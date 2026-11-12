La Manovra 2027 anticipa l'aumento sul tabacco. Due appuntamento: il 1° gennaio e il 1° luglio. Colpiti anche tabacco trinciato, riscaldato e liquidi e-cig

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Doppio aumento sul tabacco nel 2027.

Aumenta ancora il costo di sigarette e tabacco. Per il 2027 è previsto un doppio rincaro, che va ad anticipare gli aumenti inizialmente fissati per il 2028 dalla Legge di Bilancio 2026. Sono due le fasi di aumento dei prezzi: il primo a partire da inizio anno e il secondo a metà, dal 1° luglio. In totale nel 2027 le sigarette aumenteranno di circa 0,40 euro a pacchetto.

La novità è inserita nell’articolo 33 del Disegno di Legge di Bilancio 2027, attualmente ancora in esame al Parlamento, ma difficilmente si muoverà qualcosa per salvare i consumatori di tabacco. Le modifiche, che dovrebbero garantire alle casse pubbliche circa 112 milioni di euro in più, toccheranno prodotti come sigaretti, tabacco trinciato e prodotti a tabacco riscaldato.

Tabacco in aumento: di quanto sale il prezzo

L’articolo 33 del disegno di Legge di Bilancio 2027 definisce due aumenti fiscali. Il calendario precedente, quello della Manovra 2026, distribuiva gli aumenti su due anni. La novità è l’aver anticipato di sei mesi la tassazione prevista per il 2028.

Per chi compra sigarette e altri prodotti da tabacco, è bene segnare sul calendario queste due date:

1° gennaio 2027, aumento di circa 0,25 euro per pacchetto da 20 sigarette;

1° luglio 2027, aumento di circa 0,13 euro per pacchetto.

L’aumento stimato è quindi di circa 0,38 euro, arrotondati a 0,40 euro a seconda dei diversi marchi. Infatti, non tutte le marche subiranno lo stesso incremento, perché il prezzo finale dipende dalla fascia commerciale e dalla decisione dei produttori stessi.

Quanto costerà un pacchetto di sigarette?

La relazione tecnica al disegno di Legge stima gli aumenti medi di prezzo dei pacchetti di sigarette. Per quanto riguarda l’aumento di prezzo della seconda metà del 2027, questo oscillerà tra 0,10 e 0,13 euro in base alla fascia di prezzo.

Nel dettaglio:

un pacchetto da 5,50 euro potrebbe arrivare a 5,63 euro (+0,13 euro in più);

un pacchetto da 5,80 euro potrebbe salire a 5,93 euro (+0,13 euro in più);

un pacchetto da 6,30 euro potrebbe raggiungere 6,42 euro (+0,12 euro in più);

un pacchetto da 6,80 euro potrebbe salire a 6,91 euro (+0,11 euro in più).

In numeri, significa che dal 1° gennaio al 30 giugno 2027 la componente fissa dell’accisa sulle sigarette sarà pari a 35,50 euro per ogni 1.000 pezzi, mentre dal 1° luglio salirà a 38,50 euro per 1.000 sigarette. Cambia anche l’onere fiscale minimo che passa da 221 a 227 euro per 1.000 sigarette, mentre l’aliquota di base applicata al prezzo di vendita scenderà dal 48,5% al 48%.

Prodotti da tabacco: nuovi aumenti

Nuovi aumenti anche per tutti gli altri prodotti da tabacco. Le sigarette non sono le uniche colpite, infatti l’anticipo delle imposte coinvolge diversi prodotti da fumo.

A partire dal 1° luglio aumentano:

sigaretti, che passano da 49 a 51 euro per chilogrammo;

tabacco trinciato, che vedrà l’accisa aumentare da 165,50 a 169,50 euro al chilogrammo;

tabacco riscaldato, che passa dal 41% al 42%;

liquidi per sigarette elettroniche, che raggiungono il 22% se contenenti nicotina e il 17% senza nicotina.

È proprio l’insieme di tutti questi aumenti sui prodotti da fumo che porterà un maggior gettito nel 2027 pari a circa 112 milioni di euro.

Aumenti delle sigarette in Europa

Sul fronte europeo, invece, si sta discutendo di una proroga, di un periodo transitorio più lungo per adeguarsi ai nuovi requisiti. Tra i Paesi che hanno proposto la proroga c’è anche l’Italia.

Adeguarsi vuol dire portare le accise minime sulle sigarette a: