Dal sesto mese Naspi e Dis-Coll perdono il 3% al mese: chi entra ora nel taglio, le simulazioni di calcolo e le date di accredito di novembre

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iStock INPS

A novembre 2026 una parte dei beneficiari di Naspi e Dis-Coll troverà sul conto un accredito più basso del mese precedente. Il motivo è la riduzione automatica del 3% al mese, che scatta dopo i primi mesi di indennità. A novembre riguarda chi ha iniziato a percepire l’assegno nella tarda primavera.

Per capire se il taglio riguarda il proprio assegno, basta conoscere la data di decorrenza della prestazione. Di seguito le regole per le due indennità, le simulazioni di calcolo su diversi importi, le date di accredito previste per novembre e una guida pratica per controllare il pagamento.

Naspi ridotta a novembre: chi riceve meno

La riduzione non dipende dal mese dell’anno, ma da quanti mesi di indennità sono già stati percepiti. Per la Naspi il taglio parte infatti dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per chi aveva già compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, invece, scatta dal primo giorno dell’ottavo mese.

In pratica entra nel sesto mese a novembre chi ha la decorrenza della Naspi a giugno 2026, mentre tra gli over 55 tocca a chi ha iniziato ad aprile. Chi riceve l’indennità da prima continua a vedere l’importo scendere mese dopo mese, fino alla fine del periodo spettante. Detto ciò, l’accredito copre di norma le giornate già maturate, per cui la prima riduzione può comparire sul conto con un mese di ritardo rispetto all’inizio del sesto mese.

Come funziona il taglio del 3% per Naspi e Dis-Coll

Naspi

La Naspi spetta ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro in modo involontario e che hanno almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni. Dura la metà delle settimane contributive dello stesso periodo, fino a un massimo di 24 mesi. L’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile fino a una soglia aggiornata ogni anno dall’Inps, più il 25% della parte eccedente. Il tutto entro un tetto massimo che viene rivalutato annualmente.

La riduzione del 3% scatta ogni mese, a partire dal sesto o dall’ottavo per gli over 55. Un calo progressivo, con ogni taglio che si applica all’importo del mese precedente, per cui la perdita cresce con il passare del tempo.

Dis-Coll

La Dis-Coll è l’indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa. Serve almeno un mese di contribuzione tra il 1° gennaio dell’anno precedente e la cessazione del rapporto, e l’indennità dura tanti mesi quanti sono quelli contribuiti nello stesso periodo. Esiste però un massimale, fissato a 12 mesi.

Anche per la Dis-Coll, dal 2022, la riduzione del 3% scatta dal primo giorno del sesto mese (in precedenza partiva dal quarto). Per i mesi indennizzati l’Inps riconosce inoltre i contributi figurativi.

Naspi e Dis-Coll, le simulazioni di calcolo

Le simulazioni sono sempre utili in casi del genere e nella tabella proponiamo l’andamento di 4 assegni ipotetici, a partire dal primo mese di riduzione. Precisiamo che gli importi sono lordi e che sull’indennità garantita si applica l’Irpef, con le detrazioni previste per il lavoro dipendente. Ciò vuol dire che il netto accreditato sarà più basso.

Assegno iniziale (lordo) Primo mese di taglio Secondo mese Terzo mese Perdita mensile al terzo mese Naspi da 1.000 euro 970,00 euro 940,90 euro 912,67 euro 87,33 euro Naspi da 1.300 euro 1.261,00 euro 1.223,17 euro 1.186,47 euro 113,53 euro Naspi da 1.500 euro 1.455,00 euro 1.411,35 euro 1.369,01 euro 130,99 euro Dis-Coll da 900 euro 873,00 euro 846,81 euro 821,41 euro 78,59 euro

Un assegno Naspi da 1.300 euro lordi, quindi, dopo tre mesi di riduzione scende a circa 1.186 euro, con una perdita di oltre 113 euro al mese. Per un over 55 con Naspi iniziata ad aprile 2026 e un importo di 1.200 euro. Il primo taglio porta invece l’assegno a 1.164 euro.

Quando arrivano Naspi e Dis-Coll a novembre 2026

Per Naspi e Dis-Coll non esiste una data unica di pagamento, come invece accade per le pensioni, in pagamento stavolta dal 2 novembre. L’Inps dispone gli accrediti in base alla lavorazione delle pratiche da parte delle sedi territoriali. Secondo il calendario diffuso dai patronati, a novembre lo schema dovrebbe essere questo:

chi riceve già l’indennità: accredito indicativamente tra il 7 e il 15 novembre;

nuove domande accolte: prima mensilità tra il 16 e il 24 novembre.

Precisiamo però che le date sono indicative e possono slittare di qualche giorno. Il 7 novembre cade di sabato, per cui i primi accrediti per chi è già in pagamento sono più probabili da lunedì 9 novembre.

Come controllare importo e accredito

Per sapere quanto si riceverà e quando, i passaggi da seguire sono pochi:

accedere al sito dell’Inps o all’app Inps Mobile con Spid, Cie o Cns; aprire il Fascicolo previdenziale del cittadino e la sezione dedicata ai pagamenti, dove compaiono data di disposizione e importo; controllare la data di decorrenza indicata nel provvedimento di accoglimento, da cui si calcola il mese di fruizione; confrontare l’importo con quello del mese precedente: una differenza del 3% indica che la riduzione è partita; in caso di importo diverso dal previsto o di accredito mancante, contattare il contact center Inps all’803 164 da rete fissa o allo 06 164 164 da cellulare, oppure rivolgersi a un patronato.

Chi trova un nuovo impiego mentre percepisce l’indennità deve comunicarlo all’Inps entro 30 giorni, indicando il reddito annuo presunto. A seconda del contratto e del reddito, l’assegno può essere sospeso, ridotto o venire meno. Chi pensa di avviare un’attività autonoma, invece, può valutare la liquidazione anticipata della Naspi, mentre chi cerca un nuovo lavoro può guardare alle offerte della stagione invernale.