Fare rifornimento pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie italiane, ma il vero banco di prova per i listini alla pompa scatterà a gennaio 2027.
Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio nazionale in modalità self-service ha raggiunto quota 2,198 euro al litro per il gasolio e 1,942 euro al litro per la benzina.
Ma dall’inizio del prossimo anno rischia di innestarsi un nuovo rincaro legato all’entrata in vigore del sistema europeo Ets2, il meccanismo comunitario di scambio delle quote di emissione esteso ai trasporti su strada e al riscaldamento degli edifici.
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Cos’è l’Ets2 e perché fa salire i prezzi alla pompa
L’acronimo Ets2 identifica il secondo sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto dall’Unione Europea nell’ambito del pacchetto climatico Fit for 55.
A differenza del mercato storico delle emissioni riservato alle grandi industrie e alle centrali energetiche, questo meccanismo obbliga direttamente i fornitori e i distributori di combustibili ad acquistare permessi per ogni tonnellata di anidride carbonica generata dai carburanti immessi al consumo.
Sebbene l’obbligo formale ricada sugli operatori della filiera energetica, l’effetto economico si rifletterà inevitabilmente sui prezzi finali. Un costo aggiuntivo che le compagnie scaricheranno sui conti degli automobilisti.
Quanto aumenta il gasolio e quanto costerà fare il pieno
Le simulazioni elaborate dagli analisti energetici sul debutto del sistema Ets2 stimano un impatto iniziale compreso tra 10 e 15 centesimi al litro sui carburanti tradizionali, a seconda del prezzo di scambio dei certificati sul mercato europeo e dell’Iva al 22% applicata sull’intero importo:
- per il gasolio, partendo dalla media attuale di 2,198 euro al litro rilevata a fine novembre, il listino self-service potrebbe salire tra 2,30 e 2,35 euro al litro;
- per la benzina, che oggi viaggia a una media nazionale di 1,942 euro al litro, il prezzo alla pompa rischierebbe di superare stabilmente la soglia dei 2 euro, portandosi tra 2,04 e 2,09 euro al litro.
Dunque, su un pieno standard da 50 litri, l’aumento si tradurrebbe in una spesa extra tra 5 e 7,50 euro a rifornimento, pari a circa 120-180 euro in più all’anno per chi fa due pieni al mese.
Resta comunque aperto il fronte politico a Bruxelles, dove diversi Governi, incluso quello italiano, stanno spingendo per ottenere uno slittamento dell’entrata in vigore al 2028 proprio per evitare questa stangata sui consumatori.
Quali sono le differenze regionali e cosa può frenare i rincari
L’impatto dei nuovi rincari si inserisce su una mappa territoriale già molto sbilanciata. A fronte delle medie nazionali, i listini più cari del gasolio self-service si registrano oggi in Basilicata (2,217 euro al litro), nella provincia autonoma di Bolzano (2,211 euro), in Calabria (2,208 euro) e in Molise (2,207 euro). Le regioni più convenienti restano invece Lombardia (2,190 euro) e Veneto (2,191 euro).
A contenere parzialmente la stangata di gennaio potrebbero intervenire due fattori:
- la clausola europea di salvaguardia prevista per l’avvio dell’Ets2, che consente di immettere quote aggiuntive sul mercato qualora il prezzo della CO2 superi la soglia di 45 euro per tonnellata (a prezzi 2020, pari a oltre 55 euro attuali);
- eventuali interventi nazionali sulle accise mobili in caso di tensioni prolungate sulle quotazioni internazionali del petrolio.
Senza un correttivo politico tempestivo da parte di Bruxelles o del Governo italiano, il conto della transizione ambientale rischia però di ricadere direttamente sui pendolari e sul trasporto merci.