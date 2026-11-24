Andare in pensione con pochi contributi è possibile per determinate categorie. Scopriamo chi ne ha diritto con cinque anni di contribuzione

ANSA Pensione con pochi contributi, tutte le possibilità per uscire dal lavoro con 5 anni.

Andare in pensione con cinque anni di contributi è possibile per determinate categorie. La possibilità dipende da età, gestione previdenziale, tipo di contribuzione accumulata e data del primo accredito.

Dal 2027 cambiano inoltre alcuni requisiti, per lo più correlati all’innalzamento della speranza di vita.

Pensione di vecchiaia a 71 anni con 5 anni di contributi

La prima strada per ottenere la pensione con cinque anni di versamenti è la pensione di vecchiaia contributiva. Questa misura è riservata ai lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro, ovvero coloro che non possiedono anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e hanno registrato il primo accredito a partire dal 1° gennaio 1996.

Per il 2026 i requisiti fissati dalla normativa sono due:

aver compiuto 71 anni di età;

aver maturato almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Ai fini del raggiungimento della soglia dei cinque anni sono validi esclusivamente i contributi obbligatori, volontari e da riscatto, mentre restano esclusi quelli figurativi. Non è richiesto alcun importo minimo dell’assegno per ottenere il via libera dell’Inps. La pensione viene liquidata interamente con il metodo contributivo. Il suo importo dipende dal montante contributivo accumulato e dal coefficiente di trasformazione applicabile al momento del pensionamento.

Cosa cambia dal 2027: scatta l’adeguamento alla speranza di vita, così il requisito anagrafico sale di un mese, passando a 71 anni e 1 mese (per poi salire a 71 anni e 3 mesi nel 2028). E cambiano i coefficienti di trasformazione (aggiornati al biennio 2027-2028) che incidono sul calcolo dell’importo.

Assegno ordinario d’invalidità con cinque anni di contributi

Chi non ha ancora raggiunto l’età per la vecchiaia ma presenta problemi di salute può accedere all’assegno ordinario di invalidità con appena 5 anni di versamenti. La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps o alle gestioni sostitutive ai quali viene riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Sul fronte assicurativo, nel 2026 è necessario soddisfare due condizioni:

almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione complessiva (pari a 260 settimane);

almeno 3 anni di contributi (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

L’assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, sebbene subisca una riduzione nel caso in cui i redditi da lavoro superino i limiti stabiliti dalla legge. La prestazione ha una validità di tre anni ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. Dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitiva, ferma restando la facoltà dell’Inps di disporre visite di revisione.

I periodi in cui si percepisce l’assegno senza lavorare sono coperti da contribuzione figurativa, utile per maturare il diritto alla futura pensione. Al compimento dell’età prevista per la vecchiaia, l’assegno si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia, a patto che risultino soddisfatti i requisiti contributivi richiesti.

Cosa cambia dal 2027: per la generalità dei lavoratori l’età pensionabile passa da 67 anni a 67 anni e 1 mese, fermo restando il requisito contributivo previsto; per i lavoratori del sistema contributivo puro resta possibile la trasformazione anche a 71 anni e 1 mese, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva e senza una soglia minima sull’importo dell’assegno.

Pensione d’inabilità con 5 anni di contributi

La terza opzione disponibile con 5 anni di versamenti è la pensione di inabilità al lavoro. A differenza dell’assegno ordinario, questa tutela richiede l’accertamento dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Possono richiederla gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni sostitutive ed esclusive e alla Gestione Separata.

I requisiti: almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui 3 anni versati nei 5 anni precedenti la domanda.

La pensione di inabilità è totalmente incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e impone la cancellazione da eventuali albi professionali, elenchi di categoria o ruoli di lavoro. Per tutelare il lavoratore che non può più proseguire l’attività lavorativa, il calcolo della pensione prevede una maggiorazione convenzionale della contribuzione già maturata: alla contribuzione già accumulata viene aggiunto un incremento figurativo pari ai contributi che il lavoratore avrebbe maturato tra la data di decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni di età, entro il tetto massimo complessivo di 40 anni di contribuzione.

Cosa cambia dal 2027: cambiano unicamente i coefficienti di trasformazione del montante contributivo, aggiornati dal 1° gennaio 2027 e applicabili alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo.