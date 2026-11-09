ANSA Crédit Agricole vuole fondersi con Banco Bpm

Non si arresta il risiko bancario: Crédit Agricole ha presentato a Banco Bpm una proposta amichevole di fusione relativa alle attività italiane. Il progetto punta a creare il terzo gruppo bancario del Paese, con 6,5 milioni di clienti e oltre 2.300 filiali, mantenendo la quotazione a Piazza Affari e l’identità italiana della nuova banca. Per gli azionisti di Piazza Meda è previsto un premio del 20% nel rapporto di concambio e un dividendo straordinario da 1 miliardo di euro.

L’operazione consentirebbe al gruppo francese di salire dall’attuale 29,6% a circa il 45% del capitale della società risultante dalla fusione, senza passare da un’offerta pubblica di acquisto (Opa). La proposta è stata presentata lunedì 9 novembre 2026 al consiglio di amministrazione dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna.

Banco Bpm, fusione proposta da Crédit Agricole

Il progetto presentato dalla Banque Verte (Banca Verde, il soprannome storico di Crédit Agricole) prevede l’integrazione di Banco Bpm e Crédit Agricole Italia in un unico gruppo bancario, che avrebbe come fulcro la banca milanese. La nuova società manterrebbe, come detto, la quotazione a Piazza Affari. Il progetto di fusione dovrà ora essere valutato dal consiglio di amministrazione di Banco Bpm.

Secondo Crédit Agricole, l’aggregazione permetterebbe di combinare le attività bancarie dei due istituti con quelle assicurative italiane del gruppo francese, sia nel ramo Vita sia nel ramo Danni.

La proposta prevede inoltre che Giuseppe Castagna, attuale amministratore delegato di Banco Bpm, diventi il ceo della nuova banca. I francesi indicano anche la volontà di salvaguardare l’identità e l’autonomia operativa del gruppo risultante dalla fusione. Crédit Agricole sottolinea la maggiore capacità di finanziamento per le imprese, in particolare per le Pmi.

Della possibile fusione fra Bpm e Crédit Agricole se ne era iniziato a parlare già in estate.

Cosa può cambiare per gli azionisti

Crédit Agricole prevede un premio del 20% nella valorizzazione della banca ai fini del rapporto di concambio. Il premio viene calcolato sul multiplo prezzo/utili atteso per il 2027. A questa componente si aggiungerebbe un dividendo straordinario da 1 miliardo di euro, destinato agli attuali azionisti di Banco Bpm. Non è invece prevista un’Opa tradizionale sulle azioni di Banco Bpm.

Cosa può cambiare per i correntisti

La fusione tra Crédit Agricole e Banco Bpm cambierà qualcosa per chi ha un conto corrente nelle due banche? Per ora la risposta è no. La proposta dei francesi riguarda l’assetto societario dei due istituti e non prevede modifiche immediate per i clienti. Per cui conti correnti, carte, mutui e prestiti continueranno a funzionare alle condizioni attuali.

Le possibili novità riguarderanno soprattutto l’offerta di prodotti e servizi e l’organizzazione della rete bancaria. Ma, ammesso che l’operazione vada in porto, per conoscerne gli eventuali effetti bisognerà attendere.

Ipotesi Crédit Agricole al 45% di Banco Bpm

Oggi Crédit Agricole detiene poco meno del 30% del capitale di Banco Bpm (il 29,3% per la precisione). In conseguenza del proprio apporto alla fusione, la partecipazione del gruppo francese salirebbe a circa il 45% della nuova società. E un altro 5,14% lo detiene BlackRock.

I francesi stimano sinergie annue ante imposte per circa 800 milioni di euro. Si tratta dei risparmi e dei maggiori ricavi che potrebbero derivare dall’unione delle attività, dall’integrazione delle strutture e dalla possibilità di utilizzare una piattaforma bancaria più ampia. Secondo le stime, la fusione determinerebbe anche un incremento di circa il 24% dell’utile per azione di Banco Bpm nel 2027. La previsione tiene conto sia del premio riconosciuto agli azionisti sia delle sinergie attese. Si tratta, naturalmente, di stime elaborate da Crédit Agricole. La nuova banca potrebbe inoltre beneficiare di un portafoglio di attività più diversificato, grazie all’integrazione delle attività assicurative italiane del gruppo francese.