totale cinque, due dei Bot, due di titoli a medio e lungo termine e una di Btp Short Term e Btp€i.

Le aste si svolgono in una data precisa, ma hanno anche altre due date importanti da segnarsi: quella delle comunicazioni, per sapere i dettagli dei titoli messi all’asta, e quella de regolamento finanziario, quando effettivamente i titoli passano dallo Stato a chi li ha acquistati.

Il calendario delle aste di Bot e Btp di novembre

Le date da segnarsi per il calendario di novembre delle aste dei titoli di Stato italiani sono:

l’11 novembre per l’asta dei Bot;

il 12 novembre per l’asta dei titoli a medio e lungo termine;

il 25 novembre per l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre per la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre per la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.

Queste sono le date delle aste, che si concludono alle 11 del mattino. I privati non possono parteciparvi, ma possono dare mandato a un intermediario, spesso la propria banca. Un’operazione che si può svolgere attraverso l’home banking.

Le aste dei Bot di novembre

Ci saranno quindi due diverse aste dei Bot, come spesso accade, una a inizio e una a fine mese. Per la prima, le date complete sono:

il 6 novembre per la comunicazione;

l’11 novembre per lo svolgimento dell’asta;

il 13 novembre per il regolamento finanziario.

Per la seconda asta dei Bot, invece, le date da segnarsi sono:

il 23 novembre per la comunicazione;

il 26 novembre per lo svolgimento dell’asta;

il 30 novembre per il regolamento finanziario.

I Bot sono titoli di Stato a brevissimo termine, che arrivano solitamente al massimo fino a un anno. Non hanno cedole e quindi il loro rendimento viene determinato soltanto dalla differenza tra il prezzo nominale e quello stabilito all’asta. I Bot vengono utilizzati per proteggere capitali dall’inflazione nel breve termine.

L’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i a novembre

C’è invece una sola data per l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i, che ha come date:

il 20 novembre per la comunicazione;

il 25 novembre per lo svolgimento dell’asta;

il 27 novembre per il regolamento finanziario.

Anche se vengono emessi all’asta insieme, i Btp Short Term e i Btp€i sono due titoli molto diversi. I primi sono normali Btp, con una cedola fissa che determina il rendimento insieme al prezzo di vendita, ma hanno durate di solito non superiori ai tre o ai cinque anni. I Btp€i sono invece titoli indicizzati all’inflazione della zona euro. Il loro rendimento, quindi, dipende anche da questo parametro.

Le aste a medio e lungo termine di novembre

Sono invece due le aste dei titoli a medio e lungo termine. La prima ha come date complete:

il 9 novembre per la comunicazione;

il 12 novembre per lo svolgimento dell’asta;

il 16 novembre per il regolamento finanziario.

La seconda asta dei titoli a medio e lungo termine, invece, ha come date importanti:

il 24 novembre per la comunicazione;

il 27 novembre per lo svolgimento dell’asta;

il 1° dicembre per il regolamento finanziario.

I titoli a medio e lungo termine sono di solito di due tipi. Ci sono i Btp, tra cui anche i decennali, che sono quelli su cui si determina lo spread. Ci sono poi anche i CctEu, titoli di Stato il cui rendimento è legato all’indice Euribor a 6 mesi, il tasso interbancario di riferimento su cui si basano anche gli interessi dei mutui.